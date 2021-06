Samsungy Galaxy S22. Kdo dostane sklo a komu připadnou plastová záda?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Do představení Samsungů Galaxy S22 zbývá ještě spousta času, odhadem minimálně 7 měsíců. Ani to však nebrání prvním únikům informací, které pochází z navor.com. V tuto chvíli se nejvíce řeší zpracování budoucích vlajkových lodí. Poctivá skleněná záda by měla mít jen vrcholná verze s přídomkem Ultra. Co bude se zbývajícími dvěma modely?

Galaxy S22 a Galaxy S22+ mají disponovat plastovými zády, avšak bude údajně problém rozpoznat, že skutečně nejde o sklo. Dále se spekuluje, že Galaxy S22 a Galaxy S22+ nabídnou menší displeje, konkrétně má jít o úhlopříčky 6,06" a 6,55" , což by znamenalo, že by se mohly zmenšit i celkové fyzické rozměry zařízení. Zájemce o skutečně velký displej pak potěší Galaxy S22 Ultra s 6,81" panelem. Mimochodem výhradně vrcholný model se má pochlubit špičkovým LTPO OLED displejem, mezi jehož přednosti patří nízká energetická náročnost a vysoká obnovovací frekvence ve spojení s jemným rozlišením.

Další informace se budou odhalovat postupně v nadcházejících měsících.