Oficiální olympijská aplikace ukazuje, že žijeme v „chytrém pekle“

Fotografie: Panos Deligiannidis, unsplash.com

Jako by pořádání zimních olympijských her v průběhu pandemie a v totalitní zemi nebylo už tak dost kontroverzní, pořadatelé řádně přilili oleje do ohně, když představili oficiální aplikaci pro sportovce a další návštěvníky her. Za nevinným doručováním zpráv a kontrolou zdravotního stavu se skrývá něco, z čeho bezpečnostním expertům vstávají vlasy na hlavě.