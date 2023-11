Konec hlavní výhody produktů Apple? Vyzkoušeli jsme iMessage na Nothing Phonu

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Peklo zamrzlo, tedy téměř. Od 17. listopadu 2023 můžete vyzkoušet, jak se píší iMessage z Androidu. Ano, musíte nejdříve splnit dvě hlavní podmínky, a to mít Nothing Phone (2) a zároveň aplikaci Nothing Chats, která je prozatím dostupná právě jen pro tento model na oficiálních stránkách výrobce. Aktuálně si mohou aplikaci vyzkoušet obyvatelé USA, EU, Kanady a Velké Británie, tedy i my v Česku a na Slovensku. Nic dalšího už ale není potřeba, na rozdíl od aplikací jako AirMessage, které pro svůj provoz vyžadují, abyste vlastnili podporovaný server Apple (tedy například MacBook, iMac a další), který je nonstop v pohotovosti. Právě nutnost vlastnit server podobné aplikace degradovala, ale ukázala, že to zkrátka funguje.

Jak toho ale dosáhl samotný Nothing? Podobně, nespojil se s Applem, využívá back-end technologii americké společnosti Sunbird. Tato společnost v březnu letošního roku představila řešení, které umožňuje komunikovat i s platformou iMessage. A ano, i tentokrát se to bez serveru Apple neobejde, avšak už není potřeba vlastnit vlastní server, využít můžete serverů společnosti Nothing. Servery běží na počítačích Mac mini v Evropě/USA, podle toho, kde se uživatel nachází. Samozřejmostí je end-to-end šifrování, což znamená, že k vašim zprávám nemá přístup Nothing ani Sunbird. Aplikace Nothing Chats je ve výsledku jen lehce upravenou aplikací Sunbird Messenger.

Ve výsledku komunikace probíhá tak, že Nothing Phone (2) odešle zprávu na server a z něj zpráva odejde jako iMessge na iPhone protistrany. Aplikace je dostupná zdarma, bez jakéhokoliv předplatného, avšak zatím jen v betaverzi. Nothing upozorňuje, že zprávy nejsou nikde ukládány, uložen je pouze e-mail účastníka. Pokud Nothing zjistí neaktivitu po dobu 14 dnů, e-mail ze serverů smaže (aby uvolnil místo pro další zájemce).

Jak to nastavit?

Jednoduše, stačí si vytvořit vlastní účet u Sunbird, respektive vlastní Apple ID adresu, to za předpokladu, že ještě žádnou nemáte. Tímto procesem vás provede aplikace Nothing Chats. Můžete dokonce využít i již existující Apple ID. Jakmile se přihlásíte, můžete začít psát všem uživatelům ve vašich kontaktech, pokud má protistrana iPhone, zpráva se automaticky přebarví na modrou bublinu. Dokonce vidíte, když protistrana odepisuje (Live typing indicators), můžete zaslat hlasovou poznámku a sdílet média ve vysoké kvalitě. Co se týká zasílání reakcí, tyto funkce by měly dorazit později, prozatím jdou vidět jen reakce, které odešle uživatel iPhonu. Perlička? Z Nothing Chats můžete odeslat i plánované zprávy, což iMessage standardně neumí.

Nějaká další omezení? Ano, jedno Apple ID může být v jedné chvíli sdíleno pouze s jedním Nothing Phonem (2). Pokud chcete zařízení změnit, musíte se z původního zařízení odhlásit.

Jak to funguje?

Kupodivu poměrně spolehlivě. I přestože je aplikace v beta verzi, doručování i příjem iMessage je spolehlivý, ovšem doručení i odeslání doprovází zhruba 5 až 10 vteřin trvající zpoždění. Nestalo se však, že by zpráva nebyla odeslána/doručena, i když nám dnes po půlnoci aplikace chvíli ukazovala, že má problém s připojením k serverům. Notifikace jsou okamžité, zobrazí se i na uzamčené obrazovce, rovnou můžete také reagovat. Tedy podobně jako u dalších messengerů. Pokud chcete, můžete aplikaci Nothing Chats využívat i pro RCS zprávy, které Apple příští rok zřejmě zavede i do iPhonů. Doplníme, že v aplikaci nejsou žádné reklamy.