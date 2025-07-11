Předposlední aktualizace přichází. Motorola Egde 50 Pro získává Android 16

Nejnovějšího Androidu 16 se dočkala i loňská špičkově vybavená Motorola Edge 50 Pro. Telefon se může nadále pochlubit solidním procesorem Snapdragon 7 Gen 3, kvalitním POLED displejem, velkou pamětí nebo podporou bezdrátového nabíjení.
Mezi hlavní novinky v novém operačním systému Android 16 patří dostupnost režimů na jednom místě (Nastavení - Režimy - Nerušit/Před spaním/Jízda.) Kromě nich si však můžete vytvořit vlastní režimy pro různé situace, v nichž si vyberete různé skupiny osob nebo aplikací, které jej mohou vyrušit. Tyto režimy lze zapínat a vypínat v rychlých nastaveních.
Další inovací operačního systému Android 16 v Motorole Edge 50 Pro je možnost připojení k Wi-Fi nebo hotspotu pouhým jedním klepnutím. Předpokladem je použití stejného účtu Google jak v mobilním telefonu, tak v zařízení, k němuž se chce uživatel připojit. V tomto případě již není nutné zadávat kvůli připojení heslo.
Pokud využíváte bezdrátová sluchátka, jistě oceníte lepší podporu poskytovanou operačním systémem Android 16 a nízkou spotřebu energie. Edge 50 Pro nově nabízí nyní při hlasovém hovoru možnost používat integrované mikrofony sluchátek, nebo telefonu. Navíc lze upravit hlasitost zvuku z okolí zachycovaného mikrofony sluchátek.
Motorole Edge 50 Pro výrobce v době uvedení přislíbil tři velké aktualizace a dvě jsou za námi. Loni obdržela Android 15 a v těchto dnech Android 16. Prostými počty zjistíme, že telefon už v budoucnu čeká jen jedna velká aktualizace, pravděpodobně s Androidem 17 někdy v příštím roce.
Motorola Edge 50 Pro
|Rozměry
|161,2 × 72,4 × 8,2 mm, 186 g
|Displej
|POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 1×2,63 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 500 mAh