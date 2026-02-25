mobilenet.cz na sociálních sítích

Kompaktní Samsung Galaxy S26 vs. Galaxy S25: k jakým změnám došlo?

Ioannis Papadopoulos
1
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výrobce zvětšil úhlopříčku obrazovky
  • Samsung upravil i velikost základního úložiště
  • Výrazná změna čeká zájemce v oblasti baterie

Nejmenší zástupce vlajkové série Galaxy S26 prošel mezigenerační obměnou, která si zaslouží tabulkové srovnání, neboť došlo k úpravě rozměrů, velikosti úhlopříčky, ale také hmotnosti a kapacity baterie. Větší sourozenec Galaxy S26+ zůstává na chlup stejný modelu Galaxy S25+, avšak u Galaxy S26 vs. Galaxy S25 jsme se dočkali celé řady změn, viz přiložená tabulka.

Parametr Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S25
Rozměry (mm) 149,6 × 71,7 × 7,2 146,9 × 70,5 × 7,2
Hmotnost 167 gramů 162 gramů
Standardně dostupné barevné varianty fialová, modrá, černá, bílá černá, zelená, stříbrná, modrá
Odolnost (IP a displeje) IP68, Gorilla Glass Victus 2 IP68, Gorilla Glass Victus 2
Uhlopříčka a typ displeje 6,3" Dynamic AMOLED 2X 6,2" Dynamic AMOLED 2X
Obnovovací frekvence 120 Hz (1–120 Hz) 120 Hz (1–120 Hz)
Rozlišení displeje 2 340 × 1 080 pixelů 2 340 × 1 080 pixelů
Maximální jas displeje 3 000 nitů (výrobcem prozatím nepotvrzeno) 2 600 nitů
Procesor Samsung Exynos 2600 (2 nm) Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
Nabízená velikost interního úložiště 256 nebo 512 GB 128, 256 nebo 512 GB
Hlavní snímač 50 Mpx, f/1.8, OIS, Dual Pixel PDAF 50 Mpx, f/1.8, OIS, Dual Pixel PDAF
Ultraširokoúhlý objektiv 12 Mpx, f/2.2, pevné ostření, 1,4 µm 12 Mpx, f/2.2, pevné ostření, 1,4 µm
Teleobjektiv (3× zoom) 10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm 10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm
Selfie kamerka 12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF 12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF
Kapacita baterie 4 300 mAh 4 000 mAh
Nabíjení drátově (max.) 25 W 25 W
Nabíjení bezdrátově (reverzně) 15 W (4,5 W) 15 W (4,5 W)
Startovací cena 23 999 Kč 23 999 Kč (256GB provedení)

U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma. Více na mp.cz/samsung-galaxy-s26.

