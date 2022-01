Nejnovější vlajková loď z dílny Huawei klasicky cílí na milovníky fotografií, ale také má v rukávu schovaných několik dalších zajímavých es. Má novinka v záplavě skvěle vybavených vlajkových lodí šanci na úspěch?

Huawei v minulosti (navzdory veškerým restrikcím) opakovaně prokázal schopnost vyrobit špičkové fotomobily, které udávají směr a přesně v tomto duchu představil i Huawei P50 Pro. Novinka, která momentálně kraluje žebříčku DxOMark, má navíc velký 120Hz OLED displej, oblíbený Snapdragon 888 nebo rychlé nabíjení. Jak se P50 Pro osvědčil u nás v redakci?

Huawei P50 Pro – videorecenze

Technické parametry Huawei P50 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 158,8 × 72,8 × 8,5 mm , 195 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,6" (2 700 × 1 228 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: nanoSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém HarmonyOS Akumulátor 4 360 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2022, 29 990 Kč

Obsah balení: včetně pouzdra

V balení čeká nejen telefon s kabelem (USB-A/USB-C) a adaptérem, ale také ochranné pouzdro z průhledného silikonu.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: vlajková loď jako vyšitá

Ačkoliv má P50 Pro už několik měsíců po představní, na globálním trhu, včetně toho českého, se jedná o horkou novinku. Že jde o vlajkový model, je vcelku očividné. Lesklé skleněné tělo a kovové rámečky u testované verze Cocoa Gold vypadají luxusně, zároveň však počítejte i s častým leštěním zad. Design vychází paradoxně spíše z Huawei P30 Pro než z P40 Pro. Na horní straně tak figuruje u Huawei stále populární infraport, dole je hybridní slot. Nenápadným, ale pěkným designovým prvkem je i červená linka na vypínacím tlačítku, které se snadno nahmatá a na rozdíl třeba od Pixelu 6 má klasické umístění pod kolébkou hlasitosti. Huawei P50 Pro chlubí se i zvýšenou odolností IP68 a díky zaobleným okrajům se telefon skvěle drží. Hlavním chloubou smartphonu jsou pak výrazné fotomoduly, k nimž se dostanu v příslušné kapitole.

Líbilo se nám prémiový design

zvýšená odolnost IP68

příjemně padne do dlaně

Nelíbilo se nám záda jsou magnetem na otisky

Displej: prvotřídní OLED

Displej Huawei P50 Pro je prvotřídní. Těšit se můžete na technologii OLED, opravdu velmi vysokou svítivost i vysoké rozlišení 2 700 × 1 228 pixelů. 120Hz displej (s 300Hz obnovovací frekvencí samotné dotykové plochy) má, navzdory tomu, že jsou rozměry smartphonu takřka identické s již zmíněným P30 Pro, větší uhlopříčku, a to konkrétně 6,6". Samozřejmostí je i pěkně zpracovaný Always-On, který si lze relativně podrobně upravit.

Jednou z předností tohoto displeje je také schopnost rozpoznat dotyky v rukavicích, což se v nízkých teplotách rozhodně hodí, například když jdete ven se psem. Čtečka otisků prstů je pohotová, jen umístění bych preferoval zhruba o palec výš, podobně jako to měl třeba Mate 20 Pro. Ten mimochodem disponoval i fantastickým 3D rozpoznáváním obličeje, v tomto případě je k dispozici kvůli malému průstřelu jen obyčejné a nepříliš bezpečné 2D. O typu ochranného skla výrobce mlčí, přímo z výroby je však nainstalovaná fólie. Bohužel má hrubší okraje, které mírně „řežou“ do prstů při používání gest, nic vám však nebrání fólii odstranit.

Jak už jsem zmínil, P50 Pro je podobný spíše P30 Pro než P40 Pro, a to se týká i displeje, který je zaoblený, ale pouze po stranách, navíc nijak extrémně. Zaoblení nahoře a dole, které měl P40 Pro, jakkoliv bylo zajímavé, se tak pravděpodobně nesetkalo s extra velkým úspěchem.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz OLED panel s vysokým rozlišením

pohotová čtečka otisků prstů

povedený Always-On

dobře reaguje i na prsty v rukavicích

Nelíbilo se nám nižší umístění čtečky otisků prstů

Zvuk: stereo, jak se patří

Telefon je vybaven dvojicí hlasitých reproduktorů, které vytvoří velmi hlasitý stereo zvuk nadprůměrné kvality. Huawei P50 Pro tak potěší všechny, kteří sledují videa i hrají hry bez sluchátek. Žádné nedostatky jsem nezaznamenal ani při telefonních hovorech, během kterých jsme se s protistranou slyšeli jasně a zřetelně.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: Snapdragon 888, jak jej neznáte

Dostatek výkonu pro mnohdy náročné výpočetní operace související s postprocessingem fotografií dodává Snapdragon 888, který je však kvůli americkým restrikcím pouze v provedení s 4G. Po stránce výkonu se však jedná o stejně výkonný čipset jako v případě varianty s 5G, uživatelé tak mají záruku naprostého dostatku výkonu na několik let dopředu. Ve společnosti 8 GB RAM a 256GB úložiště (z něhož si 18 GB ukousne systém) se jedná u vlajkových telefonů o vcelku běžnou sestavu. Na rozdíl od naprosté většiny dnešních vlajkových modelů však P50 Pro podporuje i paměťové karty, ačkoliv se jedná o proprietární Nano Memory, které jsou ve srovnání s microSD dražší. Nakonec zmíním zahřívání, které je pro Snapdragon 888 typické. Huawei P50 Pro je na tom v tomto ohledu o trochu lépe než většina konkurence s tímto čipsetem, při dlouhém záznamu 4K videa v pokojové teplotě však teplejší záda rozhodně pocítíte.

Líbilo se nám výkonný hardware

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: rychlé nabíjení, solidní výdrž

Rychlost nabíjení hraje u moderních smartphonů důležitou roli. Samotné „číslo“ v případě P50 Pro, tedy 66 W, přitom není nejvyšší, ale nenechte se zmást. Za pouhých 14 minut jsem měl nabito z 0 na 53 %, což je podle mě skvělé. Pokud by vás zajímaly podrobné nabíjecí křivky, rozhodně sledujte mobilenet.cz, kde na toto téma najdete samostatný článek. Působivé je i 50W bezdrátové nabíjení, ale jelikož jsem neměl takto výkonnou bezdrátovou nabíjecí podložku k dispozici, nemohl jsem jej vyzkoušet. Samozřejmostí je pak reverzní bezdrátové nabíjení (o nespecifikovaném výkonu), které Huawei jako první výrobce smartphonů představil u modelu Mate 20 Pro. Výdrž novinky je pak navzdory menší 4 360mAh baterii zhruba jeden až jeden a půl dne na nabití. Pro představu uvedu, že během dvou hodin častého focení a natáčení krátkých klipů venku v teplotě okolo 0 °C ubylo zhruba 20 %, což není vůbec špatné.

Líbilo se nám rychlé drátové i bezdrátové nabíjení

solidní výdrž navzdory menší baterii

Konektivita: bez 5G, zato s infraportem

Absence 5G je nemilá, ale zrovna u P50 Pro se domnívám, že je tento nedostatek relativně snadné odpustit, zejména pak s přihlédnutím k jiným přednostem. Vzhledem k tomu, že se jedná o prémiový smartphone s prémiovou cenou se navíc pravděpodobně nestane, že by si jej koupil někdo, kdo by si nejprve nezjistil, co vše P50 Pro (ne)nabízí a s absencí 5G od začátku nepočítal. Ostatní technologie z oblasti konektivity jsou pak dle poslední módy, uživatelé se mohou těšit na Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS i NavIC. K dispozici je dokonce i již zmíněný infraport, kterým můžete ovládat třeba televizor či klimatizaci.

Líbilo se nám takřka ukázková konektivita včetně IR

Nelíbilo se nám absence 5G

Fotoaparát: 40Mpx černobílý senzor i teleobjektiv

Řada P, to jsou samozřejmě i skvělé fotoaparáty, které jsou u modelu P50 Pro opravdu hodně výrazné a můžeme si všimnout i loga společnosti Leica. Začneme prvním kruhem, ve kterém (při pohledu zezadu) napravo sídlí 40Mpx černobílý senzor o světelnosti f/1.6 s ohniskem 23 milimetrů. Vedle něj je hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací a clonou f/1.8 a úplně nahoře 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv o světelnosti f/2.2. Právě jeho umístění je po pravdě trochu nepraktické. Jakmile totiž fotíte na šířku, musíte si dávat pozor, abyste jej nezakryli prstem. Ve spodním kruhu pak najdeme 3,5× teleobjektiv typu periskop s opravdu vysokým 64megapixelovým rozlišením a optickou stabilizací, přisvětlovací diodu a také mikrofon pro lepší zachycení zvuku.

Standardní senzor 3,5× teleobjektiv Černobílý fotoaparát Širokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 64 Mpx 40 Mpx 13 Mpx 13 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/3.5 f/1.6 f/2.2 f/2.4 Ohnisková délka 23 mm 90 mm 23 mm 13 mm (100°) Stabilizace optická optická bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Zaostření PDAF, Laser AF PDAF fixní Laser AF AF

Začnu prvně zmíněným černobílým senzorem, jehož nasazení mě během představení telefonu tak trochu překvapilo. Jak víme z minulosti, o černobílé fotoaparáty uživatelé neprojevili extra velký zájem, a to zejména proto, že je dokáže velmi dobře nahradit softwarový filtr. To se částečně děje i u P50 Pro. Jednoduchým zakrytím senzoru totiž zjistíte, že černobílý režim zvládá také 3,5× přiblížení, 10× přiblížení nebo ultraširokoúhlý záběr. Jedná se však už pochopitelně jen o černobílé softwarové filtry jiných snímačů. WB senzor tedy logicky fotí jen během jednonásobného přiblížení. Při focení černobílým snímačem každopádně můžete pořídit opravdu pěkné snímky, navíc má údajně vypomáhat i hlavnímu snímači. Každopádně budu osobně raději za kvalitní černobílý senzor než zcela zbytečné 2Mpx makro kamerky a podobně.

Noční snímky jsou pěkně, ale relativně přirozeně prosvětlené.

Hlavní parádu ale zajišťuje primární fotoaparát, který je zkrátka skvělý. Fotí velmi ostré záběry plné detailů, má skvěle fungující dynamický rozsah, správně nastavenou expozici i kontrast. Stejně tak nabízí povedený noční režim, který se umí sám aktivovat. V podstatě ani nevidím moc důvod zapínat dedikovaný noční režim, protože jeho aktivací jen málokdy dosáhnete lepších výsledků, než když vše ponecháte na automatice. Snímky jsou pěkně, ale relativně přirozeně prosvětlené, i když fotíte v opravdu temných scénách, prakticky bez světla.

U ultraširokoúhlého objektivu je situace už samozřejmě trochu horší, neboť má nižší clonu a zkrátka ani není vyloženě dělaný pro focení ve tmě a šeru. I tak se však dočkáte relativně slušně prosvícených záběrů. Během dobrého světla jsou pak ultraširokoúhlé snímky podobně jako u hlavního snímače excelentní a také s ním můžete díky dostupnému laserovému ostření pořídit pěkné makro fotografie. I na teleobjektiv je spolehnutí a možná že právě 3,5× přiblížení je pro spoustu uživatelů ideální vzdáleností, na rozdíl od 5× nebo ještě vyššího zoomu. Fotky jsou opět velmi detailní a optická stabilizace funguje znamenitě, což oceníte možná ještě více během natáčení videa. Maximum je pak 100násobné přiblížení, které už logicky použitelné není, ale například takové desetinásobné vypadá za solidního světla stále velmi dobře. No a pokud jste spíš na portréty, určitě vás P50 Pro nezklame, protože fotí opravdu velmi pěkné snímky s krásným bokeh efektem. Doporučuji si také prohlédnout ukázky videa (maximálně ve 4K ve 60 FPS), která by mohla mít snad jen o něco plynulejší přechod při změně objektivů, níže a zároveň si poslechnout kvalitu audiozáznamu.

Huawei P50 Pro 4K 30 FPS natáčeno hlavním fotoaparátem

Huawei P50 Pro 4K 30 FPS natáčeno čelním fotoaparátem

Huawei P50 Pro 4K 60 FPS

Huawei P50 Pro 4K 60 FPS

Huawei P50 Pro 4K 30 FPS noc

Líbilo se nám skvělá fotovýbava

povedený noční režim

kvalitní videozáznam

teleobjektiv s praktickou úrovní zoomu

Nelíbilo se nám méně plynulý přechod mezi objektivy během natáčení videa

Software: EMUI 12.0.1

Novinka využívá nejnovější verzi EMUI 12.0.1, která je podle mého názoru v podstatě jinak pojmenovaným HarmonyOS. V systému najdete totiž prvky typické pro HarmonyOS a navíc vypadá i takřka zcela identicky. Ačkoliv má EMUI stavět na Androidu, Obchod Play byste v zařízení hledali marně. Huawei však již delší dobu setrvává v rozšiřování nabídky AppGallery, kde najdete velmi pravděpodobně všechny důležité aplikace, které vám mohou být eventuálně nabídnuty ke stažení z APKPure. Alternativně si můžete nainstalovat Gpsace, tedy jakýsi emulátor Google aplikací a absenci Google služeb nemusíte v podstatě zase až tak moc řešit, ačkoliv to nebude tak komfortní jako u zařízení s GMS. Běh systému je svižný, rozložení ovládacích prvků srozumitelné a v podstatě není mnoho co vytknout. Díky spolupráci s Curve navíc není problém telefonem také bezkontaktně platit.

Líbilo se nám k dispozici je několik způsobů, jak vyřešit absenci GMS

svižný chod systému

Nelíbilo se nám GMS přesto chybí

Zhodnocení

Pokud někdo prahne po fantasticky vybaveném fotomobilu a nedělá mu problém absence 5G, které na českém trhu nepodporuje paradoxně ani Pixel od Googlu, nebo klasického Androidu, určitě bude s P50 Pro spokojen. Novince by však podle mého názoru zároveň pomohlo zlevnění, neboť její cena činí nemalých 30 tisíc korun. Výrobce na druhou stranu ke smartphonu alespoň nabízí dárky v podobě prodloužené záruky či sluchátek FreeBuds Pro.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz