Modrá je dobrá. Nothing do svých telefonů integruje podporu iMessage od Applu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Rozdělení na dva tábory, konkrétně ty, kteří během chatování preferují vidět pouze modré bubliny, a ty, kteří se „spokojí“ i se zelenými, je ve světě uživatelů iPhonů velké téma. Zřejmě tak zásadní, že si k němu neodpustil komentář ani známý rapper Drake. Zdá se však, že brzy nebudou modré bubliny výsadou komunikace pouze napříč majiteli smartphonů s logem nakousnutého jablka.

Bring on the blue bubbles.



We believe in windows, not walls. If messaging services are dividing phone users, then we want to break those barriers down.



So... we've developed iMessage compatibility for your Phone (2). pic.twitter.com/kArTGfXlQO — Nothing (@nothing) November 14, 2023

Společnost Nothing, která se na trhu prosadila především uhrančivou marketingovou komunikací a designovými produkty se zajímavým poměrem cena/výkon v čele s Nothing Phony, se rozhodla do nejnovějšího Nothing Phonu (2) přidat podporu iMesage skrze novou aplikaci Nothing Chats využívající chatovací platformu Sunbird. Podle informací The Verge bude funkce dostupná uživatelům v Severní Americe, EU a také dalších evropských státech počínaje tímto pátkem (tj. 17. listopadu 2023).

Podle zástupců společnosti Nothing se rozhodli udělat tento krok z toho důvodu, že chatovací platformy rozdělují uživatele smartphonů na dva tábory, a chce tak zbořit tyto pomyslné bariéry. Využití platformy Sunbird je pak odůvodněno tím, že jsou zprávy doručeny od uživatele k uživateli a nejsou ukládány v průběhu své cesty (tj. nejsou ukládány na serverech společnosti Sunbird.) Redaktoři The Washington Post tuto novou funkci již vyzkoušeli a podle dosavadních zkušeností po většinu času funguje správně, nicméně schází některé pokročilejší funkce iMessage, například možnost editovat zprávu či reagovat na zprávy vybranými reakcemi (palcem nahoru/dolů apod.). Stejně tak podle stejného zdroje zatím ani správně nefungují skupinové chaty, i když by oficiálně již měly být funkční. Za nepříjemné omezení by někdo rovněž mohl považovat automatické smazání účtu v případě, že je uživatel neaktivní po dobu dvou týdnů, jak se uvádí na nothing.tech. Další limitací může být pro někoho nutnost si nejprve vytvořit Apple ID.