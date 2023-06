Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Huawei pro český trh přichystal nový telefon i hodinky, tak se na ně podíváme. ASUS má zase náramek silně zaměřený na sledování zdraví a Meta láká na novou sociální síť. Tak vítejte u mNews.

mNews #214 – Náramek s novým zdravotním senzorem a další novinky týdne

Podcast v audio formě

Huawei nova 11 na českém trhu

Na český trh vstoupila letošní novinka Huawei nova 11 v základní variantě. Ta zaujme krásným 6,7" OLED displejem se 120 Hz, tenkými rámečky i malou tloušťkou celého zařízení 6,88 mm. Jednoznačnou předností je také design s působivou zadní stranou. Jenže pak to jde z kopce. Telefon totiž stojí 13 tisíc korun. A v tu chvíli už Snapdragon 778G neoslní, stejně tak chybějící optická stabilizace u foťáku nebo absence bezdrátového nabíjení. Dále musíte zapomenout na zvýšenou odolnost nebo 5G. Alespoň, že nabíjení po drátu 66 W je poměrně rychlé a selfie kamera s 60 megapixely by mohla nabídnout slušnou kvalitu. Huawei nova 11 tak sice vypadá krásně, ale vzhledem k cenu se bude jen těžko prosazovat. Škoda.

VivoWatch 5 AERO sleduje zdraví

ASUS představil náramek VivoWatch 5 AERO s jasným zaměřením na zdravotní funkce. To bude patrné hned při pohledu na výrazný senzor pod displejem. Jedná se totiž o první chytrý náramek na světě pro měření PTT neboli Pulse Transit Time. Využívá časový rozdíl mezi signály získanými ze snímačů EKG a PPG k výpočtu rychlosti proudění v arteriálních cévách a tlakových poměrů vytvářených stěnami cév během pravidelné kontrakce a relaxace srdce. ASUS klade důraz na lékařské kvality senzorů, ale náramku nechybí ani běžné sportovní funkce včetně GPS. Na jedno nabití slibuje výdrž až 7 dní.

Huawei Watch 4 Pro lákají zpracováním

Výrazným hráčem na poli chytrých hodinek je stále Huawei, který na náš trh přinesl model Watch 4 Pro. Zatímco nedávné Ultimate cílily hlavně na potápěče, toto je skutečná vlajková loď výrobce a výbavou odpovídá tomu nejlepšími, co můžete nyní dostat. Tomu odpovídají i materiály. Zakulacené pouzdro je z odolné titanové slitiny TC4 a displej kryje safírové sklo. Mimochodem, displejem je 1,5" LTPO AMOLED panel s výborným jasem. Nechybí voděodolnost, podpora eSIM i virtuálního obchodu s aplikacemi. Trochu zamrzí výdrž pouze 4 dny, i když v úsporném režimu Huawei slibuje až tři týdny. Stále však neumí bezkontaktní platby a cena začíná na vysokých 13 tisících Kč. My už hodinky testujeme a brzo se můžete těšit na recenzi.

Project 92 má nahradit Twitter

Od převzetí Elonem Muskem se Twitter zmítá v kontroverzích, nejistotě a kdekdo by chtěl převzít jeho úlohu. Vzniklo tak několik nových sociálních sítí a vlastní odpověď má i společnost Meta, provozovatel Facebooku a Instagramu. Síť s označením Project 92 se objevila na uniklém obrázku. To je mnohem zajímavější, než by se na první pohled mohlo zdát. Nová síť využije základní údaje z Instagramu, takže založení účtu bude extrémně snadné. Ale hlavně by měla podporovat protokol ActivityPub. Ten je postavený na otevřených standardech a není držen jednou společností. Snadno by třeba umožnil přesouvání účtů a propojování mezi různými službami. Na stejném standardu je vybudován třeba Mastodon. Kdy se nové sítě dočkáme, to zatím není jasné, ale už nyní slibuje zapojení některých výrazných celebrit, jako je třeba Oprah Winfrey.

Máte vůbec ještě prostor pro připojení k nové sociální platformě? Nebo už je záměrně ignorujete? Dejte nám vědět do komentářů.