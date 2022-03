Pojďme závidět Japoncům. Dostanou skutečný kompakt Xperia Ace III

Fotografie: mobilenet.cz

Pro Sony je japonský trh důležitý, a proto zákazníky rozmazluje telefony, na které si zbytek světa musí nechat zajít chuť. Xperia Ace v tomto ohledu není nic nového. Ještě u první verze z roku 2019 se spekulovalo, že by mohla dostat i mezinárodní variantu, ale nakonec zůstalo jen u exkluzivního prodeje jednoho japonského operátora.

Už třetí generace by se podle informací zollege.in mohla vrátit s výbavou na vrchol. Zatímco první generace měla Snapdragon 630 a druhá Helio P35, tady by mohl přístroj pohánět Snapdragon 888 v kombinaci s 6 GB RAM. I v tak malém těle se našlo dost místa na 4 500mAh baterii i 3,5mm jack. Kde se naopak šetřilo, to jsou zadní fotoaparáty, respektive je zde jenom jeden s rozlišením 13 megapixelů.

Konzervativní design ze všeho nejvíce připomíná doby, kdy mělo Sony v nabídce řadu Z5.

Zbytek parametrů je nejasný, stejně tak zveřejněné obrázky jsou pouze spekulativní rendery. Nicméně to nejdůležitější – rozměry – již uniklo. 139,7×68,7×9,1 mm při úhlopříčce displeje 5,5". To není úplně nejmenší telefon na trhu, nicméně je to pro mnohé „ten skutečný kompakt“, který lze bez problémů ovládat jednou rukou. Bohužel i zde zůstane nejspíše jen u prodeje operátorem NTT DoCoMo, který by s ním měl začít v červnu.