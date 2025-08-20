mobilenet.cz na sociálních sítích

Vrátí Apple Touch ID do života? Mohlo by se tak stát příští rok v hodinkách

Michal Pavlíček
Vrátí Apple Touch ID do života? Mohlo by se tak stát příští rok v hodinkách
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Došlo by výraznému zlepšení zabezpečení chytrých hodinek
  • Prozatím není jisté, kam by byla čtečka otisků prstů umístěna

Podle nejnovějších zpráv založených na interním vývojářském kódu společnosti Apple se zdá, že Apple Watch se brzy dočkají významného vylepšení. Spekuluje se o tom, že by hodinky mohly být vybaveny technologií Touch ID, tedy čtečkou otisků prstů, a to nejdříve s modely, které by měly být představeny v roce 2026. Informuje o tom server Macworld (viz macworld.com).

Současné Apple Watch Ultra 2

Tato zpráva vychází z nalezených odkazů na interní kódové označení „AppleMesa“, což je kódový název pro Touch ID. Ačkoliv je kód určen pouze pro interní účely, naznačuje, že Apple v současné době aktivně pracuje na vývoji biometrické autentizace pro své hodinky. Přidání Touch ID by mohlo představovat jeden z nejvýznamnějších bezpečnostních prvků od uvedení Apple Watch na trh.

Pro uživatele by tato funkce přinesla značné zjednodušení. Namísto zadávání hesla na malé obrazovce by bylo možné hodinky odemknout, autorizovat platby přes Apple Pay nebo potvrzovat instalace aplikací pouhým dotykem prstu. Otazníky visí nad umístění, ve hře je boční tlačítko, otočná korunka, ale také displej.

Důležité je říci, že vše je v tuto chvíli ve fázi prototypu a případné letošní novinky z řad chytrých hodinek Apple Watch tuto funkcionalitu s největší pravděpodobností nenabídnou.

macworld.com, ,
