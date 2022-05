Milovníci výkonu a hraní her na telefonu, kteří mají zájem o skutečně herní smartphone, nemají příliš možností na výběr. Potěší tak, že Poco uvedlo špičkově vybavený model F4 GT, na který jsme se v uplynulých týdnech soustředili.

Značka Poco relativně nedávno představila svůj nejlépe vybavený model F4 GT, který přináší kromě špičkového procesoru rovněž několik opravdu zajímavých vychytávek pro hráče. Jaký telefon je a zaujme i uživatele, kterým o hraní zase až tolik moc nejde? To prozradím v této recenzi.

Poco F4 GT – videorecenze

Technické parametry Xiaomi Poco F4 GT 256+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 162,5 × 76,7 × 8,5 mm , 210 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , CPU: 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost květen 2022, 16 999 Kč

Obsah balení: potěší

V balení najdeme kromě smartphonu samotného také USB-A/USB-C kabel, 120W adaptér i praktické silikonové ochranné pouzdro. Příjemným bonusem je pak redukce z 3,5mm jacku na USB-C.

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: sklo, kov a hlavně magnetické triggery

Poco F4 GT je skvělou ukázkou toho, že skleněná záda, hliníkové rámečky nebo ochrana Gorilla Glass Victus nemusí být pouze výsadou velmi drahých vlajkových telefonů, ale klidně i modelu, který se momentálně prodává za 15 tisíc korun. Vše pěkně lícuje, telefon se příjemně drží a má také skvěle umístěnou čtečku otisků prstů, která je bleskově rychlá. Přiznám se ale, že ihned po rozbalení novinky mě mnohem více zajímaly magnetické triggery, které vskutku stojí za pozornost.

Při pohledu na bok si lze všimnout hned čtyř ovládacích prvků po stranách, dvou na pravém a dvou na levém boku. Aby však vůbec k aktivaci magnetických triggerů došlo, je potřeba je nejprve vysunout pomocí vedle umístěných posuvníků (což je jejich jediný účel). A pozor, kdyby vám nestačil mechanický zvuk vysunutí triggerů, můžete si celý zážitek z vysouvání tlačítek „okořenit“ o jeden ze čtyř přednastavených zvuků. Chcete okouzlit zvukem burácejícího motoru auta? Není problém. Já si však aktivoval zvuk „taseného meče“, který rovněž připomíná zvuk lopaty.

Namapování triggerů je otázkou chvilky. Vše probíhá skrze herní menu, které si spustíte svajpnutím z levého boku. A i přestože se neřadím mezi žádné velké hráče, mohu potvrdit, že hraní s triggery je mnohem pohodlnější a dovolím si tvrdit, že vám může dát oproti ostatním hráčům bez triggerů i tak trochu nefér konkurenční výhodu.

Triggery však nejsou spjaty pouze s hraním, lze si na ně namapovat i různé „neherní“ funkce – například spuštění fotoaplikace či zapnutí LED. Zamrzí však, že v případě fotoaplikace se pouze otevře samotná aplikace a neproběhne již pořízení snímků, ani se rovnou automaticky nezačne natáčet video. Takže ještě stejně musíte stisknout softwarovou spoušť. Je proto škoda, že nelze trigger použít jako spoušť fotoaparátů podobně jako kolébku ovládání hlasitosti, třeba ale tuto možnost v budoucnu výrobce přinese.

Jedna věc, co se mi na Poco F4 GT hodně líbí je, že byli jeho tvůrci umírnění v oblasti designu a nepřišli s extrémně výraznými herními prvky. Záda mají poměrně decentní design a nepůsobí nijak pouťově. Decentní je také RGB podsvícení ve fotomodulu, které nekřičí do světa, že se jedná o herní speciál. Jediné, co může někoho zamrzet, je oficiální absence zvýšené odolnosti, telefon má však v oblasti slotu pro dvojici SIM vcelku spolehlivě vypadající silikonovou ochranu.

Líbilo se nám prémiové materiály

pohodlně se drží

praktické vyjíždějící triggery

Nelíbilo se nám možnosti namapování triggerů u neherních funkcí jsou zbytečně limitované

Displej: 120 + 480 Hz

Jen triggery a funkce ale herní telefon nedělají, důležitý je rovněž displej, který se vskutku povedl, neboť má 120Hz obnovovací frekvenci, podporu HDR10+ i velkou uhlopříčku 6,67". Někteří naši čtenáři se mě rovněž ptali na to, jak je to s maximálním jasem. V tomto ohledu si však rovněž nelze na nic stěžovat, neboť byl displej pěkně čitelný i na sluníčku.

V neposlední řadě potěší pěkně symetrické rámečky a také 480Hz obnovovací frekvence dotykové vrstvy. Při hraní kloužou prsty po displeji jedna radost a vhod přijde i již zmíněná ochrana Gorilla Glass Victus. Velmi povedená je mimochodem také haptická odezva telefonu, kterou pocítíte právě při ovládání telefonu skrze dotykový displej. Je opravdu výrazná a je možné ji regulovat. Jde vidět, že Poco myslelo i na vibrace.

Líbilo se nám povedený displej s dostatečným jasem

kvalitní haptická odezva

Gorilla Glass Victus

Zvuk: čtyřnásobná radost

S chválou budu pokračovat i nadále, neboť je novinka vybavena hned čtyřmi hlasitými reproduktory, respektive dvojicí pro hlubší a dvojicí pro vyšší zvukové frekvence. Výsledkem je pěkně prostorový kvalitní zvuk (s podporou Dolby Atmos) s nadprůměrně hutnými basy. Umístění je navíc ideální při držení telefonu naležato. O nejlépe hrající smartphone se rozhodně nejedná, tím by mohl být pravděpodobně konkurent od ASUSu, rozhodně se však Poco F4 GT řadí k jedněm z nejlepších. Jediné, co může zamrzet, je chybějící 3,5mm konektor, výrobce to však řeší alespoň přidáním redukce do balení.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

nadprůměrně hutné busy

Nelíbilo se nám hráčům by mohl scházet 3,5mm jack (redukce je však v balení)

Výkon hardwaru: jen to nejlepší

O výkon se stará Snapdragon 8 Gen1 v doprovodu 12 GB RAM LPDDR5 a 256GB úložiště typu UFS 3.1. Jak již bylo zmíněno, slot pro paměťové karty v šuplíčku telefonu nenajdete, 256GB se však jeví dostatečně. Velmi dobře je na tom Poco F4 GT rovněž v oblasti chlazení, kdy se výrazněji nezahřívá ani při delším hraní ve vyšších (letních) teplotách, a to ani když na telefonu hrajete a zároveň jej nabíjíte.

Líbilo se nám špičkový hardware

Nelíbilo se nám někomu by mohl chybět slot pro paměťové karty

Výdrž baterie: rychlé nabíjení v hlavní roli

Právě nabíjení je dalším silným argumentem pro nákup F4 GT, neboť podporuje výkon 120 W a během 18 minut jsem telefon běžně nabíjel ze 2 do 100 %. Pokud by se vám zařízení úplně vybilo, trvá zpravidla pár minut, než se po připojení k nabíječce vůbec rozsvítí displej, stále byste se však zcela s přehledem dostali pod 30 minut do plného nabití.

Co se zahřívání týče při takto výkonném nabíjení, je potřeba uvést, že je jak telefon, tak adaptér o něco teplejší, nejedná se však o nic nepříjemného. Co potěší, to je skvěle uzpůsobená koncovka kabelu, která je zahnutá, takže nijak zvlášť nepřekáží pohodlnému držení. Z hlediska výdrže jsem pozoroval za den úbytek zhruba 70 % z plně nabité baterie, kdy jsem telefon běžně používal a k tomu hrál občas Call of Duty. Podle profesionálních esportovců z týmu Sampi zvládl Poco F4 GT na jedno nabití celkem 12 hodin hraní Brawl Stars.

Líbilo se nám extrémně rychlé nabíjení

slušná výdrž

uzpůsobený konektor kabelu pro hraní

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: 5G na palubě

V oblasti konektivity nabízí Poco F4 GT pravděpodobně vše, co byste si jen mohli přát. Kromě 5G je to Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, veškeré navigační služby a také starý dobrý infraport, třeba pro ovládání klimatizace.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: ostudu neudělá

Přiznám se, že jsem od herního telefonu neměl příliš velká očekávání a ani výrobce netvrdí, že se jedná o nejlepší fotomobil pod sluncem, výsledky mě však rozhodně nezklamaly. Ano, všimnete si sice odlišného barevného podání u hlavního a ultraširokoúhlého objektivu, 2Mpx makro senzor je podle mě zbytečný a navíc hloupě schovaný jinde než zbytek režimů ve fotoaplikaci (viz videorecenze), fotky však nevypadají špatně.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Makro snímač Čelní kamerka Rozlišení 64 Mpx 8 Mpx 2 Mpx 20 Mpx Clona f/1.9 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Ohnisko/rozsah 26 mm 120˚ ? ? Velikost senzoru 1/1.73" 1/4" ? 1/2,8" Velikost pixelu 0,8 µm 1,12 µm ? µm ? µm Typ ostření PDAF fixní fixní fixní OIS ne ne ne ne

Během dne se můžete spolehnout na zpravidla výrazněji saturované, ale nijak extrémní, barevné podání, pěkně vypadající portrétní snímky i slušné množství detailů na snímcích. V noci pak na vcelku výrazně prosvícené scény, a to spíše do bílých odstínů, což nemusí vyhovovat každému, ale výsledek nevypadá zle. Jediné, co mě během focení občas zlobilo, bylo správné zaostření. Telefon se někdy jakoby nemohl rozhodnout, jak má zaostřit. Na ukázku selfie videa z 20Mpx čelní kamerky se můžete podívat v samotné videorecenzi. Níže rovněž přikládám videozáznam v maximálním rozlišení 4K při 60 FPS, 8K Poco nepodporuje.

Líbilo se nám slušná kvalita snímků (na herní speciál)

Nelíbilo se nám občas zlobí ostření

Software: MIUI s Androidem 12

Novinka dorazila s Androidem 12 doplněným o nadstavbu MIUI plnou mnoha doplňkových funkcí, které jsou však obvykle „zahrabané“ někde hluboko v nastavení. Často jsem využíval například funkci dvojitého/trojitého poklepání na záda pro spuštění notifikační rolety (či jiné funkce). Zamrzí však, že telefon neumožňuje na poklepání namapovat spuštění konkrétní aplikace a musíte si vybrat z přednastaveného seznamu. V rámci možnosti obnovení smartphonu si například také všimnete, že budou vymazána všechna data z SD karty, ačkoliv Poco F4 GT paměťové karty nepodporuje...

Další věc, ze které nejsem příliš nadšen, je množství zbytečně předinstalovaných aplikací, jako je Facebook, Booking.com, TikTok, Amazon Shopping a různé další, které si každý, kdo o ně má zájem, přeci doinstaluje sám. V případě prohlížení internetu vám však aspoň značka necpe vlastní prohlížeč a v telefonu najdete jen Google Chrome. Třeba najít takové ovládání gesty může být pro uživatele, kteří nejsou na nadstavbu MIUI zvyklí, vcelku oříšek, nachází se totiž v sekci „zobrazení na celou obrazovku“. A různých menších chybiček a nepřesností v překladu nadstavby je zde více. Pokud jste fanoušci spíše čistého Androidu, může být pro vás MIUI vcelku významným rozhodovacím kritériem.

Líbilo se nám spousta doplňkových funkcí MIUI

Nelíbilo se nám chyby v překladu, občas matoucí navigace

zbytečně předinstalované aplikace

Zhodnocení

Poco F4 GT je podle mě s přihlédnutím k ceně asi nejzajímavějším herním telefonem na našem trhu. Nenabízí sice tak širokou nabídku příslušenství jako ROG Phone, který tak cílí na ještě náročnější hráče, a použitá nadstavba má své mouchy (nehledě na to, že by někdo mohl preferovat spíše čistý Android), vezmete-li však v potaz špičkový procesor, krásný displej, čtyři reproduktory, funkční chlazení či extrémně rychlé nabíjení, jedná se o povedený koktejl vlastností, a to vše v době zveřejnění recenze za 15 tisíc korun.

Konkurence

Pokud vás nebaví MIUI a dáváte přednost bohatému herním příslušenství, mohl by vás zaujmout ROG Phone 5s, který je však takřka dvakrát dražší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi ASUS ROG Phone 5s 512+16 GB Rozměry 172,8 × 77,2 × 9,9 mm , 238 g Displej AMOLED, 6,78" (2 448 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888+ , 1×3 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 6 000 mAh

Procesor Snapdragon 8 Gen1 a dokonce 144Hz displej nabídne rovněž Motorola Edge 30 Pro, která navíc sází na víceméně čistý operační systém Android.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 30 Pro Rozměry 163 × 75,9 × 8,8 mm , 196 g Displej OLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 800 mAh 17 732 Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz