Huawei P50 Pro může získat 5G konektivitu pomocí speciálního krytu

Fotografie: Soyea Tech

Mobilní telefon Huawei P50 Pro byl jednou z obětí sporu americké vlády a této společnosti, která následně vygradovala až k sankcím proti čínskému výrobci. To ho mimo jiné zastavilo i v tažení za prvenstvím v počtu vyrobených telefonů. Ty totiž ztratily přístup ke službám Googlu a musely se také obejít bez moderních sítích 5G.

Při používání telefony byste neměli poznat rozdíl od nativní 5G.

Nyní se objevuje poměrně bizarní způsob, jak druhé zmiňované omezení obejít. Nestojí za ním sám Huawei, ale společnost Soyea Tech. Ta nabízí zadní ochranné pouzdro s hmotností 52 gramů a tloušťkou 3,2 mm. Je z polyuretanu a jeho vnější strana připomíná umělou kůži. Kromě ochrany přístroje před vnějšími vlivy do něj dokonce přidá i podporu sítí 5G.

Zní to jako vtip, ale myšleno je to zcela vážně. Pouzdro je vybaveno eSIM, která je spojena s modemem 5G (sub-6GHz, NSA+SA) a základním dvoujádrovým procesorem s frekvencí 1,35 GHz, který vše pohání. Vše, včetně nastavení eSIM, se však ovládá z telefonu. Na stavovém řádku se dokonce zobrazuje ukazatel síly signálu, takže vše působí, jako by to byl samotný telefon, který je k 5G připojen. Pouzdro komunikuje s telefonem (a je jím napájeno) přes USB. Vlastní port USB-C pouzdra lze použít pro nabíjení, to včetně podpory SuperCharge.

Pouzdro ve světle šedé barvě se prodává za 800 jüanů, tedy v přepočtu necelé 3 tisíce korun. Prozatím to ale vypadá, že jej výrobce nezasílá do zahraničí.