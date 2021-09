Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz, JerryRigEverything

Na tohle jsme všichni čekali – test odolnosti nových skládaček od Samsungu je tady. Také si dnes ještě řekneme, že si u nás můžete koupit novinku od HTC. Samá překvapení. Vítejte u mNews.

Nečekaně odolný Z Fold3 a návrat HTC – mNews

Z Fold3 odolnější, než vypadá

Překvapením týdne se stává ohebný Galaxy Z Fold3 od Samsungu, který v testu odolnosti známého youtubera JerryRigEverything prošel lépe, než bych očekával. Test sice neřešil voděodolnost, ale došlo na písek, poškrábání displeje i snahu mobil zlomit. Nejhůře vychází krycí fólie displeje, která přitom měla být o 80 % odolnější než dříve. Přitom ji lze stále poškrábat i nehtem. Na druhou stranu se telefon popasoval se sprškou písku a k mému překvapení ustál i snahu o zlomení v rozevřeném stavu. To není špatné!

HTC na našem trhu

Pamatujete si někdo ještě HTC? Dělám si legraci, samozřejmě, že pamatujete. Už je to však dlouho, co se výrobce tak nějak stáhl na domácí tchajwanský trh. V Evropě jsme si telefony HTC odvykli vídat. To by se zdánlivě mohlo změnit. Alespoň to naznačuje HTC Desire 21 Pro, velmi slušně vybavený model nižší střední třídy, který se objevil v nabídce CZC. Je pro vás HTC mrtvé? Nebo byste ho rádi přivítali zpět?

Největší Honor historie

Již dlouho jsem neslyšel naříkání, že jsou ty telefony dnes moc veliké. Tak to zkusíme znovu, co říkáte? Chystaný Honor X20 Max má nabídnout solidní výkon, velkou 6 000mAh baterii, ale hlavně obří 7,2palcový displej. Bližší informace zatím nemáme, ale řekl bych, že i toto stačí. Jaká velikost displeje vám vyhovuje?

Windows 11 s datem vydání

Windows 11 vstupují do fáze ostrého vydání. Konkrétní datum byl stanoven na 5. října. To znamená, že od tohoto dne se postupně začne uživatelům nabízet možnost aktualizace, začnou se prodávat počítače s Windows 11 a v prodeji se objeví i sám systém. Přechod však bude trvat měsíce a rozhodně není kam spěchat. Podpora Windows 10 je stanovena až do 14. října 2025.

Tyto a další novinky samozřejmě najdete na mobilenet.cz. A mě bude zajímat, co říkáte na HTC i Honor.