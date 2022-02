Pokud jste propadli kouzlu ohebných véček, rozhodně by vaší pozornosti neměla uniknout novinka Huawei P50 Pocket se zajímavým designem i výbavou, ale také relativně vysokou cenou. Má první ohebné véčko od Huawei zaděláno na úspěch?

Silně limitovanou nabídku na trhu s ohebnými véčky nově rozšířil Huawei P50 Pocket. Novinka přitom zaujme nejen velkým ohebným displejem, ale také originálním designem a v neposlední řadě i unikátní fotovýbavou. Jak se P50 Pocket povedl? To prozradím na řádcích níže.

Huawei P50 Pocket – videorecenze

Technické parametry Huawei P50 Pocket Kompletní specifikace Konstrukce 170 × 75,5 × 15,2 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej OLED, 6,9" (2 790 × 1 188 px) Fotoaparát 40 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: nanoSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém HarmonyOS Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost únor 2022, 34 990 Kč

Obsah balení: velkorysý

Navzdory novodobému trendu k prémiovým smartphonům nedodávat napájecí adaptér, Huawei P50 Pocket přichází s velkorysým obsahem balení. V bílé krabičce najdete kromě smartphonu totiž také 40W nabíječku, nabíjecí a datový kabel typu USB-A/USB-C s líbivým fialovým zakončením a v neposlední řadě i velmi pěkně zpracované průhledné ochranné pouzdro. To se nasadí na obě části véčka oddělené kloubem a chrání zařízení před případnými pády a škrábancim přitom nijak neubírá na estetice.

Líbilo se nám bohatý obsah balení včetně adaptéru a pouzdra

Konstrukční zpracování: design, který zaujme

Zatímco u smartphonů běžné konstrukce nehraje často design až tak zásadní roli, v případě P50 Pocket je naopak jedním z klíčových prvků. První ohebné véčko od Huawei přitom není zajímavé jen konstrukcí, ale také povrchovou úpravou použitých materiálů. Perleťová bílá v kombinaci s 3D mřížkováním působí netradičně, stejně jako kruhový vnější displej i modul fotoaparátů a už na první pohled je jasné, že tento smartphone cílí primárně na dámy. Mně osobně však vzhled rozhodně nijak neuráží, naopak dokážu ocenit kompaktní rozměry v zavřeném stavu i fakt, že mobil neklouže v ruce. V neposlední řadě mi přirostl k srdci také kruhový OLED panel o velikosti jednoho palce, na který se podrobněji zaměřím v další kapitole.

Absolutně špičková je rovněž kapacitní čtečka otisků prstů na pravém boku, kterou snadno nahmatáte, ať už máte telefon rozevřený, či nikoliv. Odezva je blesková a s rozpoznáním otisku neměla problém ani venku v mrazivém počasí (s prokřehlými prsty) či po umytí rukou, když nejsou prsty ještě dokonalé suché. Další pochvalu si telefon zaslouží za přítomnost duálního slotu, do kterého lze vložit 2 nanoSIM karty, případně kombinaci jedné nanoSIM a jedné paměťové karty Nano Memory. Možnost rozšířit integrované úložiště je dnes u prémiových smartphonů přeci jen poměrně ojedinělá, ačkoliv je tento proprietární formát paměťových karet hůře dostupný a také dražší než klasické karty microSD.

V zavřeném stavu přiléhají obě dvě části k sobě

Nakonec zmíním detail, který by mohl teoreticky zajistit vyšší ochranu a také prodloužit životnost ohebného displeje. Jedná se o pant, který je zpracován tak, že při zavření telefonu přiléhají obě části smartphonu k sobě. Opravdu miniaturní (téměř neviditelnou) mezeru můžete spatřit pouze při prohlížení proti světlu, v každém případě však hrozí podstatně menší riziko, že se v kapse v zavřeném stavu dostane něco mezi displej. Konkurenční Galaxy Z Flip3 má, přestože disponuje zvýšenou odolností IPX8 a P50 Pocket bohužel nikoliv, tuto mezeru podstatně větší.

Líbilo se nám povedený design

dobře padne do dlaně

skvělá čtečka otisků prstů

nemá mezeru v oblasti pantu

Nelíbilo se nám bez zvýšené odolnosti

Displej: největší ohebný displej v daném segmentu

Pokud je pro vás co největší uhlopříčka displeje prioritou, ale přitom byste rádi ohebné véčko, je vaší jedinou možností Huawei P50 Pocket, disponuje totiž 6,9palcovým OLED panelem s až 120Hz obnovovací frekvencí. Ta se může mimochodem dynamicky měnit (čímž se šetří baterie), nebo ji můžete vynutit na 60/120 Hz. Co se týče oblasti ohybu, je takřka neviditelná, ani při přejíždění prstem nelze žádnou prohlubeň cítit. Logicky se opět nabízí přímé srovnání s Galaxy Z Flip3, který má ohyb viditelnější a také je prohlubeň výraznější, což okamžitě poznáte při vertikálním posouvání prstem. Displej se přitom nijak neodchlipuje, jako tomu bylo třeba u Motoroly Razr, a navzdory větší uhlopříčce oproti Galaxy Z Flip3 má dokonce ještě o něco vyšší jemnost (442 vs. 426 PPI), ačkoliv je samozřejmě rastr „neviditelný“ u obou véček. Stejně tak jsem nezpozoroval jakékoliv nedostatky v oblasti jasu, displej je krásně čitelný i na přímém slunci.

Druhou zajímavostí P50 Pocket je bezpochyby vnější kruhový panel. Na něj si mimochodem můžete nastavit nejrůznější povedené animace (viz video), ale hlavně poslouží jako ukazatel času a notifikací. I vzhledem k menší velikosti nelze očekávat příliš velké možnosti využití. Přes displej si můžete spustit fotoaparát, ovládat hudební přehrávač (a to klidně i Spotify), zkontrolovat počasí, kalendář nebo spustit funkci zrcadlo. Kromě zobrazení času a notifikací jsem jej nejčastěji používal jako náhled fotoaparátu. V zavřeném stavu můžete pořizovat snímky, ale i přepínat mezi jednotlivými objektivy či záznamem videa a pořizováním fotografií. Obrazovka je krásně responzivní a nesetkal jsem se ani s rozpoznáváním náhodných dotyků.

Nakonec ještě zmíním tuhost pantu jako takového, která bohužel neumožňuje pohodlné používání v napůl otevřeném stavu, což by se hodilo například u videokonferencí (viz video), kdy by displej zůstal v uživatelem zvoleném úhlu náklonu. Namísto toho se zařízení automaticky plně rozevře, a to již zhruba z 80stupňového úhlu.

Líbilo se nám největší ohebný displej u véčka doposud

120Hz kvalitní OLED panel

responzivní kruhový vnější displej

Nelíbilo se nám pant se samovolně rozevírá

Zvuk: stereo je samozřejmostí

Huawei P50 Pocket je vybaven stereo reproduktory, jejichž umístění je tradičně dole a nahoře v tzv. sluchátku. Prostorovost zvuku je na slušné úrovni, stejně jako hlasitost i podání výšek, středů a nízkých frekvencí. Přestože se s nejlépe hrajícími telefony na trhu P50 Pocket měřit nemůže, rozhodně vás kvalitou reprodukce nezklame.

Líbilo se nám solidní stereo zvuk

Výkon hardwaru: Snapdragon 888 4G

Podobně jako v případě Huawei P50 Pro, ani P50 Pocket nemůže kvůli americkým sankcím nabídnout 5G. Logicky tak nebyla nasazena 5G verze procesoru, nýbrž 4G varianta populárního Snapdragonu 888. Po stránce výkonu se můžete těšit na skvělé výsledky v syntetických testech, ale hlavně krásně svižný chod zařízení, ať už jen brouzdáte internetem či zrovna hrajete hry. Procesor je evidentně někde v oblasti fotomodulu a kruhového displeje, což lze rozpoznat podle mírně vyšší teploty v této oblasti při náročnějším používání. Zahřívání Snapdragonu 888 je běžné snad u všech smartphonů, které jsou jím vybaveny. Navzdory skládací konstrukci není v případě P50 Pocket nijak problematické. Procesor pak doplňuje 8 GB RAM a 256GB úložiště s možností rozšíření o paměťové karty, jak již bylo zmíněno. Celkově má tak Huawei P50 Pocket výkonu více než dost, a to na roky dopředu.

Líbilo se nám podpora paměťových karet

výkonný hardware

Výdrž baterie: za jedna s hvězdou

Kapacita baterie Huawei P50 Pocket činí velmi pěkných 4 000 mAh, což je relativně hodně vzhledem k typu konstrukce i faktu, že rozměrově podobný Galaxy Z Flip3 má o 700mAh méně. Větší kapacita se tak logicky podepsala i na velmi slušné výdrži, která je snad za všech podmínek přinejmenším jednodenní a při troše snahy i delší. Dlouhá výdrž je navíc doplněna o možnost rychlého 40W drátového nabíjení, pomocí kterého můžete nabít zhruba za půl hodinu 70 %. Chybí naopak bezdrátové nabíjení, jehož absence pravděpodobně umožnila zvýšit kapacitu baterie.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: absence 5G v ČR (zatím) nebolí

Chybějící 5G podle mého názoru nemusí uživatele (kteří se pohybují převážně v ČR) až tolik trápit, přestože by mobilu rozhodně slušela. Z další výbavy se mohou těšit na podporu rychlé Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, QZSS či navigačního systému Galileo. Nechybí ani NFC pro rychlé párování či bezkontaktní platby.

Líbilo se nám Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2

Nelíbilo se nám absence 5G kvůli sankcím

Fotoaparát: Blade by měl radost

Z fotovýbavy mě tentokrát paradoxně nejvíc zaujalo integrované UV přisvětlení společně s dedikovaným 32Mpx senzorem, který má na starost zkontrolovat, jestli je váš obličej (pomocí opalovacího krému) dostatečně chráněn před škodlivým zářením. Jedná se tak podle mého názoru o další funkci, která dokazuje zaměření na dámské publikum, jež je v tomto ohledu pravděpodobně opatrnější než běžný muž (zejména pak uživatelky v Asii). Ačkoliv má tento senzor poměrně zajímavé specifikace, a to clonu f/1.8 a hlavně automatické ostření, využijete jej právě jen ke kontrole obličeje (viz video), což je podle mě trochu škoda. UV přisvícení, které dokáže vybrané materiály „rozsvítit“ modrou barvou, je naštěstí možné používat i s hlavním 40Mpx snímačem při aktivaci tzv. režimu Fluorescence. Při prvním zapnutí UV světýlka jsem si okamžitě vzpomněl na kultovní film Blade, kde „Denní chodec“ masakroval upíry i pomocí této vychytávky. Zpátky však do reality, kdy UV přisvícení dokáže zachytit originálně vypadající snímky, a pokud máte kreativní mysl, určitě si s ním užijete i spoustu zábavy.

Standardní senzor Širokoúhlý objektiv Ultra Spectrum kamera Selfie kamerka Rozlišení 40 Mpx 13 Mpx 32 Mpx 10,7 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/1.8 f/2.2 Ohnisková délka/rozsah záběru 26 mm 120˚ ? mm 21 mm Stabilizace elektronická bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Zaostření PDAF, Laser AF AF AF fixní

Hlavní fotoaparát se pak chlubí světelností f/1.8 a podle výrobce dokonce hned fázovým i laserovým ostřením, které by mělo zajistit správně zaostřené snímky, což se telefonu opravdu daří. Pořízené fotky přitom vypadají dobře snad za všech světelných podmínek – nabídnou vysokou úroveň detailů, správně nastavenou expozici i kontrast, dobře fungující HDR a v neposlední řadě ani dvojnásobné digitální přiblížení kvalitou nezklame. Co se barevného podání týče, můžete se těšit spíše na realisticky vykreslené odstíny a vcelku povedeně sladěné barvy u hlavního i ultraširokoúhlého snímače. Ten mimochodem disponuje i automatickým ostřením, není tak problém jej využít také jako makro. Jediné, co zamrzí, je absence OIS u primárního fotoaparátu, ačkoliv funguje elektronická stabilizace dobře.

Spolehlivě pracuje i noční režim (respektive pořizování snímků za zhoršených světelných podmínek) či možnost natáčet 4K v až 60 FPS, a to i na 10,7Mpx selfie kamerku. V segmentu ohebných véček se tak pravděpodobně jedná v současnosti o nejlepší fotomobil a brzy vám přineseme srovnání s Galaxy Z Flip3.

Huawei P50 Pocket 4K 30 FPS

Huawei P50 Pocket 4K 30 FPS ultrawide

Líbilo se nám povedený hlavní snímač

ultraširokoúhlý objektiv s AF

originální UV přisvícení

Nelíbilo se nám hlavní snímač bez optické stabilizace obrazu

Software: EMUI, nebo HarmonyOS?

Systém je identický s tím v Huawei P50 Pro. V telefonu tak najdete nejnovější EMUI, které nabízí stejné možnosti jako HarmonyOS pod odlišným názvem. Systém funguje svižně a díky podpoře Curve není problém ani bezkontaktní placení. V neustále se rozšiřujícím se AppGallery pak najdete nejrůznější aplikace včetně mnou oblíbeného Telegramu, ale také Tidal, Bolt, Revolut, iVysílání České televize a spoustu dalších. To, co zde nenajdete, obvykle můžete snadno stáhnout z APKPure a pro Google aplikace je k dispozici Gspace. Mrzí mě jen fakt, že Huawei do telefonu předinstaloval i „bloatware“ typu Snapchat, Meettime či Aliexpress, který by podle mého názoru předinstalovaný být neměl. Nepraktická je také nutnost při prvním spuštění telefonu mít přístup k internetu, jinak jej zkrátka nenastavíte.

Líbilo se nám svižný chod

široká nabídka AppGallery i možnost bezkontaktního placení

Nelíbilo se nám zbytečně předinstalované aplikace

Zhodnocení

Huawei P50 Pocket je z hlediska uhlopříčky i dílenského zpracování vnitřního (ohebného) displeje doposud nejatraktivnějším skládacím véčkem na trhu. Boduje také v oblasti fotovýbavy, kde se může pochlubit ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením či kvalitním hlavním senzorem a v neposlední řadě i podporou rychlého nabíjení. Také dřívější nedostatky absence Google služeb jsou do velké míry napraveny, s telefonem tak není problém bezkontaktně platit ani v případě potřeby používat Google aplikace, ačkoliv ne oficiálně, což znamená méně komfortně. Důležitou roli však hraje cena, která je podstatně vyšší než u přímé konkurence, přitom zařízení schází zvýšená odolnost či bezdrátové nabíjení. Zalíbení si tak podle mě v P50 Pocket najdou především fanoušci značky, kterým nevadí si připlatit.

Konkurence

Přímou konkurencí je rozhodně Samsung Galaxy Z Flip3, který zakoupíte zhruba o 7 tisíc korun levněji, nabídne přitom větší vnější displej, podporu bezdrátového nabíjení i zvýšenou odolnost IPX8. Do karet mu hraje také podpora Google služeb či příslib velmi dlouhé softwarové podpory.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB Rozměry 86,4 × 72,2 × 17,1 mm , 183 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 300 mAh 26 633 Kč

Ještě dražší než Huawei P50 Pocket je Motrola Razr 5G, která podporuje 5G i GMS, má však podstatně menší baterii, pouze jeden hlavní fotoaparát a zároveň nenabídne ani tak pěkně zpracovaný ohebný displej.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Razr 5G Rozměry 91,7 × 72,6 × 16 mm , 192 g Displej OLED, 6,2" (2 142 × 876 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 765G , 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 2 800 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz