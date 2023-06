Project 92: podívejte se, jak bude vypadat konkurence Twitteru od Facebooku

Fotografie: Nathan Dumlao, unsplash.com

Společnost Meta má pod palcem hned několik předních sociálních sítí, například Facebook a Instagram. Do toho spravuje i oblíbený komunikační kanál WhatsApp. Server theverge.com nyní přinesl zprávu o testování nové aplikace, která je prozatím zahalena pod pracovním názvem Project 92. Za ním se má skrývat odpověď Mety na Twitter.

Možná podoba aplikace Threads od Mety, která by měla konkurovat Twitteru

Z uniklého obrázku je patrné, že design, a to minimálně v případě interní testovací verze, bude přebrán z Instagramu, jen budou vcelku pochopitelně chybět všudypřítomné obrázky. Nová aplikace, v případě jejíhož názvu se spekuluje o Threads, by měla mít možnost snadné migrace účtu i sledujících z Instagramu, což by mělo usnadnit počátky při používání.

Meta má údajně závazně přislíbeno od několika významných celebrit, že by novou platformu aktivně využívaly. Jmenovitě má jít o Oprah Winfrey, DJ Slim či Dalai Lamu. V tuto chvíli však není jasné, kdy by aplikace mohla přejít do veřejného testování, případně do finálního vydání.