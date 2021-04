Poslední vylepšení Clubhousu? Nově můžete dát oblíbeným autorům „dýško“

Sociální platforma Clubhouse slíbila na začátku letošního roku brzkou implementaci monetizačních nástrojů a nyní dorazil první z nich. Jedná se o možnost finančně podpořit vašeho oblíbeného tvůrce, jinými slovy jemu či jí udělit dýško za obsah, který považujete za hodnotný.

🔊Check this out!



Today, we’re thrilled to roll out Payments—our first monetization feature for creators. Now you can send payments directly to a *beta* group of creators directly on Clubhouse 🥳#ClubhouseNewshttps://t.co/IahdWz24CA