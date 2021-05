Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Osmičky se představují. ASUS představil novou řadu ZenFone 8 a Realme 8 5G je zase nejlevnějším 5G telefonem. A nejen na ně se dnes podíváme. Vítejte u mNews.

Horké novinky od Asusu i realme – mNews

ASUS představil ZenFone 8 a 8 Flip

ASUS včera konečně oficiálně představil novou řadu telefonů ZenFone. Jedná se o dva dost odlišné modely. ZenFone 8 je kompaktní telefon s 5,9palcovým displejem, který velmi příjemně padne do dlaně. Chybí mu však otočný fotoaparát, který najdeme u ZenFonu 8 Flip. Ten je také větší a má navíc teleobjektiv. Oba telefony se však mohou pochlubit špičkovým výkonem díky Snapdragonu 888. Do konce května navíc můžete koupit menší model za speciální cenu 16 tisíc korun.

Realme 8 5G útočí cenou

Jen před pár hodinami uvedlo Realme novinku Realme 8 5G, která se může chlubit titulem nejdostupnější 5G telefon na našem trhu. Není přitom pravda, že by zbytek parametrů trpěl. Za 5,5 tisíc korun získáte Full HD IPS displej s 90 Hz a slušným jasem. Z naší recenze vyplývá, že procesor MediaTek Dimensity 700 5G bez problému stačí na běžné používání i hraní her. Zvolit si můžete mezi variantami 4/64 GB a 6/128 GB. Zároveň tu nechybí slot pro paměťové karty a dokonce ani 3,5mm jack.

Xiaomi Mi 11 Ultra na českém trhu

Nejlépe vybavené Xiaomi všech dob se bude prodávat na našem trhu. Mi 11 Ultra má krásný 120Hz displej, ochranu IP68, 67W nabíjení, Snapdragon 888 a 12 GB RAM. A pokud by vám to bylo málo, na zádech najdete vedle fotoaparátů druhý displej. I fotoaparáty mají co nabídnout. Jednak je to velký 50Mpx senzor GN2, ale rovněž teleobjektiv se 120násobným digitálním přiblížením. Prodej začne už 17. května za 32 tisíc korun.

Samsung vládne, Realme roste

Prodeje telefonů v prvním čtvrtletí tohoto roku nabízí opravdu zajímavý pohled. V Česku je na prvním místě Samsung, který drží 39% podíl trhu a oproti minulému roku stále roste. Výrazně si polepšilo také Xiaomi na druhé příčce, které přeskočilo stabilní Apple. Největším překvapením je však značka Realme, která se za jediný rok dostala na čtvrtou pozici. Smutný pohled je na padající Huawei, který se ale i přes problémy probojoval do TOP5.

Sám tomu nechci věřit, ale ZenFone 8 i Realme 8 5G jsme již v minulých týdnech testovali, a tak u nás najdete rovnou recenze. A Mi 11 Ultra také máme v redakci a recenzi již připravujeme. Tak nezapomeňte sledovat mobilenet.cz.