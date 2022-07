„Hejt“ na EDGE

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Právě jsem se vrátil z týdenního „digitálního detoxu“. Nebylo to ovšem tak očistné, jaké by to mohlo být, kdybych ho podstoupil dobrovolně. Namísto toho jsem odcestoval v čase asi o 15 let zpátky a byl odkázán pouze na EDGE. Velice brzy jsem pochopil, že tato technologie dnes uživatelům působí více utrpení, než aby byla přínosem.