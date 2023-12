Řemínky budoucích Apple Watch zřejmě představí nový způsob uchycení

Podobně jako s příchodem iPhonů 15 prošlo vcelku zásadní změnou oficiálně nabízené příslušenství (Apple dal definitivně sbohem pravé kůži a představil nový syntetický materiál FineWoven) se má podle uživatele sociální sítě X s přezdívkou Kosutami chystat i velká změna u řemínků k Apple Watch. Podle jeho slov bychom se měli dočkat „kompletní změny designu“, co to ale přesně znamená?

Zatímco současné Apple Watch lze propojit s řemínkem „nasunutím“ zpevněného konce řemínku do těla hodinek, v budoucnu by se se podle jiného důvěryhodného zdroje, Marka Gurmana z agentury Bloomberg, mělo jednat o magnetický způsob uchycení. Důvodem ke změně je údajně velikost současného systému uchycení řemínků, který v těle hodinek (podle zmíněných zdrojů) jednoduše zabírá příliš místa. Nově vzniklý prostor by pak bylo možné „vyplnit“ například větší baterií či jinými komponenty, jež by uživatelům přinesly užitek.

Connectors of next generation of Watch has completely redesigned…

Literally if you have old bands now, just sell it🤷‍♀️It’s 100% accurate