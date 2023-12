Nahlédněte do zákulisí patentového sporu mezi společnostmi Apple a Masimo

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple odstartoval se svými chytrými hodinkami Apple Watch módní vlnu, na kterou brzy naskočilo velké množství dalších výrobců, a výrazně se tak urychlil vývoj technologií, na něž jsme dnes u chytrých hodinek zvyklí. Jednou z nich je i pulzní oxymetrie určená k měření saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO2), která debutovala v Apple Watch 6 a nyní se kvůli ní s Applem soudí společnost Masimo. Jak ale vlastně celý spor začal a co bylo jeho důvodem?

Masimo se kvůli pulzní oxymetrii nesoudí poprvé

Jak uvádí The Verge, společnost Masimo podala v podstatě identickou žalobu již v roce 2018 na firmu True Wearables, která údajně rovněž využívala bez dovolení patenty související s pulzní oxymetrií. Soud dal tehdy Masimu za pravdu, což zřejmě dodalo zástupcům společnosti odvahu si „troufnout“ i na technologického giganta, jakým je Apple.

Klíčovou roli v tomto sporu přitom hraje Marcelo Lamego, který pracoval několik let u společnosti Masimo, aby byl posléze na krátkou chvíli zaměstnán u Applu a následně založil vlastní firmu True Wearables. Lamego, který je považován za odborníka na vývoj neinvazivních senzorů pro sledování vitálních funkcí (jako je například okysličení krve), v roce 2013 poslal e-mail samotnému Timu Cookovi (CEO Applu). V něm údajně popsal, jak může Applu pomoci vyvinout novou technologii, která by Applu pomohla stát se jedničkou v oblasti fitness a wellness. Chvíli na to jej měl kontaktovat náborář.

Lamego v Applu údajně vydržel jen několik měsíců.

Působení Lamega u Applu však netrvalo dlouho. Do společnosti nastoupil v roce 2014, údajně však u Applu vydržel pouhé měsíce, jak uvádí agentura Bloomberg. Problémem měly být časté konflikty s ostatními manažery, ale také požadavky na schválení nezvykle vysokých rozpočtů či možnost si vybírat další zaměstnance bez povolení nadřízených. Tehdy Lamego přestal pracovat pro Apple a založil True Werables, kde rovněž využíval technologii pulzního oxymetru.

Časový nesoulad ve prospěch Applu

Zajímavé na tomto je, že vzhledem ke krátkému působení u Applu v roce 2014 a představení prvních hodinek od Applu s monitoringem SpO2 (Apple Watch 6) v září 2020, je poměrně nepravděpodobné, že by Apple těžil z jeho expertízy a know-how z působení ve společnosti Masimo. Zástupci Applu rovněž uvádí, že ani Lamego ani další zaměstnanci Applu, kteří dříve pracovali pro Masimo, se nepodíleli na vývoji a vzniku produktů s funkcemi, kvůli kterým se Masimo nyní soudí s Applem. Vývoj Apple Watch 6 měl konkrétně započít až několik let po tom, co Lamego kontaktoval Tima Cooka a následně pro Apple pracoval.

CEO společnosti Masimo, Joe Kiani, nicméně vnímá celou záležitost jako úmyslné zneužití patentových práv, jak uvedl v rozhovoru pro Bloomberg. Dodejme, že v rámci dosavadního vývoje rozhodla Komise pro mezinárodní obchod Spojených států amerických (USITC) ve prospěch společnosti Masimo, což vedlo k zákazu prodeje chytrých hodinek Apple Watch 9 a Apple Watch Ultra 2. Apple se proti rozhodnutí odvolal, čímž došlo k dočasnému pozastavení zákazu prodeje, a to minimálně do 10. ledna 2024.

