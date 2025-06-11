mobilenet.cz na sociálních sítích

Android 16 už dostal i téměř 4 roky starý Samsung Galaxy S21 FE

Michal Pavlíček
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Jde o poslední velkou aktualizaci pro tento model
  • Následující rok by měl dostávat ještě bezpečnostní záplaty

Samsung pomalu dokončuje velký aktualizační proces s příchodem Androidu 16, který započal koncem září. Nyní přichází řada na poslední zařízení, mezi kterými figuroval například i téměř 4letý model Galaxy S21 FE. Ten byl světu představen v lednu 2022, tehdy startoval s Androidem 12.

Aktualizace pro Samsung Galaxy S21 FE byla v některých regionech vydána již koncem října, ale na české kousky doputovala právě až nyní zkraje listopadu. Aktualizační balíček má velikost zhruba 2,37 GB a přináší nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Samozřejmostí i novější bezpečnostní záplaty platné k září. Pakliže vám váš telefon aktualizaci ještě sám nenabídl, můžete její dostupnost zkontrolovat ručně. Zavítejte do nastavení a hledejte položku Aktualizace softwaru.

V případě Samsungu Galaxy S21 FE je důležité zmínit, že s největší pravděpodobností se jedná o poslední velkou aktualizaci. Samsung totiž při zahájení prodeje přislíbil 4 roky hlavní podpory, tedy aktualizací samotného Androidu. A jelikož model startoval na Androidu 12, je verze 16 přicházející v těchto dnech, tou poslední. Uživatelé však a výměnou nemusí vyloženě spěchat. Ještě více než rok bude totiž v případě modelu Galaxy S21 FE platná 5letá podpora bezpečnostních aktualizací.

Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB

