Drahota je tady. Základní Redmi 17 má nadchnout baterií, zaskočí cenou

Měsíce trvající zvěsti o tom, jak odzvoní cenově dostupným mobilním telefonům začínají nabírat poměrně reálné obrysy. Například včera jsme informovali o novince v podobě Honoru 600 Smart, který na český trh přináší v lepším případě jen průměrný procesor Snapdragon 4 Gen 4, 4GB operační paměť a přesto cena atakuje 7tisícovou hranici. Že nepůjde jen o neuváženě nastavenou cenu brzy zřejmě potvrdí chystaný model Redmi 17 od Xiaomi.
Polský internetový obchod Euro totiž novinku zalistoval ještě před oficiálním představením, což nám dává nejen informace o výbavě, ale především o ceně (viz euro.com.pl). Nejprve je nezbytné říci, že řada Redmi je zpravidla tou základní od Xiaomi, což znamenalo cenově dostupnější hladinu. Stěžejními prvky výbavy mají být procesor MediaTek Helio G91 Ultra a 4GB operační paměť. Ano, pouze 4GB hodnota nepotěší, tím spíše, že půjde o maximum, co model nabídne. Bude jedno, zda sáhnete po 128GB nebo 256GB variantě.
Vrcholem výbavy a zřejmě největším lákadlem bude baterie s kapacitou 7 500 mAh. Výdrž by mohla být velice nadprůměrná, neboť třeba sice velký 6,9" IPS displej nabídne jen základní HD+ rozlišení. Vystačit si bude nezbytné i jen s jedním zadním fotoaparátem s 50megapixelovým rozlišením. Sekundární čočka má být již pouze pomocná.
Na polském trhu by se Redmi 17 mělo v základu ve verzi 128+4 GB prodávat za 900 zlotých, což je v přepočtu zhruba 5 tisíc korun. Nyní je vhodné dodat, že mobil nebude podporovat sítě 5G, což je po malé operační paměti další nepříjemná zpráva. Pro srovnání můžeme uvést, že loni touto dobou na český trh přišel model Redmi 15, který zvládal 5G, nabídl lepší procesor a cena byla pod hranicí 5 tisíc korun. Výše zmíněná 256GB verze se pak v Polsku bude nabízet za 1 100 zlotých, což je v přepočtu lehce nad hranicí 6 tisíc korun.
Zdá se, že výrobci v rámci alespoň snížení velkého zdražení, které pramení z vysokých cen paměťových čipů, budou sahat nejen k menším pamětím RAM, avšak osekají i výbavu. Ať už horším procesorem nebo absencí podpory sítí 5G. Bude zajímavé sledovat, jak se s nižší střední třídou a nižší třídou popasují další výrobci. Nelze však očekávat, že by někdo osamoceně nezdražil.
Krám to je. Ale byl i loni.
Jsem si je porovnal na GSMareně a 15 má třeba lepší grafiku a displej (68B barev).
Jsem myslel, že alespoň Samsung by mohl cenu držet, když si skoro všechno vyrábí sám, ale vypadá to, že ani h.vno.
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