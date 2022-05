tecno-camon-18-premier

Malý český rybníček začíná být nebývale bohatý na různé čínské výrobce. Nejnověji to u nás zkouší značka Tecno Mobile, jejíž historie sahá do roku 2006. Vůbec poprvé se s ní setkáváme i na českém trhu, a to rovnou s vybavenějším modelem Camon 18 Premier, který láká na AMOLED displej, periskopový fotoaparát či obří úložiště.

Klady zajímavý design zadní strany

kvalitní 120Hz AMOLED displej

velká 256GB paměť

periskopový objektiv

rychlé 33W nabíjení Zápory vysoká hmotnost

špatná lokalizace do češtiny

jen průměrné fotoaparáty

nepodporuje 5G

nezvládá 4K video Kč