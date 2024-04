Jak fotí OnePlus 12? Vyzkoušeli jsme všechny 4 fotoaparáty

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus 12 je regulérní vlajkovou lodí výrobce pro letošní rok. Z tohoto pohledu je zřejmé, že ani oblast fotoaparátů nebude nijak ošizena a budeme svědky prezentace toho nejlepšího, co OnePlus aktuálně dokáže (může) do svých telefonů dát. Do značné míry ledacos prozrazuje už samotný kruhový modul s fotoaparáty. Ten na sebe jednoznačně strhává pozornost, působí hodnotně a obsahuje tři hlavní objektivy.

Hlavní snímač Sony LYT-808 nabízí 50 Mpx, světelnost f/1.6 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX581 se světelností f/2.2, automatickým ostřením a záběrem 114°. Nakonec zde máme 64Mpx teleobjektiv OmniVision OV64B se světelností f/2.6, optickou stabilizací obrazu a 3× bezztrátovým zoomem. Výčet všech fotoaparátů uzavírá čelní 32Mpx snímač Sony IMX 615 se světelností f/2.4.

Záznam videa je umožněn klidně i v 8K rozlišení s 24 snímky za vteřinu, standardem je ale spíše 4K s 60 FPS. Ve 4K jde natáčet i čelní kamerkou, avšak jen s 30 snímky za vteřinu.

Jak fotí?

Dle očekávání můžete být při nároční. Během dne či za dobrých světelných podmínek vznikají kvalitní snímky za všech tří fotoaparátů. Výborný dynamický rozsah, věrnost barev i ostrost – vše je samozřejmostí. Detaily jsou dostatečně prokreslené a nijak výrazně se výsledky nemění ani v interiéru či za šera. I v noci se mobilu dobře daří a vznikají dostatečně prosvětlené a ostré snímky. Platí to nejen pro hlavní fotoaparát, ale také pro teleobjektiv.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

OnePlus 12 (testovací video) – 8K, 24 FPS