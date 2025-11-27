Prostředí Realme UI 7.0 přichází i s Androidem 16. Model GT 8 Pro ho nabídne rovnou

Nejnovější Android 16 neopomíná ani Realme, ačkoliv mu příprava prostředí trvá přeci jen déle než některým konkurentům. Nyní výrobce oznámil, že je prostředí Realme UI 7.0, které je založeno právě na Androidu 16, plně připraveno. Již známá novinka v podobě modelu GT 8 Pro už bude samozřejmě vybavena tímto prostředí od samotného počátku. Realem jej však přinese i na vybrané starší modely.
Dočkají se například všechny tři modely řady GT 7. Výrobce zmiňuje jmenovitě především vrcholný kousek Realme GT 7 Pro, avšak aktualizace již stihla dorazit i na pomyslný prostředí model GT 7, který máme v redakci. Po aktualizaci se tak vylepší záplaty a jsou platné k říjnu letošního roku.
Realme UI 7.0 také decentně mění například domácí a odemykací obrazovku, kde je patrná inspirace iPhonem. K dispozici jsou panoramatické tapety, které se vždy animují, velké hodiny, které se například schovají za vybrané objekty na vybrané tapetě. Hlavní menu má pozměněnou grafiku při vybírání písmena z abecedy. Výrobce také dbá na různé AI funkce, z nichž zaujme Chytrá smyčka. Pomocí ní můžete například screenshot, obrázek či označený text ihned sdílet. Stačí jej jen přetáhnout ke kraji displeje, kde se zobrazí kruhové menu a vy vlastně jen postupným tahem prstu provedete celou operaci. V nastavení Chytré smyčky si i navolíte, které aplikace mají být nabízeny pro sdílení primárně.
U AI však někdy narazíte na hloupé limity. Například AI úprava fotek má podporovat hlasové i textové pokyny. Nápověda vám radí například „Přidej pozadí Eiffelovy věže“. Jenže pokd to řeknete nebo napíšete, telefon vás upozorní, že tento jazyk není podporován. Mezi další novinky patří animace, můžete si zvolit jednu z 10 animací pro otisk prstu. Inovované jsou i ikonky či jejich nastavování, které je protkáno rozmazaným pozadím a citlivými animacemi. Většinu si ale případně musíte nastavit, standardně se prostředí netváří nějak zásadně jinak oproti Realme UI 6.0.
Realme GT 7 12+512 GB
|Rozměry
|162,4 × 76,1 × 8,3 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,78" (2 780 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9400e,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 000 mAh