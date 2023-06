Huawei Watch 4 Pro jsou titanové krásky se špičkovou odolností i podporou eSIM

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Alternativu k nedávno testovaným Huawei Watch Ultimate (jež výbavou i designem cílí na nadšené potápěče) představuje nová regulérní vlajková řada Huawei Watch 4. Z výběru dvou modelů se k nám do redakce podívala lépe vybavené varianta s přídomkem Pro a tady jsou naše dojmy.

Balení se vším všudy

Začněme u krabičky, která je u Huawei hodinek tradičně velmi reprezentativní a hlavně obsahuje vše důležité. V tomto případě se zde konkrétně nachází nabíjecí kolébka s integrovaným kabelem zakončeným USB-A, samotné hodinky, ale také několik extra titanových článků pro uživatele se skutečně velkým zápěstím. Na rozdíl od předešlých celokeramických hodinek stejného výrobce není potřeba ke zkrácení či prodloužení titanového řemínku žádných speciálních nástrojů a vše lze zvládnout při troše šikovnosti během krátké chvíle. Dodejme, že testované celotitanové provedení u Huawei Watch 4 Pro by pak mělo vyjít zhruba na 16 tisíc korun (oficiální česká cena prozatím nebyla zveřejněna).

Stylové i odolné

Po designové stránce došlo k relativně velké změně u pouzdra, jemuž kvůli zakulacenosti schází i sebemenší náznaky nožiček. Vše na druhou stranu působí více jednolitě a nepochybně i prémiově. Za design tedy dáváme jednoznačně palec nahoru, stejně jako za odolnost. Titanová slitina TC4 má být údajně třikrát odolnější než běžný (již tak vysoce odolný) titan, navíc se lze spolehnout i na safírové sklo. To kryje 1,5" LTPO AMOLED panel, jež má i z krátkých zkušeností excelentní maximální jas (a tedy i čitelnost) a také je krásně responzivní. Hodinky mají rovněž odolnost dle IP68, standardní voděodolnost do 5 ATM a jsou certifikovány na freediving do hloubky až 30 metrů.

Další funkce jsou spjaté s vlajkovou (číselnou řadou) bez přídomku GT, jako je podpora eSIM či mírně jiná nabídka aplikací ve virtuálním obchodu od Huawei. Hodinky jsou kompatibilní s Androidem i iOS a během klasické recenze se rozhodně zaměříme i na výdrž, jež by měla v běžném režimu činit zhruba 4,5 dny a v úsporném až tři týdny.

Ptejte se, co vás zajímá

Podrobná recenze bude publikována v druhé polovině tohoto měsíce, vy se do té doby mezitím můžete ptát na vše, co vás ohledně nových Huawei Watch 4 Pro zajímá. Odpovědi se pokusíme zařadit do samotné recenze, případně odpovíme přímo zde.