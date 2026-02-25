mobilenet.cz na sociálních sítích

Mezigenerační proměna Galaxy S26 Ultra v přehledné tabulce
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Prohlédněte si tabulku s jednotlivými parametry
  • Jak se změnil vlajkový model po stránce rozměrů, hmotnosti či odolnosti?

Zbrusu nový Samsung Galaxy S26 Ultra přináší tradičně špičkovou výbavu v podobě vylepšeného 200Mpx primárního fotoaparátu i 5× teleobjektivu či pro Samsung speciálně upraveného procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Kromě toho však došlo k úpravám také v oblasti konstrukce (rozměrů i hmotnosti) či nabíjecím výkonu. Podrobné mezigenerační srovnání novinky a loňským Galaxy S25 Ultra najdete v přiložené tabulce.

Galaxy S26 Ultra: Návrat hliníku a diskrétní displej, který nedá šanci čumilům – První dojmy včetně videa
Parametr Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra
Rozměry (mm) 163,6 × 78,1 × 7,9 162,8 × 77,6 × 8,2
Hmotnost 214 gramů 218 gramů
Standardně dostupné barevné varianty fialová, modrá, černá, bílá černá, šedá, stříbrná, modrá
Odolnost (IP a displeje) IP68, Gorilla Glass Armor 2 IP68, Gorilla Glass Armor 2
Uhlopříčka a typ displeje 6,9" Dynamic AMOLED 2X 6,9" Dynamic AMOLED 2X
Obnovovací frekvence 120 Hz (1–120 Hz) 120 Hz (1–120 Hz)
Rozlišení displeje 3 120 × 1 440 pixelů 3 120 × 1 440 pixelů
Maximální jas displeje 3 000 nitů (výrobcem prozatím nepotvrzeno) 2 600 nitů
Procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Nabízená velikost interního úložiště 256, 512 GB nebo 1 024 GB 256, 512 GB nebo 1 024 GB
Hlavní snímač 200 Mpx, f/1.4, OIS, Laser AF 200 Mpx, f/1.7, OIS, Laser AF
Ultraširokoúhlý objektiv 50 Mpx, f/1.9, Dual Pixel PDAF, 0,7 µm 50 Mpx, f/1.9, Dual Pixel PDAF, 0,7 µm
Teleobjektiv (3× zoom) 10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm 10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm
Teleobjektiv (5× zoom) 50 Mpx, f/2.9, OIS, 0,7 µm 50 Mpx, f/3.4, OIS, 0,7 µm
Selfie kamerka 12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF 12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF
Kapacita baterie 5 000 mAh 5 000 mAh
Nabíjení drátově (max.) 60 W (Super Fast Charging 3.0) 45 W
Nabíjení bezdrátově (reverzně) 25 W / 4,5 W) 15 W (4,5 W)
Startovací cena 35 699 Kč 35 999 Kč

U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma. Více na mp.cz/samsung-galaxy-s26.

