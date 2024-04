Apple Watch jsou dlouhodobě velmi populární. Jde o logickou volbu pro uživatele iPhonů i jiných zařízení Apple, protože toto spojení nabízí nadstandardní možnosti konektivity, ale také velmi propracovaný operační systém, který Apple neustále vylepšuje. Co nového přinesly Apple Watch 9?

Největší pozornost mezi chytrými hodinkami Apple v současné době budí vrcholný model Watch Ultra 2, který má mnohem větší výdrž a standardně všechny funkce, včetně Celluar, tedy možnosti eSIM a samostatného fungování i bez telefonu. Na druhé straně pak je ekonomická volba v podobě Apple Watch SE (2023). Standardní Apple Watch už ale dostaly devátou generaci a právě na Apple Watch 9 se zaměřím v této recenzi.

Apple Watch 9 jsou vylepšeným středem nabídky (RECENZE)

Apple Watch 9 jsou vylepšeným středem nabídky (RECENZE)

Obsah balení: úplný základ

Balení obsahuje napájecí adaptér (kolébku) zakončený moderním USB-C, samotné hodinky a také silikonový pásek. Ten byl u předchozí generace (Apple Watch 8) ve dvou délkách s označením „S/M“ a „M/L“. Tentokrát už se musíme spokojit s jednou délkou, v mém případě „M/L“, takže musíte dobře vybrat správnou variantu podle obvodu zápěstí. Sportovní silikonový pásek této velikosti ale má poměrně velký rozsah. Trochu bojuji se vzdáleností děr na pásku. V jedné poloze mám pocit, že mi ruku mírně škrtí, ale když to posunu o jednu díru, mám zase hodinky na ruce volnější.

Líbilo se nám velký rozsah základního pásku

Nelíbilo se nám příliš velké odstupňování nastavení délky

Konstrukční zpracování: první neutrálně uhlíkový produkt Apple

Apple Watch 9 mají stejné tělo jako předchozí Apple Watch 8. Apple ovšem recykluje nejen design, ale i použité materiály. A právě to, jak jeho hodinky a jejich používání neškodí životnímu prostředí výrobce v prezentacích zdůrazňuje. Vybrané kombinace pouzdra a řemínku nových hodinek jsou tak vůbec prvními uhlíkově neutrálními produkty společnosti Apple. Byly sníženy emise ze tří největších zdrojů skleníkových plynů: materiálů, elektřiny a dopravy. Fakt, že se vzhled hodinek takřka nezměnil, ale podle mě nemusí nutně znamenat něco negativního. Stále platí, že se příjemně nosí na zápěstí, disponují zvýšenou odolností IP6X a zůstala i možnost si vybrat, jestli si pořídíte pouzdro z hliníku, či odolnější z nerezové oceli. V případě těla z nerezové oceli se už ale dostanete téměř na cenu vrcholného modelu Apple Watch Ultra 2 s podstatně delší výdrží baterie.

Pochválit musím rovněž velmi jednoduchý a rychlý mechanismus pro výměnu řemínků či špičkovou haptickou odezvu, která nemá ve světě chytrých hodinek obdoby. To, jak umí Apple Watch různě vibrovat, třeba jen při otáčení funkční (otočné) korunky, se podle mě doposud nepodařilo napodobit žádným jiným chytrým hodinkám. Apple je ostatně proslaven i skvělou haptickou odezvou iPhonů. V duchu předešlých generací si také záda zachovala keramické provedení, což znamená, že se ani uživatelé s citlivější pokožkou nemusí obávat alergické reakce na plast či některý typ kovu, který bývá v této oblasti u konkurence občas využíván.

Zcela novou funkcí, pokud jde o ovládání, je nové gesto Double Tap. To je podle mě nejzásadnější inovací, kterou přinesly Apple Watch 9. Je to praktické hlavně v případě, kdy nemáte druhou ruku volnou, abyste hodinky ovládali pomocí displeje nebo otočné korunky. Stačí pak na dvakrát rychle za sebou klepnout ukazováčkem o palec na ruce, na které hodinky nosíte. Záleží, pro jakou funkci to využíváte. Já to nejčastěji používám pro scrollování, tedy místo otočné korunky. Například, když mi pípne příchozí zpráva, mohu si ji celou přečíst bez použití druhé ruky pro posouvání. Stejně ale můžete například i přijmout/ukončit hovor.

Líbilo se nám fantastická haptická odezva

nová funkce Double Tap

vyměnitelné pásky

vysoká odolnost včetně IP6X

pohodlně se nosí

Nelíbilo se nám stejné jako předešlé Apple Watch

Displej: z předminulé generace, ale stále obstojný

Ani v oblasti displeje nenalezneme žádné inovace. Ten ale ve srovnání s konkurencí stále skvěle obstojí. S uhlopříčkou 1,9", ochranou v podobě safírového sklíčka a maximálním jasem až 1 000 nitů patří tento LTPO OLED panel mezi nejlepší na trhu, i když je převzatý z předminulé generace, tedy Apple Watch 7. Popravdě mě nenapadá, čím by mohl displej Apple Watch 9 trumfnout Watch 8 a zároveň mít nějaký reálný přínos pro uživatele. Současný je více než dostatečný, tak snad vyšší jemnost než současných 326 PPI?

Je potřeba říci, že displej je již z předminulé generace. U chytrých hodinek ale běžně nevídáme vyšší obnovovací frekvenci displeje než 60 Hz, které mají Apple Watch 9, a možnosti zvětšování displejů také nejsou velké, protože se odvíjí od velikosti hodinek. Lze tedy vylepšovat pouze vlastnosti z hlediska tloušťky rámečků okolo displeje, ovšem i ty jsou velmi tenké. A celkově je displej pro mě dostačující. Líbí se mi velké možnosti nastavení ciferníků i Always-On displej.

Líbilo se nám kvalitní LTPO OLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

velmi vysoký jas

Nelíbilo se nám displej bez generačního vylepšení

Systém a výkon: velkorysé úložiště i UWB

Právě 64bitový dvoujádrový procesor S9 SiP je asi největší hardwarovou změnou oproti předchozí generaci, Apple Watch 8. Ten by měl poskytnout vyšší výkon a jde o nejvýkonnější procesor, jaký byl v Apple Watch použit. Oproti předchozí generaci se zdvojnásobila i kapacita úložiště, která už u Apple Watch 8 byla nadprůměrná. Ta je nyní 64 GB, z nichž zůstane uživatelům dostupných necelých 60 GB. K dispozici je rovněž druhá generace technologie UWB pro velmi přesné určení polohy dalších produktů s UWB (například v rámci domácnosti) či moderní Bluetooth 5.3 a NFC pro bezkontaktní platby v rámci Apple Pay. Výrobce pochopitelně nezapomněl ani na Wi-Fi, „pouze“ však standardu 802.11 b/g/n.

Nejnovější operační systém watchOS 10 (který však dostaly i starší Apple Watch) přináší několik novinek, včetně nové nabídky ciferníků. Nejzásadnější novinkou je již zmíněná funkce Double Tap, která usnadní ovládání, když máte druhou ruku plnou. Další novinkou je, že u podporovaných jazyků zpracovává Siri požadavky přímo v zařízení, takže odpadají problémy v podobě špatného signálu a díky tomu je samozřejmě rychlejší odezva. Díky Neural Engine má být diktování textu o 25 % přesnější a musím potvrdit, že funguje výborně. Samozřejmostí jsou funkce, které známe z předchozích generací, například možnost rychlého přepínání funkcí tzv. z Docku, který je možné vyvolat zmáčknutím tlačítka pod otočnou korunkou.

Líbilo se nám dospělý systém s možností doinstalování aplikací

svižný chod

výkonný hardware

velké úložiště

Výdrž a nabíjení: dva dny jako maximum

Pokud hledáte Apple Watch s nejdelší výdrží bez ohledu na cenu, uchýlíte se pravděpodobně k modelu Ultra 2. A jak jsou na tom Apple Watch 9? Kromě stejného designu i rozměrů bohužel nedošlo k žádným změnám ani v oblasti velikosti baterie, která by tak stále měla mít cca 300 mAh. Jediná možnost, jak by se teoreticky mohla výdrž zlepšit, je nový čipset, pokud by byl efektivnější.

Hodinky jsem testoval pouze se zapnutým režimem Always-On, jehož deaktivací se výdrž pochopitelně prodlouží. Ve standardním nastavení se ale automaticky tlumí jas displeje, když se na hodinky nedívám, což mi připadá jako rozumný kompromis. Při aktivaci všech notifikací z propojeného iPhonu, několika kratších sportovních měření denně (venkovní chůze či cca 20 minut cvičení denně), aktivovaném monitoringu spánku, měření teploty zápěstí, srdečního tepu, okysličení krve a občasného vyhodnocení EKG jsem se dostal na zhruba 32 hodin na nabití. To je tedy o poznání více, než slibuje výrobce, ale například při pracovních cestách do zahraničí to pro mě bylo málo.

Když jsem v 1 hodinu odpoledne hodinky nabil naplno, používal je stále včetně monitoringu spánku v noci, měl jsem v 8 hodin ráno 51 % baterie. V 18:30 už stav baterie klesl na 10 % pár minut po osmé večer už jsem je s 3 % dal nabíjet. Apple Watch tedy jsou ve standardním režimu 1,5denní hodinky.

Mety dvou dnů lze pak vcelku snadno dosáhnout, rozhodli byste se častěji využívat Režim nízké spotřeby, který deaktivuje AoD, omezí používání čidel a připojení Wi-Fi. Líbí se mi, že je možné jej zapnout na předem stanovenou dobu, jako je například jeden či dva dny. Když jsem jej zkoušel zapnout trvale, sundal jsem z nabíječky plně nabité hodinky přibližně v 7:30. O 2 dny později v 9 hodin jsem měl ještě 10 %, takže vydržely přes 2 dny a teoreticky by se blížily ke 2,5 dnům. Vzhledem k omezení nebo vypnutí mnoha funkcí jej ale považuji za opravdu nouzový. Nefunguje totiž ani monitoring spánku, který je pro mě jednou z klíčových funkcí.

Nic nového se neudálo ani u nabíjení. Stále platí, že by se měly hodinky nabít z 0 na 80 % zhruba za 45 minut, nabíjení na 100 % pak zabere přibližně 75 minut. Jistotou je každopádně schopnost nabít se z 0 na 50 % přibližně za 30 minut, stejně bych však ocenil, kdyby bylo nabíjení ještě o něco rychlejší. Takto si totiž stále musíte vyhradit čas a prostor pro nabíjení, kdy hodinky nemůžete nosit na zápěstí. Mně se osvědčilo nechat hodinky 2× denně cca půl hodiny na nabíječce, ale i to je poměrně dlouhá doba, po kterou je nemohu používat. Zvláště, když výdrž baterie není nijak oslnivá a je potřeba toto absolvovat i ve dnech, kdy jsem například na cestách. Navíc příliš nepotěší ani fakt, že hodinky jsou kompatibilní pouze s některými Qi bezdrátovými nabíjecími podložkami.

Líbilo se nám solidně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám nijak oslnivá výdrž

kompatibilní pouze s některými Qi podložkami

Apple Watch 9 nemají zásadnější novinky, nabízí většinu standardních funkcí, jako je měření teploty zápěstí, monitoring spánku, sledování okysličení krve, tepové frekvence a fyzické aktivity. V případě fyzické aktivity vyhodnocuje čas strávený v zóně vyšší tepové frekvence, neprosezené hodiny, počet kroků a zdolanou vzdálenost, patra a další. To jsou ale víceméně standardní funkce chytrých hodinek nebo náramků.

Mezi nadstandardní funkce pak patří například detekce vážných autonehod, která funguje podobně jako rozpoznání pádu a také platí, že má Apple velmi dobře zpracované samotné rozpoznávání tak, aby nedošlo k omylu. K detekci pak hodinky využívají údaje z různých senzorů a při rozpoznání (vážné) autonehody mohou přivolat pomoc podobně jako iPhony 14. Další nadstandardní funkcí pak je například EKG. Stále platí, že Apple Watch mají monitoring sportů velmi pěkně zpracovaný, stejně jako naměřené hodnoty. A pokud vám nespočet podporovaných sportovních režimů či monitoring spánku nevyhovuje, nic vám nebrání v tom si stáhnout jednu z dalších sportovních/zdravotních aplikací v App Store. Pokud jde o monitoring fyzické aktivity, nepotřeboval jsem žádnou další aplikaci, ale v případě monitoringu spánku mi chyběla funkce chytré probouzení a vyhodnocení podle mě odpovídalo realitě méně než to z chytrého náramku FitBit, který dlouhodobě používám. To ale vyřešilo stažení aplikace Pillow.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

přehledné statistiky

nově umí měřit teplotu

Nelíbilo se nám teploměr nemá v tuto chvíli mnoho využití

Zhodnocení

Apple Watch 9 si sice vypůjčily design i většinu vlastností a funkcí ze dvou předešlých generací, ale to není nutně špatně. Zvláště, když po příchodu vrcholné řady Ultra je tato základní řada středem nabídky pro ty, kteří nepotřebují špičkové hodinky a zároveň chtějí funkce, které základní a mnohem levnější řadě SE chybí. To je například EKG nebo měření okysličení krve. Je ovšem stále nutné počítat s kratší výdrží, což je daň za propracovaný operační systém a špičkový displej. Výhodou je fantastická haptická odezva, velmi nadstandardní úložiště či možnosti propojení s ostatními produkty Apple. Pro majitele předchozích dvou generací Apple Watch ale nabízí poměrně málo změn, takže v případě 7. a 8. generace asi nedává smysl přechod na Apple Watch 9.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz