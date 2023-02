T-Mobile má nový speciální tarif. Za 345 Kč ale nabídne samé kompromisy

Fotografie: T-Mobile

T-Mobile má na svých webových stránkách většinou k dispozici nějakou speciální nabídku s hlasovým a datovým tarifem, která je výhodnější – alespoň při srovnání s běžně dostupnými tarify v nabídce operátora. Tentokrát jde o tarif Data 5 GB Plus, který je však zlevněn o 25 % a měsíčně vás vyjde na 345 Kč. Za tuto částku poskytne 5 GB dat plnou rychlostí 5G, dále 150 minut do všech sítí a 150 SMS do všech sítí. T-Mobile přidává tradiční službu Pořád online, kdy po vyčerpání datového balíčku zůstanete připojeni rychlostí 256 kbit/s, což stačí například na textovou komunikaci online či přijímání a odesílání e-mailů.

O žádnou zázračnou nabídku ve skutečnosti nejde. 5 GB dat je dnes pro většinu uživatelů nedostačující, naopak 150 SMS je v tarifu pro většinu zase zbytečných. Nelze tak očekávat, že nabídka T-Mobilu strhne davy, ačkoliv je určen téměř všem. Můžete si pořídit zcela nové číslo, přejít od jiného operátora se stávajícím telefonním číslem, případně přejít z předplacenky Twist. Důležité je zmínit, že tarif je zcela bez závazku a kdykoliv jej můžete zrušit. Opomenout nesmíme ani to, že sleva na tarifu je dočasná a platí 60 měsíců. Pokud byste si tarif tedy chtěli nechat více než 5 let, dojde následně ke změně ceny.

Další podmínkou je aktivace tarifu skrze výše zmíněné webové stránky. Nesmíte rovněž příliš dlouho otálet, nabídka je časově omezená. Dle stránek T-Mobilu jen do konce února, ale podrobné obchodní podmínky odhalují, že by tarif se slevou měl být v nabídce až do konce března, tedy o měsíc déle.