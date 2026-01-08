Foťáky za 50 tisíc. Podívejte se, jak fotí nový Samsung Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je nejvybavenější skládačkou v aktuální nabídce korejského výrobce a současně prvním Foldem, který dostal označení Ultra přímo do svého názvu. Jednou z oblastí, v nichž se má odlišit nejen od levnějšího Galaxy Z Fold8, ale také od předchozí generace, je fotografická výbava. Novinku jsme proto vzali ven a vyzkoušeli, jak si její fotoaparáty poradí v různých situacích.
Nový ohebný král? Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra přichází
Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů. Základem je 200Mpx hlavní snímač, kterému sekunduje nový 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Právě ultraširokoúhlý fotoaparát představuje největší hardwarovou změnu proti Galaxy Z Fold7.
Fold7 dostal nástupce s přídomkem Ultra
Galaxy Z Fold8 Ultra navazuje na koncepci Galaxy Z Fold7, zachovává tedy klasickou konstrukci ve stylu knihy. V zavřeném stavu nabízí 6,5" vnější displej, po otevření se zpřístupní hlavní 8" Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 2 504 × 2 256 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
|Rozměry
|158,4 × 72,8 × 8,9 mm, 215 g
|Displej
|AMOLED, 8" (2 504 × 2 256 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Mezigenerační změny nejsou tentokrát postavené na dramatické změně rozměrů. Novinka má v otevřeném stavu tloušťku 4,1 mm místo 4,2 mm u Fold7, zatímco zavřená měří shodných 8,9 mm. Hmotnost zůstala na 215 gramech. Displeje jsou však podle Samsungu o 15 % jasnější a mohou dosáhnout až 3 000 nitů.
Uvnitř pracuje Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy doplněný 12 nebo 16 GB operační paměti. Úložiště může mít kapacitu 256 GB, 512 GB nebo 1 TB. Výrazněji se zvětšila baterie, a to ze 4 400 na 5 000 mAh. Zrychlilo také kabelové nabíjení z 25 na 45 W a bezdrátové z 15 na 20 W. Telefon přichází s Androidem 17 a prostředím One UI 9.
Z fotografického pohledu je ovšem důležité, že hlavní fotoaparát ani teleobjektiv nepřinášejí proti Galaxy Z Fold7 zásadně nový hardware. Samsung místo kompletního přepracování sestavy vylepšil především ultraširokoúhlý fotoaparát a zpracování obrazu prostřednictvím novějšího procesoru a systému ProVisual Engine.
Hlavní fotoaparát má 200 megapixelů
Hlavní fotoaparát používá 200Mpx snímač Samsung ISOCELL HP2 s fyzickou velikostí 1/1,3". Jednotlivé pixely mají velikost 0,6 µm, telefon je však při běžném fotografování slučuje. Standardně tak vytváří podstatně menší snímky, u nichž má každý výsledný obrazový bod k dispozici informace z více sousedních pixelů. To pomáhá zejména s dynamickým rozsahem, množstvím šumu a fotografováním za horšího světla.
Objektiv má světelnost f/1,7, záběr 85 stupňů a přepočtenou ohniskovou vzdálenost přibližně 24 mm. Nechybí optická stabilizace obrazu ani Quad Pixel automatické ostření. Z hlavního snímače telefon nabízí také dvojnásobné přiblížení v optické kvalitě, při němž využívá výřez ze střední části vysokého rozlišení.
Stejný 200Mpx snímač používal už Galaxy Z Fold7. Proti němu se proto očekávané rozdíly opírají především o nový obrazový procesor ve Snapdragonu 8 Elite Gen 5 for Galaxy, upravené algoritmy ProVisual Engine a novější zpracování HDR, barev, pohybujících se objektů a nočních záběrů.
Největší novinkou je 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát
Největší mezigenerační změna se odehrála u ultraširokoúhlého fotoaparátu. Galaxy Z Fold7 používal 12Mpx snímač s objektivem o světelnosti f/2,2. Fold8 Ultra dostal 50Mpx snímač, s čipem Samsung ISOCELL JN3, s velikostí 1/2,5". Objektiv má světelnost f/1,9 a úhel záběru 120 stupňů.
Jednotlivé pixely mají velikost 0,7 µm, při standardním fotografování se však slučují do větších obrazových bodů. Vyšší rozlišení má pomoci s množstvím zachycených detailů, zatímco světelnější optika vpouští ke snímači více světla. Samsung uvádí, že kombinace nového snímače a objektivu přináší proti Fold7 až o 34 % jasnější obraz v horších světelných podmínkách.
Ultraširokoúhlý fotoaparát podporuje Quad Pixel autofocus, takže se neomezuje pouze na fotografování krajiny nebo architektury. Poslouží také pro makrofotografii z malé vzdálenosti. Automatické ostření měl už 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát Fold7, nová generace však nabízí výrazně vyšší rozlišení a světelnější objektiv.
Teleobjektiv je nejslabším článkem
Třetím zadním fotoaparátem je 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Použitý snímač má velikost 1/3,94", pixely o velikosti 1 µm a objektiv se světelností f/2,4. Přepočtené ohnisko činí přibližně 67 mm. K dispozici je fázové ostření i optická stabilizace obrazu. Po hardwarové stránce jde o stejnou konfiguraci, jakou Samsung používal už ve Fold7 a Fold6. V dobrém světle nabízí povedené portréty a užitečné trojnásobné přiblížení, jeho relativně malý snímač a nižší rozlišení jsou ale znát za šera nebo při použití vyšších stupňů digitálního zoomu, zároveň nenabízí takovou hloubku ostrosti, jako jiné mobily s většími čipy.
Dvě klasické selfie kamery
Galaxy Z Fold8 Ultra má také dvě 10Mpx selfie kamery. Jedna se nachází v otvoru vnějšího displeje a nabízí úhel záběru 85 stupňů, druhá je umístěna v hlavním ohebném displeji a díky záběru 100 stupňů se hodí i pro skupinové fotografie.
Oba fotoaparáty mají světelnost f/2,2, pixely o velikosti 1,12 µm a zvládnou záznam videa až ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Stejnou konfiguraci měl už Fold7. Proti Galaxy Z Fold6 je důležitou změnou především vnitřní kamera. Fold6 ji ukrýval pod displejem, kvůli čemuž měla jen 4 Mpx a výrazně horší obrazovou kvalitu.
Při focení sebe sama lze samozřejmě využít také hlavní zadní fotoaparáty a vnější displej jako hledáček. Jde o jednu z praktických výhod skládací konstrukce, protože uživatel může pořizovat selfie 200Mpx fotoaparátem nebo při skupinovém záběru využít 50Mpx ultraširokoúhlý snímač.
Fotoaparáty Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold7 a Fold6
|Fotoaparát
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|Galaxy Z Fold7
|Galaxy Z Fold6
|Hlavní snímač
|200 Mpx, ISOCELL HP2, 1/1,3", 0,6 µm
|200 Mpx, ISOCELL HP2, 1/1,3", 0,6 µm
|50 Mpx, ISOCELL GN3, 1/1,57", 1 µm
|Hlavní objektiv
|f/1,7, cca 24 mm, OIS, Quad Pixel AF
|f/1,7, cca 24 mm, OIS, Quad Pixel AF
|f/1,8, cca 23 mm, OIS, Dual Pixel AF
|Zoom z hlavního snímače
|2× v optické kvalitě
|2× v optické kvalitě
|2× v optické kvalitě
|Ultraširokoúhlý snímač
|50 Mpx, ISOCELL JN3, cca 1/2,5", 0,7 µm
|12 Mpx, Sony IMX564, cca 1/2,55", 1,4 µm
|12 Mpx, cca 1/3,2", 1,12 µm
|Ultraširokoúhlý objektiv
|f/1,9, 120°, automatické ostření
|f/2,2, 120°, automatické ostření
|f/2,2, 123°, pevné ostření
|Teleobjektiv
|10 Mpx, 1/3,94", 1 µm, f/2,4, OIS
|10 Mpx, 1/3,94", 1 µm, f/2,4, OIS
|10 Mpx, 1/3,94", 1 µm, f/2,4, OIS
|Optické přiblížení
|3×
|3×
|3×
|Vnější selfie kamera
|10 Mpx, f/2,2, 1,12 µm
|10 Mpx, f/2,2, 1,12 µm
|10 Mpx, f/2,2, 1,22 µm
|Vnitřní selfie kamera
|10 Mpx, f/2,2, 1,12 µm, 100°
|10 Mpx, f/2,2, 1,12 µm, 100°
|4 Mpx pod displejem, f/1,8, 2 µm
|Maximální video
|8K při 30 FPS, 4K až při 120 FPS hlavním fotoaparátem
|8K při 30 FPS, 4K až při 120 FPS hlavním fotoaparátem
|8K při 30 FPS, 4K při 60 FPS
Fotografie za dne
Za dobrého světla nabízí hlavní fotoaparát dostatek detailů, široký dynamický rozsah a barevné podání typické pro současné telefony Samsungu. Standardní režim využívá slučování pixelů, plných 200 Mpx má proto smysl zapínat hlavně při dostatku světla a u scén, u nichž plánujete výraznější výřez.
Ultraširokoúhlé záběry a makro
Právě zde je rozdíl proti předchozímu Foldu nejviditelnější. Vyšší rozlišení přináší více jemných detailů a světelnost f/1,9 pomáhá ve chvíli, kdy světla ubývá. Důležitá je i možnost automatického ostření, díky níž lze nový fotoaparát využít pro detailní makrozáběry.
Optický zoom
Trojnásobný teleobjektiv se hodí pro portréty, detaily architektury nebo přiblížení vzdálenějšího objektu. Vzhledem k použitému 10Mpx snímači ale nejde o fotoaparát na úrovni aktuálního Galaxy S Ultra. Za dobrého světla může nabídnout velmi použitelné výsledky, s klesající intenzitou osvětlení však začne více spoléhat na softwarové zpracování.
Interiéry a noční fotografie
Při fotografování v noci se kromě velikosti snímačů projevuje nová generace obrazového procesoru a systému ProVisual Engine. Největší očekávání máme od hlavního a ultraširokoúhlého fotoaparátu. Teleobjektiv má kvůli menšímu snímači a světelnosti f/2,4 podstatně složitější podmínky.
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra nepřináší kompletně nový fotografický systém. Výborný 200Mpx hlavní fotoaparát přebírá z Fold7 a beze změny zůstává také 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Nejvýraznější inovací je 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát s automatickým ostřením a světelnější optikou.
Právě ultraširokoúhlé fotografie, makro a záběry v horším světle představují největší mezigenerační posun. Hlavní fotoaparát zůstává velmi schopným základem celé sestavy, zatímco teleobjektiv už svými parametry za ostatními dvěma fotoaparáty zaostává.
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