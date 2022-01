Huawei P50 Pro a P50 Pocket dorazí 26. ledna. Cena se při zemi držet nebude

Fotografie: Huawei

V loňském roce jsme toho od Huawei příliš neviděli. Výrobce se potýká se sankcemi ze strany USA, které mu velmi komplikují se prosadit mezi konkurencí v Evropě a Severní Americe. Navzdory tomu se výrobce rozhodl, že to v roce 2022 zkusí, a to rovnou ve velkém stylu. Na českém trhu totiž již za několik málo dní přivítáme jedny z nejvybavenějších modelů, které má Huawei aktuálně v nabídce. Na českých oficiálních stránkách již visí některé klíčové informace, my tak víme, že se již známé duo Huawei P50 Pro a Huawei P50 Pocket s ohebným displejem objeví 26. ledna 2022.

Nejzajímavější z novinek je dozajista véčko s ohebným displejem Huawei P50 Pocket

Počínaje příští středou bude zahájen předprodej, který potrvá až do 6. února. V tomto období bude možné obě zmíněné novinky předobjednat a ke každé získat nějaký dárek. V případě P50 Pro půjde o bezdrátová sluchátka FreeBuds Pro v hodnotě 3,5 tisíc korun. Pakliže si vyberete stylové véčko P50 Pocket, získáte bezdrátová sluchátka FreeBuds Lipstick v hodnotě 5,5 tisíc korun.

Huawei FreeBuds Pro a Huawei FreeBuds Lipstick

V případě cen samotných telefonů Huawei odtajnil, za kolik se bude prodávat Huawei P50 Pro. Zde si výrobce opravdu fandí a hodlá jej prodávat za 29 990 Kč, což je vysoká cena s přihlédnutím ke dvěma zásadním nedostatkům. Těmi je absence Google služeb a dále zcela chybějící podpora sítí 5G. U ohebného Huawei P50 Pocket cena známa není, ale lze ji očekávat ještě výrazně výše.

Přejít do katalogu Huawei P50 Pro Rozměry 158,8 × 72,8 × 8,5 mm , 195 g Displej OLED, 6,6" (2 700 × 1 228 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , nanoSD Akumulátor 4 360 mAh