Blizzard představil Warcraft Arclight Rumble pro telefony

Po několika dnech napínání Blizzard konečně představil připravovanou mobilní hru na motivy stále populární značky Warcraft. Ponese název Warcraft Arclight Rumble a nabídne hráčům strategický zážitek, roztomile stylizované zpracování i výzvy pro jednoho nebo více hráčů.

Hra se dá zařadit do žánru tower defense. Dle slov vývojářů představuje každá úroveň unikátní rébus, který musíte jako hráč rozlousknout. Dle videa to vypadá, že se snažíte překonat nepřátelské jednotky a budovy, zatímco musíte uchránit vlastní stranu mapy.

K dispozici vám bude až 60 známých postav ze světa Warcraft, ale rovněž také běžné jednotky nebo kouzla. Kampaň pro jednoho hráče nabídne při spuštění více než 70 úrovní. Nemusíte však hrát jen sami. Do bitev se můžete pustit kooperativně s přáteli, ale k dispozici bude i kompetitivní režim proti dalším hráčům, ve kterém poměříte sílu vašich armád. Samozřejmě nebude chybět možnost spolupracovat v gildě.

Během představení jsme se nedozvěděli žádné bližší datum vydání, ovšem víme, že ještě před ním bude Blizzard spouštět beta testování, ke kterému se můžete přihlásit již nyní. Stejně tak neznáme cenu hry, i když se dá očekávat freemium model, kdy hra sama bude zdarma, ale umožní placení za služby přímo v aplikaci. K dispozici bude pro Android i iOS.

Introducing Warcraft Arclight Rumble.



A new fast-paced mobile strategy game set in the Warcraft Universe.



Pre-register now: https://t.co/Z0A8L66Fkj#WarcraftRumble pic.twitter.com/jpIKPtDgtR