Kdy dorazí Clubhouse na Android? Možná už v květnu

Počátek letošního roku znamenal výrazný nárůst popularity nové sociální sítě Clubhouse. Ta se soustřeďuje výhradně na zvuk a zaznamenala takovou popularitu, které si všimla veškerá konkurence. Obdobné možnosti proto bude nabízet například Facebook či Spotify. Konkurence dostává Clubhouse pod velký tlak, který umocňuje fakt, že je aplikace dostupná výhradně jen pro iOS. Vývojáři aplikace však potvrdili, že práce na verzi pro Android pokračují a mají absolutní prioritu. Bez aplikace pro nejrozšířenější mobilní operační systém totiž Clubhouse v dlouhodobém horizontu nemůže uspět.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely



Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od