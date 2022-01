Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V minulém týdnu nás řada výrobců lákala na chystaná odhalení. Motorola si připravuje Stylus, Huawei spustí předprodej a TCL chce dobýt střední třídu. Vítejte u mNews.

mNews #159 – Motorola má stylus a obří baterii, olympiáda vyhrožuje aplikací

Podcast v audio formě

Moto G Stylus láká na výdrž

Pokud jste fanoušky stylusů, nemusíte jen smutně vzpomínat na Galaxy Note. Chystaný S22 Ultra by měl dle úniků mít rovněž stylus schovaný v těle. A dokonce ani nemusíte zůstávat u Samsungu. Motorola chystá model Moto G Stylus 2022 s velkým 6,8" displejem. A právě i zde najdete chytrou tužku ukrytou přímo v těle zařízení. Výrobce také sebevědomě mluví o dvoudenní výdrži na nabití. Na další informace si však musíme ještě počkat, ale k plnému odhalení by mělo dojít již brzy.

Huawei P50 míří do Česka

Již příští týden u nás zamíří do předprodeje Huawei P50 Pro a dokonce i stylové véčko P50 Pocket. Telefony této značky tu kvůli sankcím nemají snadnou pozici, hlavně kvůli absenci Google služeb a obchodu s aplikacemi Play. Stále se však jedná o vynikající kousky, které patří ke špičce třeba v oblasti fotografování. Další nevýhodou je také absence 5G. Během předobjednávek ale získáte zdarma bezdrátová sluchátka. Na P50 Pro si připravte 29 990 korun. Model Pocket zatím českou cenu nemá, ale bude ještě o něco vyšší.

TCL 30 se představí na MWC

Do Evropy míří také TCL, které na veletrhu MWC na konci února představí řadu TCL 30. Půjde o dva modely, které zamíří do střední třídy. Těšit se můžeme na podporu 5G a AMOLED displej. Trochu archaicky však působí kapkovitý výřez. Hlavní fotoaparát má mít 50 megapixelů a mobily se mají lišit v použitých procesorech.

Olympijská aplikace má díry

Nakonec si dejme jednu kontroverzi. Zimní olympiáda v Číně se blíží a jako by nestačilo, že ji pořádá totalitní země a navíc v průběhu pandemie, tak je novým strašákem i oficiální aplikace. Všichni účastníci her ji musí mít nainstalovanou. Logika je za tím jasná – pomůže například při trasování kvůli nákaze. Bezpečnostní experti však začali upozorňovat na řadu nedostatků. Je to chybějící šifrování a odesílání citlivých zdravotních údajů na neověřené servery, ale rovněž seznam ilegálních slov, kde najdete třeba Tibet nebo Hongkong. Tato cenzura zatím není aktivní, ale je otázka, zda ji aktivuje aktualizace, nebo zda má pouze sloužit k hlášení „nevhodného chování“.

Všechny dnešní novinky si můžete podrobně přečíst přímo na mobilenetu. Určitě nám také dejte vědět, jestli byste třeba Huawei dali šanci.