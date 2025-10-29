Máte mobil značky Oppo? Víme, kdy obdržíte nové prostředí s Androidem 16

Oppo se chystá opětovně zkusit dobýt trh v Evropě a tak jsme se dočkali globální premiéry nové vlajkové řady Find X9. Kromě toho však výrobce oznámil (viz facebook.com) vydání nového softwaru ColorOS 16 na celou řadu svých starších zařízení. A tentokrát oznámil termíny právě pro uživatele globálních verzí, tedy i pro ty, kteří si telefony pořídili v Evropě, potažmo na českém trhu.
Vše odstartuje již v listopadu, kdy se nového softwaru dočkají klíčové modely řady Find N5, Find X8, Reno 14 a Reno 13. V prosinci bude přírůstek aktualizovaných modelů přeci jen o něco chudší, ale dočká se třeba ohebný model Find N2 Flip. Během prvního čtvrtletí roku 2026 se pak dočká celá řada starších kousků výrobce. Namátkou jmenujme třeba řady Reno 12, Reno 11 nebo tablety Pad 3, Pad 2 a Pad SE.
Prostředí ColorOS 16 je založené na Androidu a samotné Oppo jej prezentuje jako poměrně výraznou změnu. Těšit se můžete na výrazně propracovanější animace a zcela vyloučeny mají být i jakékoliv drobné záseky. Samozřejmostí bude umělá inteligence v poznámkách, souhrnech a celkově asistentech. Otázkou ovšem je, zda se v plném rozsahu dostane i na starší zařízení.