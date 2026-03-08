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Pokud používáte Revolut, možná se i na vás vztahuje nečekaná změna

Ioannis Papadopoulos
Pokud používáte Revolut, možná se i na vás vztahuje nečekaná změna
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Fintechová společnost se rozhodla obměnit nabídku bonusů k předplatným
  • Nově v ní již nenajdeme Perplexity, které nahradilo ChatGPT Go
  • Uživatelé změnu vnímají spíše negativně

Fintech společnost Revolut si za poslední roky získala srdce desítek milionů uživatelů po celém světě. Zatímco na začátku o ní věděla především hrstka cestovatelů, dnes patří mezi nejznámější finanční služby a v mnoha zemích se stala běžnou součástí každodenního života. Ostatně například na letišti v Barceloně narazíte i na automaty, ve kterých si lze během chvíle pořídit platební kartu Revolutu. S rostoucí popularitou se navíc postupně rozšiřovala také nabídka služeb.

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Revolut je sice i nadále možné používat zcela zdarma a jeho mobilní aplikace podle nás stále patří mezi ty vůbec nejlepší na trhu, zároveň však společnost již několik let disponuje plnohodnotnou bankovní licencí, takže ji lze bez větších výhrad označit za moderní digitální banku. Vedle bezplatného účtu nicméně nabízí také několik úrovní placených tarifů, jejichž přehled najdete v tabulce na konci článku.

Revolut

Právě s placenými tarify jsou spojeny i různé bonusy v podobě předplatných služeb třetích stran. Součástí vybraných plánů je například prémiový účet na Chess.com, Tinder Gold nebo VPN od NordVPN. Mezi nejatraktivnější benefity v posledních měsících patřilo také předplatné Perplexity, které však Revolut nově nahrazuje službou ChatGPT Go. Ta se stala součástí vybraných placených tarifů od 30. července 2026, zatímco podpora Perplexity má oficiálně skončit 2. září 2026.

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Změna se ale mezi předplatiteli nesetkala s příliš pozitivními reakcemi. Na diskusním fóru Reddit se většina uživatelů shoduje, že jde spíše o krok zpět než o vylepšení (či zachování) nabídky. Tomu ostatně odpovídá i cenové srovnání obou služeb, kdy ChatGPT Go stojí přibližně polovinu toho, co Perplexity, čemuž odpovídá i užší nabídka funkcí a celková „hodnota“ předplatného. Jak tuto změnu vnímáte vy? Dejte nám vědět v komentářích pod článkem.

Přehled cen a výhody předplatných Revolut


Předplatné Cena Pro koho Hlavní výhody
Standard Zdarma Základní správa financí
  • Základní bankovní účet
  • Správa rozpočtu
  • Posílání peněz do zahraničí
  • Základní funkce Revolutu bez měsíčního poplatku
Plus 114,99 Kč / měsíc Pro chytřejší správu financí
  • Vyšší limity pro platby v zahraničí
  • Pojištění nákupů
  • Další výhody oproti tarifu Standard
Premium 244,99 Kč / měsíc Pro každodenní využití
  • Exkluzivní předplatná
  • Výhodnější úrokové sazby
  • Neomezená směna měn
Metal 394,99 Kč / měsíc Pro časté cestovatele a obchodníky
  • Cestovní pojištění
  • Zvýšené limity
  • Předplatná v hodnotě až 59 000 Kč ročně
Ultra 1 320 Kč / měsíc (zaváděcí nabídka) Pro nejnáročnější uživatele
  • Neomezený vstup do letištních salónků
  • Globální mobilní data každý měsíc
  • Předplatná prémiových služeb
  • Pojištění zrušených akcí a jízdenek
Revolut,
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