Samsung Galaxy Z Fold3 oficiálně: selfie pod displejem, podpora S Pen a voděodolnost

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na pozici nejlépe vybaveného smartphonu z řady „Foldabless“ se ocitl právě představený Samsung Galaxy Z Fold3. Novinka disponuje velkým ohebným displejem, který je nejen odolnější, ale také v sobě ukrývá inovativní selfie kamerku. Zároveň však nechybí špičkový výkon ani praktická certifikace IPX8. Jaký dojem budí Galaxy Z Fold3 naživo?

Velké představení Samsung Galaxy Z Fold3

Menší, tenčí, odolnější

S novou generací Foldu přišla také menší, zato však povedená úprava designu. Zařízení je nově hranatější a oproti předchozí generaci také o pár milimetrů menší, a to jak v zavřeném, tak složeném stavu. Navíc Z Fold3 mezigeneračně zhubl o solidních 11 gramů. Z hlediska ochrany se lze spolehnout na nejnovější sklo společnosti Corning s označením Gorilla Glass Victus, ještě více však potěší odolnost IPX8.

V praxi to znamená, že Galaxy Z Fold3 bez problémů ustojí ponor až do hloubky 1,5 metru (do sladkovodní vody) po dobu maximálně 30 minut, nerozhází jej tedy ani déšť či případné polití vodou. V doprovodu o 10 % odolnější hliníkové slitiny tak lze tvrdit, že Z Fold3 je menší, tenčí a odolnější. Potěšila nás rovněž povrchová úprava zad v matném provedení, které mnohem lépe odolává nepěkným otiskům prstů. Kde je naopak otisk prstu potřeba, je kapacitní čtečka, která si zachovala své umístění a „revoluce“ ve formě ultrazvukové čtečky pod displejem se tedy letos nekoná.

Osvědčené displeje s inovativní selfie kamerkou

Vnější 6,2" Dynamic AMOLED 2X obrazovka se nově může pochlubit 120Hz obnovovací frekvencí, která zajistí plynulejší podívanou (například při hraní her), ale také dokáže šetřit baterii, neboť se umí snížit klidně i jen na 10 Hz. Se stejnou obnovovací frekvencí můžeme počítat i u hlavního ohebného displeje, který si tak zachoval stejné parametry jako u předchozí generace a stále nabízí vysokou jemnost 374 PPI i krásné podání barev.

Naprostou novinkou je však v tomto ohledu absence jakéhokoliv „notche“ či průstřelu pro selfie kamerku, neboť ta se ukrývá přímo pod obrazovkou. Tato inovativní technologie využívá v místě uložení selfie kamerky nižší hustoty pixelů, která napomáhá proniknutí světla do senzoru o rozlišení 4 Mpx a světelnosti f/1.8. V praxi se tak kamerka plně ukáže jen ve chvíli, kdy je zapnutá, ale zpozorovat ji můžete i při běžném používání. Oproti klasickému průstřelu je každopádně mnohem méně rušivá. Jestliže se na ni nesoustředíte (nebo ji zrovna nepoužíváte), pravděpodobně na ni zcela zapomenete.

Důležité je také zmínit samotnou kvalitu takto pořízených snímků, které prochází vcelku výrazným postprocessingem. Je tak důležité nehodnotit kvalitu v náhledu fotoaplikace, ale až výslednou fotku. A výsledek? Na to, že se kamera ukrývá pod panelem, je kvalita více než přípustná a na videokonference, na které je primárně určená, zcela postačí. Obzvlášť s přihlédnutím k obvykle bídnému rozlišení webkamer u notebooků...

Pokud byste naopak chtěli fotit klasická selfies, můžete využít klidně i hlavní 12Mpx snímač o světelnosti f/1.8 s OIS. Ten je (stejně jako u Galaxy Z Flip3) přejatý z Galaxy S21 i s ultraširokoúhlým objektivem. Dále ve fotovýbavě najdeme také dvojnásobný teleobjektiv, rovněž s OIS a 12Mpx rozlišením. Zajímavostí je nasazení sklíčka Corning Gorilla Glass DX+, které má za úkol vylepšit kvalitu fotografií díky lepším optickým vlastnostem. Nakonec se sluší zmínit druhou „selfie“ kamerku na vnějším displeji s rozlišením 10 megapixelů.

Vychytané One UI a podpora S Pen

Jako operační systém Samsung nasadil Android 11 s osvědčenou nadstavbou One UI, jež přináší nové možnosti využití velkého ohebného displeje (které se velmi pravděpodobně později podívají i do starších generací). Konkrétně nás zaujala možnost nově nastavit poměr stran oken s aplikacemi, které se neumí displeji Z Fold3 přizpůsobit. Instagram tak už nemusí být pouhá „nudle“, u které je viditelné, že není optimalizovaná pro Fold. Stejně zajímavá je možnost si nechat zobrazenou lištu s oblíbenými aplikacemi či dokonce jejich dvojicemi, která má navýšit produktivitu uživatele.

Novinkou, po které uživatelé Foldu dlouho volali, je také podpora S Pen. Galaxy Z Fold3 bude podporovat hned dvě chytrá pera S Pen – tzv. S Pen Fold Edition a S Pen Pro. Zatímco prvně zmíněné chytré pero lze použít pouze u Foldu a nevyužívá technologii Bluetooth, S Pen Pro budou moci uživatelé používat také u tabletů Galaxy, k čemuž slouží přepínací tlačítko přímo na těle pera. Kvůli jiné technologii displeje bohužel nelze použít dříve představená chytrá pera (například z řady Galaxy Note).

Nejen kvůli podpoře chytrých per byla nasazena i nová ochranná fólie, která má být až o 80 % odolnější. Při používání pera byla také implementována chytrá funkce, kdy se při přílišném zatlačení na displej hrot automaticky zasune.

Špičkový výkon s podporou až trojice SIM

Samsung neponechal nic náhodě a do telefonu nasadil Snapdragon 888 s 12 GB RAM a až 512GB úložištěm UFS 3.1. Malým překvapením je pak mírně menší kapacita baterie 4 400 mAh (oproti 4 500 mAh u předchozího modelu), která je tradičně rozdělena do dvou částí a podporuje také bezdrátové nabíjení.

Zajímavostí Galaxy Z Fold3 je i podpora až tří SIM karet – dvou nanoSIM a jedné eSIM. V jednu chvíli však mohou být aktivní pouze dvě. Naprostou samozřejmostí jsou pak skvěle hrající stereo reproduktory i špičková konektivita s podporou Wi-Fi 6 či 5G.

Podstatně levnější (ale stále drahý)

Samsung Galaxy Z Fold3 je oproti (původní) ceně předchozí generace značně levnější. V konfiguraci s 256GB úložištěm vyjde na 46 999 Kč, za příplatek pouhé dva tisíce korun však lze pořídit praktičtější verzi s 512 GB. Novinka vstupuje do prodeje v zelené, černé a stříbrné variantě již 27. 8. 2021 a jako tradičně mohou zájemci v rámci předobjednávek získat zajímavé bonusy v podobě péče Samsung Galaxy Care+ či štědrého výkupního bonusu až ve výši 10 000 Kč, viz samsung.com.

Samsung Galaxy Z Fold3 můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Alza.cz, MP.cz, CZC.cz a dalších obchodech.