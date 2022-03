Kompaktní Sony Xperia, kterou nemůžete mít

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dneska jsem se rozhodl, že vás naštvu hned na začátku. Ukážeme si totiž novinku od Sony, kterou ale nemůžete mít. Další novinky pro nás má Xiaomi, Samsung a nakonec i Realme. Máme toho hodně, tak pojďme na to.

mNews #166 – Samsung Galaxy A53, Xiaomi 12 a kompaktní Xperia

Podcast v audio formě

Kompaktní Sony Ace III jen v Japonsku

Řada Ace se prvně objevila v roce 2019 a představovala levný kompaktní telefon s typickým designem Sony. Mimo Japonsko se však nikdy nepodíval. To platilo i o druhé generaci a bohužel musím dodat, že ani plánovaný Ace III k nám nezamíří. A je to vážně škoda. Tentokrát by totiž telefon měl přijít s výrazně vyšší výkonem, spekuluje se totiž o Snapdragonu 888. V malém těle se ukrývá také baterie o kapacitě 4 500 mAh a zařízení nabídne i 3,5mm jack pro sluchátka. Fotoaparát má mít pouhých 13 megapixelů, což sice vyzývá ke skepsi, ale o kvalitě fotek nám to nic neřekne. Ze všeho nejzásadnější jsou však rozměry: 140 × 69 × 9 mm vypadá skutečně příjemně. 5,5" displej tak sice bude mít nějaké rámečky, ale stále půjde o vážně kompaktní telefon. Mít ho ale nemůžete, leda byste si zajeli do Japonska. Mrzí vás, že se nepodívá na náš trh?

Xiaomi 12 oficiálně přichází

Pokud si teď klepete na čelo a říkáte, že Xiaomi svou 12. řadu přece již představilo, tak máte pravdu. Tehdy se však jednalo o čínský trh a až nyní modely uvádí i na trh globální. 12 a 12 Pro samozřejmě nabídnou nejnovější Snapdragon 8 Gen 1, k tomu 120Hz displej, rychlé nabíjení nebo schopnou sadu foťáků.

Novinkou je však Xiaomi 12X, které je designově prakticky stejné, jen bude o něco levnější a také hůře vybavené. Procesorem je stále skvělý Snapdragon 870, ale systémem bude pouze Android 11. Všechny tři telefony přijdou na náš trh, ceny ani data uvedení však zatím neznáme. Vedle nich dorazí i dvojice chytrých hodinek Watch S1 a S1 Active s kruhovým displejem a 12denní výdrží. Nezapomnělo se ani na bezdrátová sluchátka Buds 3T Pro s podporou aktivního potlačení okolního hluku a celodenní výdrží.

Samsung Galaxy A53 a A33

Přesně před hodinou, pokud tedy sledujete mNews hned po vydání, Samsung představil novinky z řady Galaxy A. Na náš trh se dostanou modely Galaxy A53 a A33. Vypadají stejně a mají i podobnou výbavu. Potěší zvýšenou odolností IP67, velkou baterií s kapacitou 5 000 mAh nebo kovovými rámečky. A53 pak nabídne menší rámečky, tedy o něco málo větší displej, průstřel pro selfie kameru místo výřezu, delší softwarovou podporu – konkrétně 4 roky velkých aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat – a nakonec také lepší fotoaparáty. Prodávat se začnou již v dubnu, A33 za 9 tisíc korun, A53 od 11,5 tisíc Kč.

Realme 9 SE nám dělá zmatek

Realme si jde prostě svou cestou. To platí i o jejich názvech. Zatímco jsme si zvykli, že třeba u Applu je model SE tím nejdostupnějším, nově představené Realme 9 SE míří ještě nad model 9 Pro. SE v názvu totiž znamená Speed Edition a jde o telefon zaměřený na výkon a rychlost. Samozřejmě mu nechybí 5G, ale dále láká na Snapdragon 778G a velký displej typu IPS se 144 Hz. Na druhou stranu bych od mobilu zaměřeného na rychlost čekal bleskurychlé nabíjení, ale u modelu SE vám musí stačit 30 W, což sice není špatné, ale třeba Realme 9 Pro+ umí dvojnásobek. Zatím tedy není jasné, zda se dostane i k nám, ale v přepočtu by jeho cena vycházela na 8 tisíc korun.

Tento týden byl vskutku nabitý novými telefony. Tedy alespoň staro-novými.