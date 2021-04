Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Každý už slyšel o fenoménu jménem Clubhouse – audio (sociální) platformě, kde komunikujete s ostatními skrze hlasové zprávy a můžete se zúčastnit v podstatě nekonečných diskuzí na nejrůznější témata.

Kam směřuje Clubhouse a potřebujeme ho vůbec?

V tomto videu se nebudeme zabývat pouhým popisem sítě Clubhouse a namísto toho se zamyslíme nad tím, jak by se tato platforma mohla vyvíjet do budoucna, jaké jsou její na první pohled skryté výhody (ale i bezpečností rizika) a zároveň se pokusím zodpovědět, proč se vůbec stal Clubhouse tak úspěšným.

(Ne)výhody audio komunikace

Stavební kámen sítě Clubhouse, tedy pouze zvukové zprávy, mohou na první pohled spoustu uživatelů odradit. Možná si říkáte, v čem vlastně spočívá výhoda platformy Clubhouse, když si můžete obstarat „plnotučný“ audiovizuální obsah a na internetu existují miliony podcastů na jakékoliv téma, které vás napadne.

Uveďme příklad někoho, kdo pravidelně sleduje videa na platformě YouTube, kde se nachází obrovské množství obsahu a možná zcela nechápe, proč by se měl ochudit o vizuální doprovod? Možná vás překvapí, že to však mnozí z uživatelů sociální sítě YouTube už dávno dělají. Zamyslete se nad tím, kolikrát jste si pustili video jen proto, abyste poslouchali a o doprovodný vizuál vám vůbec nešlo? Ostatně není právě tato funkce, tedy mít puštěnou aplikaci YouTube s vypnutou obrazovku, součástí členství YT Premium?

Poslouchat je zkrátka v mnoha ohledech jednodušší i pohodlnější a navíc se můžete během poslechu věnovat jiným aktivitám, jako je sport nebo řízení. V případě platformy Clubhouse je to navíc výhodné nejen pro posluchače, ale i pro tvůrce, kterým se může stát v podstatě kdokoliv, kdo se k platformě připojí. Jednoduše stačí nahrát hlasovou zprávu, aniž by musel řešit, jak vypadá nebo jestli má obraz adekvátní kvalitu.

Diskutabilní bezpečnost uživatelů

Obrovský zájem ze strany uživatelů po tomto způsobu komunikace ostatně velmi rychle pochopily i další platformy, jako je Facebook nebo například Telegram, které vyvinuly (nebo vyvíjejí) podobná řešení.

A zatímco u již etablovaných platforem, které s železnou pravidelností sužují bezpečnostní skandály, máme alespoň nějakou záruku, že postupují v souladu s evropskou legislativou GDPR, v podmínkách platformy Clubhouse nenajdeme o GPDR žádnou zmínku. Namísto toho se řídí dle kalifornského práva na ochranu spotřebitelů CCPA, které se však vztahuje výlučně na residenty Kalifornie a českému nebo slovenskému uživateli tedy neposkytuje žádnou ochranu.

Clubhouse hlasové zprávy uživatelů uchovává, ale nikdo neví, na jak dlouho.

Během relativně krátké existence platformy Clubhouse rovněž vyvstaly pochyby o bezpečnosti dat, která měla procházet přes čínské servery. Údajně by k nim tak mohla mít přístup čínská vláda, Clubhouse však pochopitelně uvedl, že jsou data uživatelů v bezpečí a má nad nimi plnou kontrolu. Podíváte-li se do podmínek platformy, zjistíte také, že Clubhouse hlasové zprávy nahrává, a to údajně pouze za účelem případné analýzy nekorektního chování některého z účastníků místnosti neboli „roomu“. V podmínkách však již není specifikováno, po jak dlouhou dobu jsou záznamy uchovávány a samozřejmě neexistuje žádná záruka, že je majitel platformy s názvem „Alpha Exploration“ nevyužívá i pro další (výzkumné) účely.

Spousta odborníků také upozorňuje na riziko zneužití zvukových záznamů v rámci vzniku tzv. deepfakes, kde by mohly být hlasy reálných uživatelů zneužity. Vzhledem k vzrůstající popularitě hlasových asistentů a zařízení, které dokáží rozpoznat uživatele podle hlasu, tedy hrozí nemalé riziko zneužití.

Místo pro edukaci i zábavu

Znamená to tedy, že budeme v budoucnu místo prohlížení fotek na Facebooku nebo sledování krátkých videoklipů na Instagramu a TikToku již jen pouze poslouchat? Obrazová média pravděpodobně jen tak nezmizí, vzhledem k restrikcím spojeným s pandemií koronaviru a možnosti nahrávat hlasové zprávy odkudkoliv bez ohledu na to, jestli jste zrovna vstali z postele nebo jste nebyli dva měsíce u holiče, lze počítat s tím, že se této formě audio komunikace bude dařit i nadále.

Absence videa má navíc jednu další, možná trochu skrytou přidanou hodnotu, kterou oceníte zejména, pokud se cítíte už trochu staří na druh obsahu, který se běžně vyskytuje na TikToku a částečně i Instagramu. Absence vizuálního obsahu a poměrně přísná pravidla ze strany Clubhousu (v rámci místností neboli „roomů“) mají za následek, že se na Clubhouse sdružují i starší uživatelé, kteří mají opravdový zájem diskutovat na dané téma a velmi často k němu mohou něco hodnotného říct. Clubhouse je tedy místo, které může mnoha uživatelům slouží spíše pro edukaci, ale samozřejmě i pro zábavu.

Kvůli absenci obrazu lze na platformě Clubhouse také diskutovat i o tabuizovaných tématech, která tak mohou být přístupná více uživatelům. Ti navíc (díky absenci videa) nemusí tak zcela opustit svou komfortní zónu, i když se chtějí zapojit do chatu.

Clubhouse má však ve srovnání s konkurenčními sociálními platformami méně moderátorů obsahu, tudíž je zde na druhou stranu větší riziko šíření nejrůznějších dezinformací, kyberšikany a podobně.

V poslední řadě může Clubhouse skvěle posloužit začínajícím tvůrcům, kteří se mají o co podělit, ale netroufají si rozjet svůj vlastní YouTube kanál nebo jejich obsah zkrátka příliš nezapadá na TikTok, Instagram a podobné platformy.

Jak dlouho popularita platformě Clubhouse vydrží?

Velkou otázkou zůstává, jak dlouho s námi fenomén Clubhouse zůstane. Podle jednoho ze zakladatelů této platformy měl Clubhouse ke konci února kolem 10 milionů aktivních uživatelů. The Wall Street Journal nicméně uvádí, že od konce února během tří týdnů klesl počet uživatelů o 21 %.

A co vy, používáte Clubhouse? Těšíte se, až bude dostupný i na Androidu (pokud nemáte k dispozici iPhone)? Nebo ji považujete za další zbytečnou sociální platformu, která nemá budoucnost?