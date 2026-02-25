Kompaktní Samsung Galaxy S26 vs. Galaxy S25: k jakým změnám došlo?

Nejmenší zástupce vlajkové série Galaxy S26 prošel mezigenerační obměnou, která si zaslouží tabulkové srovnání, neboť došlo k úpravě rozměrů, velikosti úhlopříčky, ale také hmotnosti a kapacity baterie. Větší sourozenec Galaxy S26+ zůstává na chlup stejný modelu Galaxy S25+, avšak u Galaxy S26 vs. Galaxy S25 jsme se dočkali celé řady změn, viz přiložená tabulka.
|Parametr
|Samsung Galaxy S26
|Samsung Galaxy S25
|Rozměry (mm)
|149,6 × 71,7 × 7,2
|146,9 × 70,5 × 7,2
|Hmotnost
|167 gramů
|162 gramů
|Standardně dostupné barevné varianty
|fialová, modrá, černá, bílá
|černá, zelená, stříbrná, modrá
|Odolnost (IP a displeje)
|IP68, Gorilla Glass Victus 2
|IP68, Gorilla Glass Victus 2
|Uhlopříčka a typ displeje
|6,3" Dynamic AMOLED 2X
|6,2" Dynamic AMOLED 2X
|Obnovovací frekvence
|120 Hz (1–120 Hz)
|120 Hz (1–120 Hz)
|Rozlišení displeje
|2 340 × 1 080 pixelů
|2 340 × 1 080 pixelů
|Maximální jas displeje
|3 000 nitů (výrobcem prozatím nepotvrzeno)
|2 600 nitů
|Procesor
|Samsung Exynos 2600 (2 nm)
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
|Nabízená velikost interního úložiště
|256 nebo 512 GB
|128, 256 nebo 512 GB
|Hlavní snímač
|50 Mpx, f/1.8, OIS, Dual Pixel PDAF
|50 Mpx, f/1.8, OIS, Dual Pixel PDAF
|Ultraširokoúhlý objektiv
|12 Mpx, f/2.2, pevné ostření, 1,4 µm
|12 Mpx, f/2.2, pevné ostření, 1,4 µm
|Teleobjektiv (3× zoom)
|10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm
|10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm
|Selfie kamerka
|12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF
|12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF
|Kapacita baterie
|4 300 mAh
|4 000 mAh
|Nabíjení drátově (max.)
|25 W
|25 W
|Nabíjení bezdrátově (reverzně)
|15 W (4,5 W)
|15 W (4,5 W)
|Startovací cena
|23 999 Kč
|23 999 Kč (256GB provedení)
U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma. Více na mp.cz/samsung-galaxy-s26.
