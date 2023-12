Nepříjemný vánoční dárek. Apple musí zastavit prodej nových hodinek Watch v USA

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Soudní spory jsou mezi výrobci spotřební elektroniky na denním pořádku a mnohdy se vlečou několik let. Málokdy však vyústí v nějaký zásadní rozsudek, který má reálný dopad na koncového zákazníka. Tentokrát se to ale stalo a na letošní období Vánoc nebudou v Applu vzpomínat zrovna hezky. Jak informuje server 9to5mac.com, Apple musí dle nařízení Mezinárodní obchodní komise stáhnout z prodeje chytré hodinky Apple Watch 9 a Apple Watch Ultra 2.

Jaký je důvod?

Za vším stojí již delší dobu trvající spor mezi Applem a společností Masimo, která tvrdí, že Apple porušil při výrobě hodinek několik patentů týkajících se senzoru okysličení krve. Ten se sice nachází v hodinkách od Applu od Watch Series 6, avšak dle výrobce se spor týká pouze dvou nejnovějších produktů, které jsou senzorem vybavené. Mezinárodní obchodní komise dala letos v říjnu za pravdu společnosti Masimo a nyní běží 60denní lhůta, během které může vše vetovat americký prezident Joe Biden. Ten má čas už jen do 25. prosince, prozatím k vetu nepřistoupil a vše tak nasvědčuje tomu, že se tak ani nestane.

Co se bude dále dít?

Apple se rozhodl nečekat až do úplného uplynutí zákonné lhůty a své další kroky komunikuje s mírným předstihem. Počínaje 21. prosincem zmizí zmíněné chytré hodinky Applu z jeho internetového obchodu, nebude je tak možné v rámci USA objednat. V kamenných obchodech ve Spojených státech je ještě zakoupit budete moci, ale pouze do Štědrého dne, tedy do 24. prosince. Posléze je Apple nebude prodávat ani tam. To samozřejmě může zkomplikovat zájemcům v USA případný nákup, ačkoliv v jiných prodejních sítí se hodinky prodávat mohou. 9to5mac.com přímo zmiňuje například sítě prodejen Best Buy nebo Amazon. Pro úplnost dodejme, že v tuto chvíli se zákaz týká jen trhu v USA, v České republice se tedy na nabídce Applu nic měnit nebude.

Co se bude dít v dalších dnech je prozatím nejisté, avšak několik scénářů je nasnadě. Stále je zde teoretická šance prezidentského veta. Pokud by od Joe Bidena přišlo, budou se zmíněné hodinky moci nadále prodávat, jakoby se nic nestalo. Bez veta vstoupí zákaz prodeje v platnost, avšak současně vznikne pro Apple možnost se proti zákazu odvolat. Bohužel samotné odvolání nemá okamžitý dopad na zákaz a prodej by tak nemohl započít. Řešením celé situace je také smír ze strany Applu a možnost za patenty společnosti Masimo zaplatit.