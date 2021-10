Vzpomínáte si ještě na HTC? Tchajwanského výrobce, který ještě před zhruba 6 lety patřil k absolutní špičce a pravidelně měřil síly se Samsungem? Ty doby jsou dávno pryč a firma se takřka zcela stáhla z českého trhu s telefony. Jistým zjevením je tak novinka Desire 21 Pro 5G, která se pokusí zaujmout v konkurencí nabité střední třídě.

Od poslední recenze telefonu HTC nám uplynuly již více než tři roky. To jasně ukazuje, že skromné množství novinek s logem HTC se českému trhu velmi šikovně vyhýbá. Průlom nadešel až letos, když se do českých luhů a hájů „zatoulalo“ HTC Desire 21 Pro 5G. Za necelých 9 tisíc korun míří do oblíbené střední třídy a papírově má předpoklady zaujmout. Nabízí velký a kvalitní displej, slušný procesor a sestavu čtyř fotoaparátů. Bude to stačit na to, aby HTC obstálo ve velmi nekompromisní konkurenci čínských výrobců a Samsungu?

Technické parametry HTC Desire 21 Pro 5G Kompletní specifikace Konstrukce 167,1 × 78,1 × 9,4 mm , 205 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 690 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost srpen 2021, 8 990 Kč

HTC Desire 21 Pro 5G – videorecenze

Obsah balení : dostalo se i na sluchátka

HTC novinku vybavilo vším, co by mohlo být zapotřebí. Vyjma samotného telefonu jde o nabíječku, USB kabel i obyčejná pecková sluchátka s mikrofonem, která najdou využití například jako handsfree.

Líbilo se nám nic podstatného nechybí

Konstrukční zpracování: celkem fajn plast

Se vzhledem si v HTC příliš hlavu nelámali a šli osvědčenou cestou spíše oblejších tvarů, které příjemně padnou do ruky. Zdánlivě obyčejné a matné plastové tělo tmavých odstínů však oživují oranžová lemování kolem fotoaparátů a také oranžové boční tlačítko, ve kterém je i schopná a svižná čtečka otisků prstů.

Nelze se však ubránit dojmu, že použité materiály jsou opravdu velmi laciné. Patrné je to zejména na zadní straně, což u mobilu za bezmála 9 tisíc korun přeci jen trochu zamrzí. Počítat musíte také s nepatrně větší tloušťkou a hmotností nad 200 gramy.

Při tradiční obhlídce telefonu narazíme ještě na jeden nešvar – HTC nenasadilo 3,5mm jack, což je ve střední třídě jev nevídaný, a tak jde o jednoznačné mínus.

Líbilo se nám oranžová lemování

příjemně padne do ruky

Nelíbilo se nám lacině působící plastová záda

Displej: takový bereme

Drtivou většinu čelní plochy zaujímá 6,7palcový IPS displej s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Ano, asi bychom raději viděli AMOLED, ale současný stav je více než plně dostačující. Jasné barvy, skvělá čitelnost, to jsou vlastnosti zdobící displej nového HTC. O ochraně displeje se výrobce tentokrát nijak nezmiňuje, avšak půjde o nějaký druh tvrzeného skla. Ačkoliv před sebou máme IPS panel, dokáže neustále zobrazovat čas i notifikace. Novinka navíc nabízí i malou informační diodu, kterou však nelze nijak nastavit.

Líbilo se nám 90Hz IPS panel

Always-On

informační dioda

Zvuk: škoda chybějícího sterea

Pryč jsou zřejmě doby, kdy HTC oslňovalo zvukem. Chybí 3,5mm jack a reproduktor je pouze na spodní hraně, přičemž kvalitou nijak zvlášť nenadchne. Dodávaná sluchátka jsou pak z logického důvodu zakončena USB-C.

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

nemá 3,5mm jack

Výkon hardwaru: zcela dostatečný

U hardwaru se HTC lehce snažilo a nasadilo moderní Snapdragon 690, který výkonem postačí i středně náročným uživatelům. Potěší navíc 8GB RAM a 128GB úložiště. Po prvním zapnutí však zbývá jen 98 GB pro vaše data. Naštěstí je zde možnost vložit paměťovou kartu s kapacitou až 2 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor

podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám málo místa po prvním zapnutí

Výdrž baterie: lepší průměr

Výše jsme nakousli tloušťku, která souvisí s nasazením baterie o kapacitě 5 000 mAh. Nové HTC s vámi udrží krok klidně dva dny při středně náročném využívání. Samozřejmě jej lze vybít o poznání dříve. Naopak, nejste-li na telefonu několik hodin denně, výdrž může být i delší. Nabíjení výkonem 18 W je však otázkou zhruba 2 hodin, což je dnes spíše podprůměrný čas.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Konektivita: 5G samozřejmostí

Dočkali jsme se podpory 5G, v tomto ohledu HTC naštěstí nijak nezaostává. Dále tu máme Wi-Fi ac, LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.1. Samozřejmostí je nasazení USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Mobil vždy velmi rychle našel polohu a nevykazoval velké odchylky. K dispozici je také možnost využít dvě SIM karty (hybridní slot).

Líbilo se nám podporuje 5G

Fotoaparát: tradičně průměrná sestava

Situaci se HTC snaží zachraňovat fotoaparáty, má hned čtyři, ale nejde o něco, co by neuměla kdejaká konkurence. Sestava se skládá z hlavního 48megapixelového snímače, 8megapixelového ultraširokoúhlého objektivu, 2megapixelového makro fotoaparátu a 5megapixelového portrétního snímače.

Hlavní fotoaparát podává stabilně dobré výkony a s pevnou rukou získáte slušný snímek i v noci. Přes den jsou fotografie barevně věrné a ostré. Je však nasnadě, že optická stabilizace by se samozřejmě hodila.

Ultraširokoúhlý objektiv je o poznání horší, ale obstojně použitelný za dostatečných světelných podmínek. Mnohem horší je, že pro jeho aktivaci musíte hluboko do nastavení, což je krajně nepohodlné. Makro snímač bohužel tvrdě doplácí na nízké rozlišení. Naopak čelní kamerka s 16megapixely je jako dělaná pro selfies.

Záznam videa je možný maximálně ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledky sice neoslní, ale jde o standardní výkon, přičemž se výsledná videa nemusíte bát ukázat.

HTC Desire 21 Pro 5G (testovací video) – 4K, 30 FPS

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám zbytečné dva snímače

slabší ultraširokoúhlý objektiv

Software: rozsudek smrti

Pokud jste doufali, že se HTC poučilo z mnoha chyb v minulosti a zkusí připravit fajn telefon, tak nyní mnohým všechny naděje pohasnou. V telefonu se stále nachází dva roky starý Android 10, což je obrovská škoda. Prostředí má totiž jinak citlivou a graficky zdařilou nadstavbu, je plynulé, skvěle optimalizované. Jenže k čemu to, když se výrobce nevěnuje aktualizacím. O moc lepší to totiž není ani s bezpečnostními záplatami, které jsou platné k 1. dubnu 2021.

Líbilo se nám povedená optimalizace

Nelíbilo se nám starý Android

Zhodnocení

HTC udělalo krok správným směrem – Desire 21 Pro 5G není špatným telefonem. Má kvalitní displej, dobrý procesor a podporuje 5G. Potěší i velká baterie či dobrá optimalizace prostředí. Chybí mu však něco navíc, naopak zamrzí velmi starý Android. Cena okolo 9 tisíc korun rovněž není ve výsledku tak lákavá, jak nám záhy ukáže pohled ke konkurenci. Bohužel tak i Desire 21 Pro 5G upadne spíše v zapomnění.

