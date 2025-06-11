Android 16 už dostal i téměř 4 roky starý Samsung Galaxy S21 FE

Samsung pomalu dokončuje velký aktualizační proces s příchodem Androidu 16, který započal koncem září. Nyní přichází řada na poslední zařízení, mezi kterými figuroval například i téměř 4letý model Galaxy S21 FE. Ten byl světu představen v lednu 2022, tehdy startoval s Androidem 12.
Aktualizace pro Samsung Galaxy S21 FE byla v některých regionech vydána již koncem října, ale na české kousky doputovala právě až nyní zkraje listopadu. Aktualizační balíček má velikost zhruba 2,37 GB a přináší nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Samozřejmostí i novější bezpečnostní záplaty platné k září. Pakliže vám váš telefon aktualizaci ještě sám nenabídl, můžete její dostupnost zkontrolovat ručně. Zavítejte do nastavení a hledejte položku Aktualizace softwaru.
V případě Samsungu Galaxy S21 FE je důležité zmínit, že s největší pravděpodobností se jedná o poslední velkou aktualizaci. Samsung totiž při zahájení prodeje přislíbil 4 roky hlavní podpory, tedy aktualizací samotného Androidu. A jelikož model startoval na Androidu 12, je verze 16 přicházející v těchto dnech, tou poslední. Uživatelé však a výměnou nemusí vyloženě spěchat. Ještě více než rok bude totiž v případě modelu Galaxy S21 FE platná 5letá podpora bezpečnostních aktualizací.
Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB
|Rozměry
|155,7 × 74,5 × 7,9 mm, 177 g
|Displej
|AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|12 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 888, 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 500 mAh, doba nabíjení: 1:17 hodin