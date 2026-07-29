mobilenet.cz na sociálních sítích

Jak si vede oblíbené véčko? Fotíme a natáčíme Samsungem Galaxy Z Flip8

Michal Pavlíček
1
Jak si vede oblíbené véčko? Fotíme a natáčíme Samsungem Galaxy Z Flip8
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Mezigeneračně zde máme zcela stejnou sestavu fotoaparátů
  • Výhoda spočívá ve využití venkovního displeje a hlavních foťáků
  • Mobil lze snadno použít i jako stojánek

Samsung před několika dny světu představil nové generace svých ohebných zařízení, mezi kterými samozřejmě nechybělo ani populární véčko, letos nesoucí označení Galaxy Z Flip8. Designově k velkým změnám nedošlo, mobil je nově pouze opět tenčí. Naopak zachován zůstal velký venkovní displej, který pokrývá maximální možnou část krytu, která je v zavřeném stavu k dispozici. Stylově pak displej obklopuje i dvojici hlavních fotoaparátů, na které se dnes zaměříme.

Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Na celou obrazovku

Mezigeneračně bohužel nedošlo k žádným změnám, co se tří fotoaparátů týče. Dva objektivy najdete z vnější strany, jeden pak v průstřelu vnitřního displeje. Nadále tak chybí teleobjektiv, avšak ještě více nás mrzí to, že ultraširokoúhlý objektiv nadále postrádá automatické ostření, kvůli čemuž jej nevyužijete pro pořizování makro fotografií.

Počítat tak můžete s hlavním 50megapixelovým rozlišením a optickou stabilizací, stejně jako s 12megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Oba dva současně zvládají záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu, což je maximum, co Flip8 umí. Výčet fotoaparátů pak uzavírá zmíněný vnitřní objektiv v průstřelu displeje s 10 megapixely.

Obvykle bychom poslední jmenovaný snímač nazvali „tím pro selfie“, avšak u Flipu to tak není. Díky venkovnímu displeji a možnosti zobrazení snímané scény na obou panelech je vhodnější fotit selfies hlavními snímači. Telefon navíc můžete položit v rozevření do úhlu 90° a máte tak dokonalý stojánek i bez potřeby stativu. Toto je přetrvávající výhodu telefonu skládací a speciálně véčkové konstrukce.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.2
Velikost senzoru 1/1,57" 1/3,2" 1/3,0"
Označení senzoru Samsung ISOCELL GN3 Samsung ISOCELL 3LU Samsung ISOCELL 3J1
Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 1,22 µm
Ohnisková vzdálenost/rozsah 23mm 13 mm (123˚) 23mm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

Níže si můžete prohlédnout fotografie zachycené v různých světelných podmínkách včetně nočních snímků či selfies. Pochválit lze svižně fungující fotoaplikaci, kterou lze v omezené, avšak nadále pohodlné míře ovládat i na vnějším displeji.

Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Na celou obrazovku
Ukázkové fotografie
Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8
Na celou obrazovku
Ukázky selfie snímků různými fotoaparáty

Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS

Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS

Samsung Galaxy Z Flip8 (testovací video) – 4K, 60 FPS

Samsung Galaxy Z Flip8Přejít do katalogu

Samsung Galaxy Z Flip8

Rozměry85,7 × 75,4 × 13,1 mm, 180 g
DisplejAMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorExynos 2600,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GBne
Akumulátor4 300 mAh
, , ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Mara Studna
Mara Studna
Jsem zvědav na výsledky
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze