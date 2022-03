Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zdá se, že meta 150 W v nabíjení bude brzy pokořena. Slibuje to hned několik výrobců, jak si ukážeme v dnešních novinkách. A nakonec si představíme novinku od autorů Tinderu. Vítejte u mNews.

mNews #167 – 150W nabíjení pokořeno, hlásí Realme a OnePlus

Podcast v audio formě

Realme GT Neo 3 představeno

Pro čínský trh Realme představilo očekávaný model GT Neo 3, jehož design se nese ve sportovních barvách a pruzích. Stále se však jedná o telefon střední třídy a procesorem je MediaTek Dimensity 8100, který bude rozhodně stačit i na ty nejnáročnější úkony. Na přední straně dominuje 6,7" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Mezi foťáky na zádech pak zaujme hlavně povedený 50Mpx snímač od Sony. Ale k tomu nejrychlejšímu se teprve dostáváme. Baterii s kapacitou 4 500 mAh totiž budete nabíjet až rychlostí 150 W. Z 0 na 50 % se tak údajně dostanete už za 5 minut. Jelikož telefon zatím nebyl představen pro Evropu, tak ani neznáme jeho cenu. Ale znáte to, jakmile se něco dozvíme, najdete to u nás.

OnePlus Nord3 se blíží

Téměř identický telefon má připravovat také OnePlus, které patří do stejné stáje jako Realme. Série Nord patří k nejoblíbenějším ve střední třídě a verze Nord3 by na to ráda navázala hezkým displejem, svižným procesorem, foťákem i rychlým nabíjením. O telefonu se zatím pouze spekuluje, ale úniky hovoří o identických specifikacích jako v případě GT Neo 3. A to dokonce i v případě nabíjení. OnePlus by rovněž mělo nabídnout výkon 150 W.

Jen pro zajímavost doplním, že podobnou rychlost přislíbila už také Motorola, konkrétně 125 W. Ta se ale chlubí, že její napájecí adaptér je výrazně lehčí než u konkurence.

Huawei nova 9 SE asi neoslní

Velmi těžkou pozici zastává i nadále Huawei, který byl sankcemi vyloučen z používání Google služeb. I přesto tu čas od času nějaký nový model představí. A dnes je to Huawei nova 9 SE, který rozhodně zaujme povedeným designem. Zbytek už tak optimistický není. Rovnou si řekněme, že stojí 8,5 tisíc korun. A v tu chvíli už 90Hz IPS panel nebo Snapdragon 680 nevypadají úplně růžově. Zlákat by vás mohl 108Mpx fotoaparát, bohužel však nenabídne optickou stabilizaci. Zakončím to však něčím pozitivním – telefon má 66W nabíjení, což je stále špičková hodnota. A pokud by vás i přes zmíněná negativa zaujal, můžete si ho již dnes koupit.

Stir je Tindr pro singl rodiče

Když máte děti, je to randění značně složitější. Tedy, ne že bych o tom něco věděl. Ale tvrdí to sami tvůrci aplikace Tinder. Proto přišli s novinkou, která nese název Stir – jedná se o online seznamku zaměřenou na nezadané rodiče. Jednou ze zajímavých funkcí je třeba párování podle podobnosti časového rozvrhu. Jestli bude Stir pro singl rodiče tím, čím je Tindr pro mladé, se budeme muset nechat ještě překvapit.

Dnešní otázka se nabízí úplně sama. Chtěli byste v telefonu rychlejší nabíjení? Nebo stejně doplňujete šťávu přes noc? Dejte vědět do komentářů.