Jak si vede oblíbené véčko? Fotíme a natáčíme Samsungem Galaxy Z Flip8

Samsung před několika dny světu představil nové generace svých ohebných zařízení, mezi kterými samozřejmě nechybělo ani populární véčko, letos nesoucí označení Galaxy Z Flip8. Designově k velkým změnám nedošlo, mobil je nově pouze opět tenčí. Naopak zachován zůstal velký venkovní displej, který pokrývá maximální možnou část krytu, která je v zavřeném stavu k dispozici. Stylově pak displej obklopuje i dvojici hlavních fotoaparátů, na které se dnes zaměříme.
Mezigeneračně bohužel nedošlo k žádným změnám, co se tří fotoaparátů týče. Dva objektivy najdete z vnější strany, jeden pak v průstřelu vnitřního displeje. Nadále tak chybí teleobjektiv, avšak ještě více nás mrzí to, že ultraširokoúhlý objektiv nadále postrádá automatické ostření, kvůli čemuž jej nevyužijete pro pořizování makro fotografií.
Počítat tak můžete s hlavním 50megapixelovým rozlišením a optickou stabilizací, stejně jako s 12megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Oba dva současně zvládají záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu, což je maximum, co Flip8 umí. Výčet fotoaparátů pak uzavírá zmíněný vnitřní objektiv v průstřelu displeje s 10 megapixely.
Obvykle bychom poslední jmenovaný snímač nazvali „tím pro selfie“, avšak u Flipu to tak není. Díky venkovnímu displeji a možnosti zobrazení snímané scény na obou panelech je vhodnější fotit selfies hlavními snímači. Telefon navíc můžete položit v rozevření do úhlu 90° a máte tak dokonalý stojánek i bez potřeby stativu. Toto je přetrvávající výhodu telefonu skládací a speciálně véčkové konstrukce.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|10 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.2
|Velikost senzoru
|1/1,57"
|1/3,2"
|1/3,0"
|Označení senzoru
|Samsung ISOCELL GN3
|Samsung ISOCELL 3LU
|Samsung ISOCELL 3J1
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|1,12 µm
|1,22 µm
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|23mm
|13 mm (123˚)
|23mm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|fixní
|fixní
Níže si můžete prohlédnout fotografie zachycené v různých světelných podmínkách včetně nočních snímků či selfies. Pochválit lze svižně fungující fotoaplikaci, kterou lze v omezené, avšak nadále pohodlné míře ovládat i na vnějším displeji.
Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS
Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS
Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS
Samsung Galaxy Z Flip8
|Rozměry
|85,7 × 75,4 × 13,1 mm, 180 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
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