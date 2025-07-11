mobilenet.cz na sociálních sítích

Předposlední aktualizace přichází. Motorola Egde 50 Pro získává Android 16

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Mezi novinky patří rozšířené možnosti individuálního nastavení režimů
  • Vylepšeno bylo také zabezpečení a ochrana, kompatibilita aplikací
  • V příštím roce by model měl dostat poslední velkou aktualizaci

Nejnovějšího Androidu 16 se dočkala i loňská špičkově vybavená Motorola Edge 50 Pro. Telefon se může nadále pochlubit solidním procesorem Snapdragon 7 Gen 3, kvalitním POLED displejem, velkou pamětí nebo podporou bezdrátového nabíjení.

Mezi hlavní novinky v novém operačním systému Android 16 patří dostupnost režimů na jednom místě (Nastavení - Režimy - Nerušit/Před spaním/Jízda.) Kromě nich si však můžete vytvořit vlastní režimy pro různé situace, v nichž si vyberete různé skupiny osob nebo aplikací, které jej mohou vyrušit. Tyto režimy lze zapínat a vypínat v rychlých nastaveních.

Další inovací operačního systému Android 16 v Motorole Edge 50 Pro je možnost připojení k Wi-Fi nebo hotspotu pouhým jedním klepnutím. Předpokladem je použití stejného účtu Google jak v mobilním telefonu, tak v zařízení, k němuž se chce uživatel připojit. V tomto případě již není nutné zadávat kvůli připojení heslo.

Pokud využíváte bezdrátová sluchátka, jistě oceníte lepší podporu poskytovanou operačním systémem Android 16 a nízkou spotřebu energie. Edge 50 Pro nově nabízí nyní při hlasovém hovoru možnost používat integrované mikrofony sluchátek, nebo telefonu. Navíc lze upravit hlasitost zvuku z okolí zachycovaného mikrofony sluchátek.

Motorole Edge 50 Pro výrobce v době uvedení přislíbil tři velké aktualizace a dvě jsou za námi. Loni obdržela Android 15 a v těchto dnech Android 16. Prostými počty zjistíme, že telefon už v budoucnu čeká jen jedna velká aktualizace, pravděpodobně s Androidem 17 někdy v příštím roce.

Motorola Edge 50 Pro

Rozměry161,2 × 72,4 × 8,2 mm, 186 g
DisplejPOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 1×2,63 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 500 mAh
