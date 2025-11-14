mobilenet.cz na sociálních sítích

Nejnovější Android 16 zamířil na ASUS ZenFone 12 Ultra a herní ROG Phone 9

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Aktualizační balíček má velikost zhruba 1 GB
  • Přináší i několik praktických vylepšení do prostředí telefonů

Po zhruba tříměsíčním testování beta verze je stabilní aktualizace na Android 16 konečně připravena pro vybrané vlajkové modely od společnosti Asus. Nová verze operačního systému se začala šířit k majitelům herního ROG Phone 9 a prémiového Zenfone 12 Ultra. Informuje o tom samotný výrobce na komunitním fóru (viz zentalk.asus.com).

ASUS ZenFone 12 Ultra a ROG Phone 9 (Pro)

Program testování začal pro Zenfone 12 Ultra již v srpnu a nyní vyústil ve finální update s označením 36.0810.1810.43, jehož velikost přesahuje 1 GB. Stejně jako u všech velkých softwarových balíčků, i tato aktualizace je distribuována ve vlnách, takže může trvat několik dní či týdnů, než se dostane i na váš konkrétní kousek.

Kromě standardních vylepšení a optimalizací, které s sebou nese nový Android, se můžete těšit hned na několik dílčích změn v prostředí.

  • Upravené nastavení systémové navigace
  • Možnost dlouhého stisknutí tlačítka napájení pro vyvolání digitálního asistenta
  • Tlačítko pro přeskočení odpočítávání při nahrávání obrazovky
  • Oprava problému s chybějícím zvukem během hovorů s Bluetooth sluchátky

Pro ROG Phone 9 je navíc součástí aktualizace rozšířená nabídka herních profilů. Asus upozorňuje, že některé aplikace třetích stran nemusí být s čerstvým Androidem 16 zatím plně kompatibilní, což je běžný jev u velkých aktualizací systému Android. Zpravidla však na žádné potíže nenarazíte.

zentalk.asus.com, , , ,
