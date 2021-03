Instagram Lite se vrací na scénu. Aplikace bude dostupná ve 170 zemích

Mezi vývojáři aplikací sociálních sítí byly ještě před několika lety velmi populární nejrůznější odlehčené „Lite“ verze, které výměnou za menší velikost a sníženou hardwarovou náročnost postrádaly některé funkce. Jednou z nich byla také aplikace Instagram Lite představená v roce 2018, již o několik měsíců později (v průběhu loňského jara) však byla oficiálně stažena z Obchodu Play.

Aplikace se nyní podle informací The Verge znovu dostane do oběhu, k dispozici má být pro Android celkem ve 170 zemích, přičemž její velikost má činit pouhé 2 MB (běžná aplikace Instagram má 30 MB). Dodejme také, že původní Instagram Lite byl ještě menší, velikost činila pouhých 573 kB. S variantou pro iOS se přitom ani tentokrát nepočítá. Podle odbornice na softwarový reverzní inženýring, Jane Manchun Wong, je aplikace takto malá, neboť využívá nejrůznějších procesů na straně serveru.

The new Instagram Lite is only 2MB because Instagram moved most of its application logic out of the app to the server side, similar to how React Server Components works



It’s like the app is now a shellhttps://t.co/dyQlMulWv6 pic.twitter.com/TTrnDNAD1a