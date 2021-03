Facebook v roli krotitele Clubhousu? Chystá svou vlastní verzi okořeněnou o video

Pokud vás zaujala nová sociální síť Clubhouse, ale stále čekáte na pozvánku (případně na verzi pro Android), možná vás potěší plány Facebooku. Modrá sociální síť totiž už pracuje na své vlastní obdobě hlasových chatovacích místností a první podobu uživatelského rozhraní si můžete prohlédnout v přiloženém twitterovém příspěvku. V nabídce bude kromě privátních hlasových a „živých“ hlasových chatů (dostupných komukoliv na Facebooku) také privátní chat s videem. Povede se největší sociální síti na světě nalákat další uživatele, nebo tento projekt skončí neúspěchem podobně jako Google+, jenž chtěl konkurovat Facebooku?

ℹ️ You will be able to choose between two types of audio rooms: Live Audio or (Private) Audio.

