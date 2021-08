Gigant na obzoru? Honor X20 Max má mít 7,2" displej

Fotografie: Honor

Řada Honor X20 má již dva členy, a to modely X20 SE a X20 5G. Jak však naznačují informace z weibo.cn, brzy bychom se měli dočkat dalšího parťáka, který by se měl jmenovat Honor X20 Max. Svému jménu dostojí, neboť by měl nabízet 7,2" displej. Mezigeneračně se jedná o 0,1" nárůst. Žádný jiný telefon Honor navíc větší displej nikdy nenabízel.

Pod kapotou by se měl objevit procesor Dimensity 1100 určený do vyšší střední třídy. Velký displej si také řekne o přísun energie, což by měla spolehlivě pokrýt baterie o kapacitě 6 000 mAh. Podrobnější informace v tuto chvíli nejsou známé.