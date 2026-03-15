Výrobci mobilních telefonů představují nové generace svých modelových řad s železnou pravidelností rok co rok. Stinnou stránkou toho je, že změn mnohdy nebývá mnoho. Zdárným příkladem je Galaxy S26+, který oproti loňské Galaxy S25+ nepřináší takřka vůbec nic navíc. Ano, je tu modernější procesor, nepatrně rychlejší bezdrátové nabíjení a nejnovější podoba prostředí od Samsungu. Jenže procesor nikdo reálně nepocítí, nabíjení jakbysmet a prostředí se jistě objeví i na starších modelech. Nabízí se tak otázka, komu se vyplatí upgradovat?
Technické parametry Samsung Galaxy S26+ 512 GB
|Konstrukce
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Exynos 2600, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 900 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2025,
Obsah balení: tradiční eko-skromnost
V malé a úzké černé krabičce se kromě telefonu nachází jen USB-C kabel, návody a klíček pro otevření šuplíčku pro SIM karty. Nečekejte tedy pouzdro ani nabíjecí adaptér, v tomto ohledu je Samsung konzistentní již několik let.
- chybí nabíjecí adaptér
Konstrukční zpracování: letitá klasika s drobnými změnami
Vzhled je něco, co vás na novém telefonu zaujme nejdříve. Výrobce se zpravidla snaží, avšak vymýšlet stále něco nového a ideálně neokoukaného je čím dál tím těžší. Samsung je toho zdárným příkladem. Galaxy S26+ jen těžko rozpoznáte od starších kousků z let minulých. Nadále jde o mobil se zaoblenými rohy a matnými zády.
Drobné kosmetické změny však výrobce přeci jen provedl, při troše snahy tak novinku poznáte. Nejlépe podle modulu zadních fotoaparátů. Zatímco ještě loni byl každý objektiv zcela oddělený, letos je celý trojlístek spojen do jakéhosi oválu. Další změnou, kterou už však jen tak snadno nerozpoznáte, je velikost bočního odemykacího tlačítka. To mezigeneračně zhruba o 1 milimetr narostlo a o něco lépe se tiskne.
Další odlišnosti, kromě jiných barevných variant, již neočekávejte. Dokonce se vůbec nezměnily rozměry a hmotnost, avšak kvůli rozdílům výše popsaným nepasuje na Galaxy S26+ příslušenství pro Galaxy S25+.
Telefon se nadále velmi dobře drží i ovládá. Zpracování je příkladné, nechybí ani tradiční odolnost IP68, takže nevadí prach ani voda. Skvěle se tisknou boční klávesy a celkově se smartphone velice pohodlně ovládá. Všechny podstatné prvky jsou pak na spodní hraně, jde o USB-C a šuplíček na nanoSIM.
- dobrá ergonomie držení a ovládání
- odolnost IP68
- minimum změn oproti loňsku
Displej: beze změn
Změny neočekávejte ani u displeje, což de facto naznačily identické rozměry telefonu jako celku. Nadále tak počítejte s 6,7" AMOLED displejem, který má Quad HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci, konkrétně s rozsahem od 1 do 120 Hz. Jas displeje dosáhne až 2 600 nitů, opět nic nového. O ochranu se pak stará sklíčko Gorilla Glass Victus 2.
Počítat můžete i s nastavitelným režimem Always-On, kdy máte vše podstatné stále na očích. Přímo do displeje je pak integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů, která funguje přesně a velmi rychle. Prst stačí přiložit opravdu jen na zlomek vteřiny. Pokud vyhlížíte inovace ve stylu displeje s méně odlesky či funkci Privacy Display, tak vás zklameme. Tyto vychytávky si Samsung schovává výhradně pro model Ultra.
- až 120Hz obnovovací frekvence
- spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů s praktickým umístěním
Zvuk: nezklame
Ani tentokrát nechybí kvalitní zvukový výstup z dvojice hlasitých reproduktorů s výraznými basy. Kromě podpory Dolby Atmos je k dispozici ekvalizér s přednastavenými režimy i možností ručního doladění. Nechybí ani funkce Clear Voice, která zlepšuje srozumitelnost dialogů, a Adapt Sound, jenž přizpůsobuje zvukový profil podle věku uživatele.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: modernější a výkonnější
Dost možná ta největší a nejviditelnější inovace se skrývá pod kapotou. Na mysli máme samozřejmě procesor, kdy Samsung nasazuje 2nm Exynos 2600. Během testování mě v podstatě jen příjemně překvapoval. Nijak zásadně totiž netopí a výkonu má opravdu dost. Hravě překonává loňský Snapdragon 8 Elite, naopak mírně zaostává za modelem Elite Gen 5, který najdete třeba ve verzi Ultra. Volit každopádně můžete mezi 256GB a 512GB úložným prostorem, vždy se ale dočkáte velkorysé 12GB RAM.
|AnTuTu
|Geekbench 6 (singlecore/multicore)
|Samsung Galaxy S26+
|3 018 872
|3 038 / 10 307
|Samsung Galaxy S25+
|2 297 833
|3 036 / 9 664
- špičkový výkon
- velká RAM
- až 512GB úložiště
- nijak zásadně se nepřehřívá
Výdrž baterie: minimum změn
Vyhlížené vylepšení u baterie se nekoná, Samsung nejenže nenasadil moderní křemíko-uhlíkový typ, ale neráčil se ani navýšit kapacitu. Počítejte tak jen se 4 900 mAh, což není žádný zázrak. Na druhou stranu, Samsung zapracoval na optimalizaci, je zde i úspornější procesor, díky čemuž je výdrž velice slušná. I při náročnějším používání, kdy byl telefon využíván hodinu k volání, hodinu k navigaci, dorazily vyšší desítky notifikací a byl aktivní režim Always-On, jsem se dostával k nabíjení až druhý den večer. Výdrž tak atakovala zhruba 40 hodin na nabití.
Dočerpání energie probíhá výkonem maximálně 45 W, tady se opět žádná změna nekoná. Nabití tak zabere zhruba hodinu a čtvrt. Naopak u bezdrátového nabíjení Qi2 jsme se změny dočkali, nicméně nejde o magnety, ty v těle telefonu nadále chybí. Samsung jen navýšil maximální výkon z 15 na 20 W. O energii se pak lze bezdrátově také podělit s jiným zařízením.
- slušná výdrž
- podpora bezdrátového (reverzního) nabíjení, včetně Qi 2.1
- magnety nejsou pod zády telefonu, je nutné dokoupit pouzdro
- nedostalo se na Si/C baterii
- pomalé drátové nabíjení
Konektivita: vše, nač si vzpomenete
Novinka podporuje Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, eSIM i veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS. Samozřejmě pracuje i s klasickými fyzickými nanoSIM, které se umisťují do šuplíčku na spodní hraně mobilu. Šuplíček pojme dvě, ale aktivní mohou být maximálně dvě SIM karty, nelze tak využívat například kombinaci 2× nanoSIM a 1× eSIM. Dostalo se též na funkci UWB, což jeden ze zásadních rozdílů oproti menší Galaxy S26.
- úplná konektivita
- má UWB
Fotoaparát: zastarávající trojice
Patrně nejvíce bije do očí přešlapování na místě v oblasti fotoaparátů, kde Samsung necítí potřebu inovovat, a tak se na Galaxy S26+ vyskytuje letitá sestava, které konkurence výrazně utíká. Na co se tak můžete těšit? Na 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací, což je osvědčený objektiv, který podává velmi dobré výkony za všech světelných podmínek.
Dále je připraven 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který rovněž fotí opravdu velmi dobře, jenže už nemá automatické ostření, tudíž nezvládá makro. Tyto snímky jsou tak Samsungu vlastně zapovězeny. Nakonec výčet fotoaparátů na zadní straně uzavírá teleobjektiv s 10 megapixely, optickou stabilizací a trojnásobným bezztrátovým přiblížením. Tomu svědčí spíše scény s dostatkem světla, v noci už se o slovo hlásí šum. Samsung pak vylepšil aspoň aplikaci fotoaparátu, která je přehlednější a prvky jsou lépe po ruce.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|3× Teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|10 Mpx
|12 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.4
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru
|24 mm
|13 mm (120 stupňů)
|67 mm
|26 mm
|Velikost senzoru
|1/1,56"
|1/2,55"
|1/3,94"
|1/3,2"
|Velikost pixelu
|1 µm
|1,4 µm
|1 µm
|1,12 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|Dual Pixel PDAF
|pevné ostření
|PDAF
|Dual Pixel PDAF
Po prvním zapnutí fotoaparátu byste letos například marně hledali noční režim, který se ukrýval dlouhé roky v nabídce Další. Nezmizel zcela, jen jej telefon ovládá sám a při nedostatku světla jej nabídne. Pokud byste však noční režim chtěli vy a kdykoliv, máte smůlu, což není ideální. Naštěstí jej lze navrátit na původní místo, a to bez větších komplikací. Musíte si ale do telefonu nainstalovat rozšíření Camera Assistant, což je naštěstí doplněk přímo od Samsungu. Najdete jej přímo v obchodě Galaxy Store, případně k němu vede cesta i přes podrobné nastavení v aplikaci Fotoaparátu. V něm najdete takřka zcela dole právě položku Camera Assistant a ikonku ke stažení.
Fotoaparát se samozřejmě nachází ještě na čelní straně v průstřelu displeje. Jde o 12megapixelovou selfie kamerku s automatickým ostřením, která rozhodně patří k těm nejlépším v mobilních telefonech.
Spokojeni budete i se záznamem videa, které je příjemně stabilní, ostré a může mít dokonce až 8K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Kladné hodnocení si zaslouží i zvuk a praktické je plynulé zoomování při záznamu prostým tahem prstu po displeji.
Samsung Galaxy S26+ (testovací video) – 4K, 60 FPS
- kvalitní primární senzor a teleobjektiv
- nezvládá fotit makro
- žádná zásadní vylepšení
Software: první s One UI 8.5
Galaxy S26+ má prostředí založené na nejnovějším Androidu 16, který je zahalen do zbrusu nové nadstavby One UI 8.5. Tu má řada Galaxy S26 jako úplně první, ale velké novinky neočekávejte. Samsung se soustředil spíše na doladění One UI 8.0 a přináší jen drobné změny. Ty se dotkly například vyhledávání v různých úrovní menu, které nemá separátní řádek či lupu, ale funguje ve formě plovoucího okna ve spodní části displeje. Výsledek je rozhodně praktičtější.
Celé prostředí je pak prošpikováno umělou inteligencí Galaxy AI. Nově je k dispozici Kreativní studio, kde pomocí příkazů můžete nechat telefon generovat různé obrázky. Mazání zvuku nově funguje i jinde než v galerii a nechybí různé úpravy fotografií, včetně mazání objektů či dotváření chybějících scén. Bohužel nadále platí, že s českým jazykem Galaxy AI nepočítá. Texty jsou sice počeštěné, nicméně tlumočníci či reálný překlad během hovoru je vám k ničemu.
Dodejme, že telefon čeká 7letá softwarová podpora a přísun bezpečnostních aktualizací v měsíčním intervalu. Aktuálně jsou v telefonu únorové záplaty. Optimalizace je pak naprosto učebnicová, ostatně jde o vysoký standard, na který jsme u Samsungu zvyklí.
- perfektně přepracované prostředí
- dlouhá softwarová podpora
- funkce AI
- Galaxy AI stále nepodporuje češtinu
Zhodnocení
Samsung Galaxy S26+ je velmi dobře vybavený telefon, který hravě zvládne požadavky náročnějších. V podstatě vše, nač si vzpomenete, tak nějak zvládne. Má výkonný procesor, perfektní prostředí, praktickou umělou inteligenci a slušné fotoaparáty. Na druhou stranu jde o telefon, který v podstatě vypadá stejně jako jeho jeden, dva i tři roky staří předchůdci. V tomto ohledu se Samsung vůbec nesnaží. Neinovuje vzhled, nevylepšuje displej a dokonce ani fotoaparáty. Kritiku si zaslouží i pomalé nabíjení či menší baterie, byť výdrž není špatná.
V překladu se tedy nevyplatí pořizovat novinku v případě, že máte Galaxy S24+ nebo Galaxy S25+. Nedostanete totiž v podstatě nic navíc, letos navíc za značně vyšší cenu, kdy základní 256GB verze stojí více než 30 tisíc korun.
Konkurence
Hlavní konkurenci má Galaxy S26+ ve vlastní stáji. Na podobné peníze totiž aktuálně vyjde doprodejový Galaxy S25 Ultra, který má lepší foťáky, displej téměř bez odlesků a třeba pero S Pen. Jde sice o rok starý model, ale to není v podstatě žádnou překážkou.
Samsung Galaxy S25 Ultra
|Rozměry
|162,8 × 77,6 × 8,2 mm, 218 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Předloňský Apple iPhone 16 Pro Max pak nabídne lepší fotoaparáty, přitom je dostupný za takřka shodnou cenu.
Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB
|Rozměry
|163 × 77,6 × 8,3 mm, 227 g
|Displej
|OLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A18 Pro,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 685 mAh
Zmínit můžeme také OnePlus 15, aktuální vlajkovou loď značky, která vás může upoutat inovovaným vzhledem, výrazně rychlejším nabíjením či ještě lepší výdrží.
OnePlus 15 512 GB
|Rozměry
|161,4 × 76,7 × 8,2 mm, 215 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 300 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
Načíst všechny komentářePřidat názor