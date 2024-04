OnePlus se odjakživa snažil svou vlajkovou lodí zaujmout. Zpravidla ji napěchoval výbavou, o které se mnohým ani nesnilo, ve snaze zastínit ty nejlepší. Ve stejném duchu pokračuje i letošní vlajková loď OnePlus 12, která má takřka vše, nač si jen vzpomenete.

Výběr mezi vlajkovými modely je letos opravdu velmi pestrý, neboť se ve velkém zapojují i čínští výrobci. Výjimkou není ani OnePlus, v jehož případě jde o model 12. Ten má rozhodně ambice se stát jedním z nejlepších telefonů v aktuální nabídce českých obchodů. Prodává se už od zhruba 24 tisíc Kč, což je dnešní optikou na vlajkovou loď spíše nízká cena.

Obsah balení: dnes už nadstandard

V prodejním balení se kromě samotného telefonu nachází nezbytné návody, klíček pro otevření šuplíčku na SIM kartu a také nabíječka a USB kabel.

Líbilo se nám včetně adaptéru

Konstrukční zpracování: praktický styl

Výrobce se tak trochu proti současným trendům drží zaoblené konstrukce, a to z obou stran. Díky tomu je mobil příjemně tenký a dobře padne do ruky, ačkoliv celkově jde o velké zařízení. Povedl se povrch zadní strany. Lehce zdrsněná struktura je příjemná na dotek, současně telefon v ruce neklouže a nepřitahuje ani otisky prstů.

Zpracování je perfektní, ostatně to jsme i očekávali. K dokonalosti však chybí oficiálně vyšší stupeň krytí. Výrobce deklaruje jen IP65, což znamená, že by mobil neměl spadnout do vody. Jde o jasnou konkurenční nevýhodu.

Ovládání je rozprostřeno na oba boky mobilu. Vpravo jsou tradiční tlačítka, která se pohodlně tisknou. Na levém boku je pak posuvník typický pro mobily OnePlus, kterým rychle změníte vyzváněcí profil. Posun je rychlý a přesný, navíc doprovázený velmi decentní vibrační odezvou.

Líbilo se nám velmi podařený vzhled

příjemný povrch zad mobilu

posuvník pro zvukové profily

Nelíbilo se nám zasloužil by vyšší odolnost

Displej: naprosto perfektní

Pokud si vás OnePlus 12 nezíská designem, displejem už velmi pravděpodobně ano. Jedná se o více než 6,8" AMOLED panel s vysokým rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Čitelnost je i na ostrém slunci skvělá, což bylo dle očekávání, neboť maximální jas může dosáhnout až 4 500 nitů. Podmanivá je pak plynulost všech animací, které se na displeji dějí. Samozřejmostí je praktická funkce Always-On a pokud vám přijde notifikace, může dojít i k příjemnému rozsvícení boků lehce zakřiveného displeje. O ochranu celého panelu se pak stará moderní sklíčko Gorilla Glass Victus 2.

Přímo do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů. Je trochu výše, než je pro mne osobně ideální, ale jde spíše o zvyk. Bohužel míra rozpoznání otisků není nejlepší a mnohokrát se mi stalo, že jsem dospěl až do bodu, kdy po mě telefon chtěl šestimístné heslo.

Líbilo se nám ochrana Gorilla Glass Victus 2

velká uhlopříčka

dostatečně vysoký jas

jemné rozlišení

Nelíbilo se nám méně přesná čtečka otisků prstů

Zvuk: tradiční stereo

Příjemný je také zvuk ze stereo reproduktorů, kdy telefon hraje hlasitě i s důrazem na hloubky. Poslech hudby je jinak ale lepší provozovat s bezdrátovými sluchátky, chybějící 3,5mm jack vás asi již nepřekvapí.

Líbilo se nám slušné stereo

Výkon hardwaru: špička ve své třídě

Trumfem by měl být hardware. V útrobách tepe Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu a v našem případě jej doprovází 16GB RAM s 512GB úložiště, ze kterého zbývá 483 GB pro vaše data po prvním zapnutí. Telefon má tedy výkonu na rozdávání i pro náročné hry či aplikace. Dostatek interní paměti vás nijak nelimituje a jen těžko si vzpomenete na to, že do mobilu už nedáte paměťovku.

Benchmark testy

Líbilo se nám brutální výkon včetně až 16 GB RAM

512GB paměť

Výdrž baterie: vítej zpět, bezdráte!

Výdrž telefonu je skvělá, a to díky baterii o kapacitě 5 400 mAh. Běžně se dostanete i při náročném používání na více než 24 hodin. Při středně náročném používání by neměly být dva dny nedosažitelné. Nabíjení je umožněné 100 W a zabere pouhých 26 minut, což je vynikající. Alternativu představuje navrátivší bezdrátové nabíjení, které loni chybělo. Výkon dosáhl 50 W a dle výrobce se mobil dobije za necelou hodinku. Velkou baterii telefonu můžete využít i k rozdělení energie a pomocí reverzního bezdrátového nabíjení dobít jiný mobil či sluchátka.

Líbilo se nám slušná výdrž

superrychlé nabíjení

reverzní bezdrátové nabíjení

Konektivita: kompletní nabídka

Konektivita je bezchybná, zahrnuje 5G i NFC a telefon zvládá také eSIM. Obecně podporuje dvě SIM karty, avšak pokud aktivujete eSIM, sekundární slot pro fyzickou kartu se deaktivuje.

Líbilo se nám nic neschází

Fotoaparát: do všech situací

Dominantou zadní strany je až luxusně působící kruhový modul s fotoaparáty, který poutá pozornost z dálky i z blízka. Dává tušit, že ambice telefonu budou rozhodně vysoké. Hlavní snímač Sony LYT-808 nabízí 50 Mpx, světelnost f/1.6 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX581 se světelností f/2.2, automatickým ostřením a záběrem 114°. Nakonec zde máme 64Mpx teleobjektiv OmniVision OV64B se světelností f/2.6, optickou stabilizací obrazu a 3× bezztrátovým zoomem. Výčet všech fotoaparátů uzavírá čelní 32Mpx snímač Sony IMX 615 se světelností f/2.4.

Čísla jsou však jedna věc, otázkou zůstává, jak OnePlus 12 fotí. Dle očekávání můžete být nároční. Během dne či za dobrých světelných podmínek vznikají kvalitní snímky ze všech tří fotoaparátů. Výborný dynamický rozsah, věrnost barev i ostrost – vše je samozřejmostí. Detaily jsou dostatečně prokreslené a nijak výrazně se výsledky nemění ani v interiéru či za šera. I v noci se mobilu dobře daří a vznikají dostatečně prosvětlené a ostré snímky. Platí to nejen pro hlavní fotoaparát, ale také pro teleobjektiv.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa je umožněn klidně i v 8K rozlišení s 24 snímky za vteřinu, standardem je ale spíše 4K s 60 FPS. Ve 4K jde natáčet i čelní kamerkou, avšak jen s 30 snímky za vteřinu. Ta jinak fotí ve 32 megapixelech a zejména za dostatečného světla podává skvělé výsledky.

OnePlus 12 (testovací video) – 8K, 24 FPS

Líbilo se nám solidní kvalita snímků ve dne i v noci

teleobjektiv

čelní foťák podporuje 4K video

Software: plynulost na prvním místě

Prostředí má na starost nejnovější Android 14 a nadstavba OxygenOS 14. Můžeme pochválit celkovou přehlednost a svižnost. Nechybí poměrně bohaté nastavení všeho možného, včetně animací na hlavních plochách. V každém případě prostředí rozhodně může oslovit. Aktualizace zatím chodí dobře, aktuálně jsou zde březnové záplaty. Výrobce pak slibuje 4 roky hlavních aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám aktuální prostředí

skvělá optimalizace

Zhodnocení

OnePlus 12 je telefonem, který zaujme téměř každého. Má špičkový displej, neuvěřitelně výkonný procesor, velkou paměť, povedené i dobře fungující prostředí a do toho i sestavu kvalitních fotoaparátů. Připočtěme k tomu dobrou výdrž a rychlé nabíjení a zdá se, že zde máme telefon takřka bez chyb. Jedna tu ale přeci jen je. Tou je chybějící vyšší odolnost proti vodě, čímž OnePlus 12 zaostává. Na obranu je však nutné uvést, že námi testovaná varianta se prodává za necelých 27 tisíc korun, a to z OnePlus 12 dělá dostupnější vlajkovou loď.

Konkurence

Konkurentem se jednoznačně stal Honor Magic6 Pro, který je pouze nepatrně dražší ve stejné paměťové konfiguraci. Je rovněž stylový, avšak v případě fotoaparátů na tom bude ještě o něco lépe a je kompletně odolný proti vodě.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor Magic6 Pro Rozměry 162,5 × 75,8 × 8,9 mm , 229 g Displej AMOLED, 6,8" (2 800 × 1 280 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB Akumulátor 5 600 mAh

Dále je ve hře také Vivo X100 Pro, které by bylo možné označit takřka za dvojče dnes testovaného OnePlus. Výhodou Viva je však kompletní odolnost při totožné ceně.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo X100 Pro Rozměry 164,1 × 75,3 × 8,9 mm , 225 g Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 9300 , 1×3,25 GHz + 4×2,85 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 400 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz