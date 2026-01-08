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Foťáky za 50 tisíc. Podívejte se, jak fotí nový Samsung Z Fold8 Ultra

Martin Pultzner
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Foťáky za 50 tisíc. Podívejte se, jak fotí nový Samsung Z Fold8 Ultra
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Galaxy Z Fold8 Ultra přináší 200Mpx hlavní fotoaparát a nový 50Mpx ultraširokoúhlý snímač
  • Největší zlepšení je patrné u širokých záběrů, makra a fotografování za horšího světla
  • Podívejte se na fotografie pořízené novou špičkovou skládačkou Samsungu

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra je nejvybavenější skládačkou v aktuální nabídce korejského výrobce a současně prvním Foldem, který dostal označení Ultra přímo do svého názvu. Jednou z oblastí, v nichž se má odlišit nejen od levnějšího Galaxy Z Fold8, ale také od předchozí generace, je fotografická výbava. Novinku jsme proto vzali ven a vyzkoušeli, jak si její fotoaparáty poradí v různých situacích.

Nový ohebný král? Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra přichází

Na zadní straně najdeme trojici fotoaparátů. Základem je 200Mpx hlavní snímač, kterému sekunduje nový 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Právě ultraširokoúhlý fotoaparát představuje největší hardwarovou změnu proti Galaxy Z Fold7.

Kapitoly článku
  1. Úvod
  2. Krátké představení
  3. Fotoaparáty
  4. Jak fotí
  5. Závěr

Fold7 dostal nástupce s přídomkem Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra navazuje na koncepci Galaxy Z Fold7, zachovává tedy klasickou konstrukci ve stylu knihy. V zavřeném stavu nabízí 6,5" vnější displej, po otevření se zpřístupní hlavní 8" Dynamic AMOLED 2X panel s rozlišením 2 504 × 2 256 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí od 1 do 120 Hz.

Samsung Galaxy Z Fold8 UltraPřejít do katalogu

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Rozměry158,4 × 72,8 × 8,9 mm, 215 g
DisplejAMOLED, 8" (2 504 × 2 256 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor5 000 mAh

Mezigenerační změny nejsou tentokrát postavené na dramatické změně rozměrů. Novinka má v otevřeném stavu tloušťku 4,1 mm místo 4,2 mm u Fold7, zatímco zavřená měří shodných 8,9 mm. Hmotnost zůstala na 215 gramech. Displeje jsou však podle Samsungu o 15 % jasnější a mohou dosáhnout až 3 000 nitů.

Uvnitř pracuje Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy doplněný 12 nebo 16 GB operační paměti. Úložiště může mít kapacitu 256 GB, 512 GB nebo 1 TB. Výrazněji se zvětšila baterie, a to ze 4 400 na 5 000 mAh. Zrychlilo také kabelové nabíjení z 25 na 45 W a bezdrátové z 15 na 20 W. Telefon přichází s Androidem 17 a prostředím One UI 9.

Z fotografického pohledu je ovšem důležité, že hlavní fotoaparát ani teleobjektiv nepřinášejí proti Galaxy Z Fold7 zásadně nový hardware. Samsung místo kompletního přepracování sestavy vylepšil především ultraširokoúhlý fotoaparát a zpracování obrazu prostřednictvím novějšího procesoru a systému ProVisual Engine.

Kapitoly článku
  1. Úvod
  2. Krátké představení
  3. Fotoaparáty
  4. Jak fotí
  5. Závěr

Hlavní fotoaparát má 200 megapixelů

Hlavní fotoaparát používá 200Mpx snímač Samsung ISOCELL HP2 s fyzickou velikostí 1/1,3". Jednotlivé pixely mají velikost 0,6 µm, telefon je však při běžném fotografování slučuje. Standardně tak vytváří podstatně menší snímky, u nichž má každý výsledný obrazový bod k dispozici informace z více sousedních pixelů. To pomáhá zejména s dynamickým rozsahem, množstvím šumu a fotografováním za horšího světla.

Objektiv má světelnost f/1,7, záběr 85 stupňů a přepočtenou ohniskovou vzdálenost přibližně 24 mm. Nechybí optická stabilizace obrazu ani Quad Pixel automatické ostření. Z hlavního snímače telefon nabízí také dvojnásobné přiblížení v optické kvalitě, při němž využívá výřez ze střední části vysokého rozlišení.

Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Na celou obrazovku

Stejný 200Mpx snímač používal už Galaxy Z Fold7. Proti němu se proto očekávané rozdíly opírají především o nový obrazový procesor ve Snapdragonu 8 Elite Gen 5 for Galaxy, upravené algoritmy ProVisual Engine a novější zpracování HDR, barev, pohybujících se objektů a nočních záběrů.

Největší novinkou je 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát

Největší mezigenerační změna se odehrála u ultraširokoúhlého fotoaparátu. Galaxy Z Fold7 používal 12Mpx snímač s objektivem o světelnosti f/2,2. Fold8 Ultra dostal 50Mpx snímač, s čipem Samsung ISOCELL JN3, s velikostí 1/2,5". Objektiv má světelnost f/1,9 a úhel záběru 120 stupňů.

Jednotlivé pixely mají velikost 0,7 µm, při standardním fotografování se však slučují do větších obrazových bodů. Vyšší rozlišení má pomoci s množstvím zachycených detailů, zatímco světelnější optika vpouští ke snímači více světla. Samsung uvádí, že kombinace nového snímače a objektivu přináší proti Fold7 až o 34 % jasnější obraz v horších světelných podmínkách.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Ultraširokoúhlý fotoaparát podporuje Quad Pixel autofocus, takže se neomezuje pouze na fotografování krajiny nebo architektury. Poslouží také pro makrofotografii z malé vzdálenosti. Automatické ostření měl už 12Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát Fold7, nová generace však nabízí výrazně vyšší rozlišení a světelnější objektiv.

Teleobjektiv je nejslabším článkem

Třetím zadním fotoaparátem je 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Použitý snímač má velikost 1/3,94", pixely o velikosti 1 µm a objektiv se světelností f/2,4. Přepočtené ohnisko činí přibližně 67 mm. K dispozici je fázové ostření i optická stabilizace obrazu. Po hardwarové stránce jde o stejnou konfiguraci, jakou Samsung používal už ve Fold7 a Fold6. V dobrém světle nabízí povedené portréty a užitečné trojnásobné přiblížení, jeho relativně malý snímač a nižší rozlišení jsou ale znát za šera nebo při použití vyšších stupňů digitálního zoomu, zároveň nenabízí takovou hloubku ostrosti, jako jiné mobily s většími čipy.

Dvě klasické selfie kamery

Galaxy Z Fold8 Ultra má také dvě 10Mpx selfie kamery. Jedna se nachází v otvoru vnějšího displeje a nabízí úhel záběru 85 stupňů, druhá je umístěna v hlavním ohebném displeji a díky záběru 100 stupňů se hodí i pro skupinové fotografie.

Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Oba fotoaparáty mají světelnost f/2,2, pixely o velikosti 1,12 µm a zvládnou záznam videa až ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Stejnou konfiguraci měl už Fold7. Proti Galaxy Z Fold6 je důležitou změnou především vnitřní kamera. Fold6 ji ukrýval pod displejem, kvůli čemuž měla jen 4 Mpx a výrazně horší obrazovou kvalitu.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Selfie fotoaparát

Při focení sebe sama lze samozřejmě využít také hlavní zadní fotoaparáty a vnější displej jako hledáček. Jde o jednu z praktických výhod skládací konstrukce, protože uživatel může pořizovat selfie 200Mpx fotoaparátem nebo při skupinovém záběru využít 50Mpx ultraširokoúhlý snímač.

Fotoaparáty Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold7 a Fold6

Fotoaparát Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold6
Hlavní snímač 200 Mpx, ISOCELL HP2, 1/1,3", 0,6 µm 200 Mpx, ISOCELL HP2, 1/1,3", 0,6 µm 50 Mpx, ISOCELL GN3, 1/1,57", 1 µm
Hlavní objektiv f/1,7, cca 24 mm, OIS, Quad Pixel AF f/1,7, cca 24 mm, OIS, Quad Pixel AF f/1,8, cca 23 mm, OIS, Dual Pixel AF
Zoom z hlavního snímače 2× v optické kvalitě 2× v optické kvalitě 2× v optické kvalitě
Ultraširokoúhlý snímač 50 Mpx, ISOCELL JN3, cca 1/2,5", 0,7 µm 12 Mpx, Sony IMX564, cca 1/2,55", 1,4 µm 12 Mpx, cca 1/3,2", 1,12 µm
Ultraširokoúhlý objektiv f/1,9, 120°, automatické ostření f/2,2, 120°, automatické ostření f/2,2, 123°, pevné ostření
Teleobjektiv 10 Mpx, 1/3,94", 1 µm, f/2,4, OIS 10 Mpx, 1/3,94", 1 µm, f/2,4, OIS 10 Mpx, 1/3,94", 1 µm, f/2,4, OIS
Optické přiblížení
Vnější selfie kamera 10 Mpx, f/2,2, 1,12 µm 10 Mpx, f/2,2, 1,12 µm 10 Mpx, f/2,2, 1,22 µm
Vnitřní selfie kamera 10 Mpx, f/2,2, 1,12 µm, 100° 10 Mpx, f/2,2, 1,12 µm, 100° 4 Mpx pod displejem, f/1,8, 2 µm
Maximální video 8K při 30 FPS, 4K až při 120 FPS hlavním fotoaparátem 8K při 30 FPS, 4K až při 120 FPS hlavním fotoaparátem 8K při 30 FPS, 4K při 60 FPS
Kapitoly článku
  1. Úvod
  2. Krátké představení
  3. Fotoaparáty
  4. Jak fotí
  5. Závěr

Fotografie za dne

Za dobrého světla nabízí hlavní fotoaparát dostatek detailů, široký dynamický rozsah a barevné podání typické pro současné telefony Samsungu. Standardní režim využívá slučování pixelů, plných 200 Mpx má proto smysl zapínat hlavně při dostatku světla a u scén, u nichž plánujete výraznější výřez.

Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Na celou obrazovku

Ultraširokoúhlé záběry a makro

Právě zde je rozdíl proti předchozímu Foldu nejviditelnější. Vyšší rozlišení přináší více jemných detailů a světelnost f/1,9 pomáhá ve chvíli, kdy světla ubývá. Důležitá je i možnost automatického ostření, díky níž lze nový fotoaparát využít pro detailní makrozáběry.

Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Na celou obrazovku
Širokoúhlý fotoaparát

Optický zoom

Trojnásobný teleobjektiv se hodí pro portréty, detaily architektury nebo přiblížení vzdálenějšího objektu. Vzhledem k použitému 10Mpx snímači ale nejde o fotoaparát na úrovni aktuálního Galaxy S Ultra. Za dobrého světla může nabídnout velmi použitelné výsledky, s klesající intenzitou osvětlení však začne více spoléhat na softwarové zpracování.

Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Na celou obrazovku
3x optický zoom

Interiéry a noční fotografie

Při fotografování v noci se kromě velikosti snímačů projevuje nová generace obrazového procesoru a systému ProVisual Engine. Největší očekávání máme od hlavního a ultraširokoúhlého fotoaparátu. Teleobjektiv má kvůli menšímu snímači a světelnosti f/2,4 podstatně složitější podmínky.

Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 UltraSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
Na celou obrazovku
Interiér a noční fotografie z širokoúhlého fotoaparátu
Samsung Galaxy Z Fold 8 UltraSamsung Galaxy Z Fold 8 UltraSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Na celou obrazovku
Interiér a noční fotografie z 3x zoom fotoaparátu
Kapitoly článku
  1. Úvod
  2. Krátké představení
  3. Fotoaparáty
  4. Jak fotí
  5. Závěr

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra nepřináší kompletně nový fotografický systém. Výborný 200Mpx hlavní fotoaparát přebírá z Fold7 a beze změny zůstává také 10Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením. Nejvýraznější inovací je 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát s automatickým ostřením a světelnější optikou.

Právě ultraširokoúhlé fotografie, makro a záběry v horším světle představují největší mezigenerační posun. Hlavní fotoaparát zůstává velmi schopným základem celé sestavy, zatímco teleobjektiv už svými parametry za ostatními dvěma fotoaparáty zaostává.

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Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Škoda, že tam nedali hlavní foťák od SONY, ale to bychom asi chtěli moc.
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