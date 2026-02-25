Mezigenerační proměna Galaxy S26 Ultra v přehledné tabulce

Zbrusu nový Samsung Galaxy S26 Ultra přináší tradičně špičkovou výbavu v podobě vylepšeného 200Mpx primárního fotoaparátu i 5× teleobjektivu či pro Samsung speciálně upraveného procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Kromě toho však došlo k úpravám také v oblasti konstrukce (rozměrů i hmotnosti) či nabíjecím výkonu. Podrobné mezigenerační srovnání novinky a loňským Galaxy S25 Ultra najdete v přiložené tabulce.
|Parametr
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Rozměry (mm)
|163,6 × 78,1 × 7,9
|162,8 × 77,6 × 8,2
|Hmotnost
|214 gramů
|218 gramů
|Standardně dostupné barevné varianty
|fialová, modrá, černá, bílá
|černá, šedá, stříbrná, modrá
|Odolnost (IP a displeje)
|IP68, Gorilla Glass Armor 2
|IP68, Gorilla Glass Armor 2
|Uhlopříčka a typ displeje
|6,9" Dynamic AMOLED 2X
|6,9" Dynamic AMOLED 2X
|Obnovovací frekvence
|120 Hz (1–120 Hz)
|120 Hz (1–120 Hz)
|Rozlišení displeje
|3 120 × 1 440 pixelů
|3 120 × 1 440 pixelů
|Maximální jas displeje
|3 000 nitů (výrobcem prozatím nepotvrzeno)
|2 600 nitů
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)
|Snapdragon 8 Elite (3 nm)
|Nabízená velikost interního úložiště
|256, 512 GB nebo 1 024 GB
|256, 512 GB nebo 1 024 GB
|Hlavní snímač
|200 Mpx, f/1.4, OIS, Laser AF
|200 Mpx, f/1.7, OIS, Laser AF
|Ultraširokoúhlý objektiv
|50 Mpx, f/1.9, Dual Pixel PDAF, 0,7 µm
|50 Mpx, f/1.9, Dual Pixel PDAF, 0,7 µm
|Teleobjektiv (3× zoom)
|10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm
|10 Mpx, f/2.4, OIS, 1,12 µm
|Teleobjektiv (5× zoom)
|50 Mpx, f/2.9, OIS, 0,7 µm
|50 Mpx, f/3.4, OIS, 0,7 µm
|Selfie kamerka
|12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF
|12 Mpx, f/2.2, Dual Pixel AF
|Kapacita baterie
|5 000 mAh
|5 000 mAh
|Nabíjení drátově (max.)
|60 W (Super Fast Charging 3.0)
|45 W
|Nabíjení bezdrátově (reverzně)
|25 W / 4,5 W)
|15 W (4,5 W)
|Startovací cena
|35 699 Kč
|35 999 Kč
