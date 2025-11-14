Nejnovější Android 16 zamířil na ASUS ZenFone 12 Ultra a herní ROG Phone 9

Po zhruba tříměsíčním testování beta verze je stabilní aktualizace na Android 16 konečně připravena pro vybrané vlajkové modely od společnosti Asus. Nová verze operačního systému se začala šířit k majitelům herního ROG Phone 9 a prémiového Zenfone 12 Ultra. Informuje o tom samotný výrobce na komunitním fóru (viz zentalk.asus.com).
Program testování začal pro Zenfone 12 Ultra již v srpnu a nyní vyústil ve finální update s označením 36.0810.1810.43, jehož velikost přesahuje 1 GB. Stejně jako u všech velkých softwarových balíčků, i tato aktualizace je distribuována ve vlnách, takže může trvat několik dní či týdnů, než se dostane i na váš konkrétní kousek.
Kromě standardních vylepšení a optimalizací, které s sebou nese nový Android, se můžete těšit hned na několik dílčích změn v prostředí.
- Upravené nastavení systémové navigace
- Možnost dlouhého stisknutí tlačítka napájení pro vyvolání digitálního asistenta
- Tlačítko pro přeskočení odpočítávání při nahrávání obrazovky
- Oprava problému s chybějícím zvukem během hovorů s Bluetooth sluchátky
Pro ROG Phone 9 je navíc součástí aktualizace rozšířená nabídka herních profilů. Asus upozorňuje, že některé aplikace třetích stran nemusí být s čerstvým Androidem 16 zatím plně kompatibilní, což je běžný jev u velkých aktualizací systému Android. Zpravidla však na žádné potíže nenarazíte.