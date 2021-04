Facebook přišel o citlivé údaje více než půl miliardy uživatelů

V sobotu se na internetu objevily citlivé údaje více než půl miliardy uživatelů sociální sítě Facebook. Mezi uniklá data patří telefonní čísla, jména, příjmení, datumy narození, údaje o lokalitě a v některých případech i e-mailové adresy. Na únik upozornil Alon Gal, CTO společnosti Hudson Rock. Facebook se k problému prozatím nevyjádřil.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8